Los representantes solicitaron que el equipo asesor de la Comisión de Ética revise la autenticidad y validez de los documentos académicos una vez sean recopilados (@MafeCarrascal/X-Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sábado 21 de noviembre, los representantes Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador y Carlos Edward Osorio Aguiar, del Centro Democrático, presentaron una solicitud a la Cámara de Representantes para que se adelante una revisión de los documentos académicos de todos sus integrantes. La iniciativa plantea que Recursos Humanos entregue la documentación y que un equipo asesor de la Comisión de Ética se encargue de verificar su autenticidad y validez.

La solicitud fue radicada ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. En el documento dirigido a la Mesa Directiva, los congresistas solicitaron que se recopilen los soportes académicos correspondientes a los niveles de bachillerato, pregrado y posgrado de los 183 representantes, con el propósito de someterlos a un proceso de revisión.

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El segundo punto de la petición establece que, una vez recibidos los documentos, el equipo asesor de la Comisión de Ética realice la verificación de su autenticidad y validez. Los solicitantes plantearon que este procedimiento permita garantizar la transparencia y el cumplimiento de los deberes éticos de quienes integran la Cámara.

Los congresistas aclararon que la solicitud no busca imponer requisitos académicos para ejercer una curul, ya que en Colombia no se exige un título profesional para ser congresista (Congreso de la República)

En la carta, los representantes aclararon que la iniciativa no pretende establecer exigencias académicas adicionales para ejercer el cargo ni revisar el cumplimiento de requisitos legales para ocupar una curul, pues la legislación colombiana no exige un título profesional para ser congresista.

“Es menester aclarar que la presente solicitud no se fundamenta en una exigencia de idoneidad académica o en el cumplimiento de requisitos constitucionales o legales para acceder a la curul -toda vez que nuestro ordenamiento jurídico no exige título profesional alguno para ejercer la dignidad de congresista-”, señala el documento.

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En la misiva, Cuello y Osorio Aguiar señalaron que la petición responde a la necesidad de que los integrantes del Congreso cumplan con principios de transparencia, probidad y comportamiento ético, independientemente de las condiciones académicas exigidas para llegar al Legislativo.

Las denuncias contra Verónica Estrada

La Universidad Nacional de Colombia informó que no encontró registros de grado de Estrada en Ingeniería de Minas y Metalurgia, tras revisar los archivos físicos y digitales de la Facultad de Minas, sede Medellín (Pacto Histórico)

Las denuncias contra Estrada se conocieron después de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, en el que tuvo un intercambio con el canciller Omar Bula. Durante la sesión, la representante cuestionó al funcionario por una confusión de términos y por decisiones relacionadas con la participación de las Fuerzas Armadas en escenarios de conflicto.

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La polémica se relaciona con la documentación que Estrada habría presentado cuando fue contratista de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2025, en un contrato por $78 millones. El episodio se trasladó a las redes sociales y, posteriormente, se conoció que la Universidad Nacional de Colombia no encontró registros de que la congresista se hubiera graduado del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

La Facultad de Minas de la sede Medellín informó que revisó sus archivos físicos y digitales sin encontrar constancia de que Estrada fuera egresada de esa institución. Además, anunció que pondría la información en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente ante una presunta falsedad en documento público.

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Verónica Estrada estaría considerando no renunciar a su curul en la Cámara de Representantes, pese a la solicitud que le hizo la coordinación nacional del Pacto Histórico (@Veronicaho88/X)

Verónica Botero, quien se desempeñaba como decana de la Facultad de Minas en el año que figura en el presunto diploma, se pronunció sobre el documento y afirmó: “Presuntamente no, es falso completamente. Esa no es mi firma”. Además, el colegio donde la representante estudió también desmintió que se hubiera graduado de bachiller. Según la institución educativa, Estrada solo cursó hasta el grado octavo de bachillerato.

Por su parte, la coordinación nacional del Pacto Histórico pidió a la congresista renunciar a su curul mientras avanza el análisis interno de las denuncias. Sin embargo, según información de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes a Caracol Radio, Estrada no estaría dispuesta a presentar su dimisión.

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Si la representante presenta su renuncia, esta deberá ser estudiada y aprobada por la instancia correspondiente de la Cámara.