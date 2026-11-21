Gentrificación en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La transformación de distintos barrios de la Ciudad de México ha modificado las formas de vivir y convivir en sus calles. En las últimas dos décadas, zonas que anteriormente concentraban viviendas familiares y comercios tradicionales han dado paso a cafeterías, restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, en medio de la llegada de extranjeros con mayor poder adquisitivo. Este fenómeno ha contribuido al encarecimiento de las rentas y al desplazamiento de habitantes hacia zonas periféricas.

Este proceso, conocido como gentrificación, también puede analizarse desde el concepto de urbicidio, que hace referencia a la pérdida de la vida urbana a través de cambios en los espacios, las relaciones sociales y las dinámicas comunitarias, de acuerdo con Giovanni Perea Tinajero, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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El académico señaló que la transformación de una ciudad no necesariamente implica destruir sus edificios, sino modificar las condiciones que permiten a la población apropiarse de ella. En ese sentido, advirtió que la capital mexicana enfrenta un proceso en el que el acceso a la vivienda y los espacios públicos depende cada vez más de la capacidad económica de las personas.

Gentrificación en CDMX: extranjeros y negocios turísticos transforman los barrios

De acuerdo con el especialista, la Ciudad de México figura entre las urbes con mayores señales de gentrificación a nivel mundial, debido a la llegada de internacionales con ingresos superiores a los de buena parte de los mexicanos.

Esta diferencia económica les permite pagar precios elevados por hogares y servicios que para ellos pueden resultar accesibles, pero que representan un gasto considerable para los habitantes locales, derivado de esto, el académico describió esta dinámica como una forma de violencia estructural que desplaza gradualmente a las comunidades.

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El fenómeno también se relaciona con la fragmentación urbana de la capital, caracterizada por grandes distancias, conjuntos habitacionales privados y espacios comerciales que concentran actividades turísticas. Un ejemplo es el Centro Histórico, que ha adquirido una función más orientada al turismo que a la vida cotidiana de sus residentes.

Una infografía de Infobae señala que los alquileres en la Ciudad de México alcanzan los 20.000 pesos mensuales y desplazan a los residentes hacia la periferia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rentas de hasta 20 mil pesos expulsan a habitantes hacia la periferia

El investigador explicó que plataformas como Airbnb y Booking modificaron el uso de algunas viviendas, pues propietarios optan por ofrecer sus inmuebles a visitantes temporales en lugar de destinarlos al alquiler tradicional.

Esta dinámica presiona los precios del mercado inmobiliario, ya que un lugar que anteriormente podía rentarse en 5 mil pesos ahora puede alcanzar costos de entre 15 mil y 20 mil pesos, cantidades que dificultan la permanencia de muchas familias en diversas zonas de la capital del país.

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Como consecuencia, quienes no pueden cubrir esos montos buscan alojamiento en zonas más alejadas de sus centros de trabajo, dando como resultado que los desplazamientos cotidianos puedan representar entre tres y cuatro horas diarias, reduciendo el tiempo disponible para descansar, cuidar la salud y convivir con sus familias.

El costo de vivir lejos no se limita al transporte, sino que también implica perder tiempo que podría destinarse a otras actividades.

¿Qué es el urbicidio y cómo afecta el derecho a la vivienda?

El concepto de urbicidio surgió durante el siglo pasado como una crítica a las renovaciones de las ciudades que provocaban la destrucción de barrios para construir edificios comerciales y obligaban a sus habitantes a trasladarse. Posteriormente, también se utilizó para describir la devastación de las urbes durante conflictos bélicos.

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Mientras que en América Latina, el fenómeno tiene otras expresiones, como los desplazamientos ocasionados por la violencia delincuencial. El especialista mencionó el caso de Tila, Chiapas, donde en 2024 se registraron incendios de vehículos, explosivos y balaceras por disputas territoriales.

Frente a estas problemáticas, el académico consideró necesario impulsar regulaciones que protejan el acceso a la vivienda frente a los intereses económicos. Como ejemplo mencionó a Canadá, país que estableció una prohibición temporal para que personas extranjeras adquirieran determinados inmuebles residenciales, con algunas excepciones.

Sostuvo que el derecho a la ciudad debe garantizar que las personas puedan permanecer en sus comunidades, acceder a un hogar y disfrutar de los espacios públicos. Para ello, es necesario que este derecho deba tener un reconocimiento jurídico y no depender exclusivamente del poder adquisitivo.

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