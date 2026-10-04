Mundo

Moscú amenazó con intensificar sus ataques contra Ucrania tras los dichos de Zelensky sobre bombardear refinerías rusas

Las autoridades del Kremlin confirmaron que redoblarán la ofensiva militar sobre Kiev, luego de que el presidente ucraniano prometiera incrementar las incursiones aéreas contra refinerías petroleras en territorio ruso

Rusia amenzó con intensificar sus ataques contra objetivos militares en Kiev y otras regiones de Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)
Rusia amenzó con intensificar sus ataques contra objetivos militares en Kiev y otras regiones de Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)
Guardar

Las autoridades rusas anunciaron este domingo que intensificarán los ataques contra objetivos militares e infraestructura vinculada a la defensa en Kiev y otras regiones de Ucrania, luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, anticipara una ampliación de las operaciones contra refinerías de petróleo rusas.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que la medida responde a las declaraciones de Zelenski sobre la estrategia ucraniana contra instalaciones energéticas. Moscú sostuvo que sus fuerzas apuntarán a objetivos militares, a la industria de defensa y a la infraestructura asociada en territorio ucraniano.

PUBLICIDAD

Moscú vincula la ofensiva con los ataques a refinerías rusas

El anuncio ruso se produjo un día después de que Zelensky dijera que Ucrania aumentará los ataques contra refinerías rusas, como respuesta a lo que describió como una nueva política aérea de Moscú destinada a presionar a la población civil para que abandone Kiev y otras ciudades.

El mandatario ucraniano aseguró que sus servicios de inteligencia obtuvieron documentos que atribuyó al presidente ruso, Vladímir Putin, y que, según afirmó, contienen una ampliación de los blancos para los ataques durante el invierno boreal.

“Hemos visto los documentos y sabemos que les permiten atacar infraestructuras, logística, carreteras, colegios y hospitales para presionar a la población a que abandone la capital y otras ciudades”, declaró Zelenski.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano señaló que Kiev no atacará objetivos civiles y sostuvo que el cambio de estrategia ruso busca proyectar fortaleza mientras las fuerzas de Moscú enfrentan dificultades en sectores del frente y un incremento de bajas. Las afirmaciones sobre esos documentos no pudieron verificarse de manera independiente.

Rusia dice que sus operaciones son una respuesta a ataques ucranianos

El Kremlin no emitió comentarios el sábado sobre las acusaciones de Zelensky. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso pidió a los ciudadanos extranjeros abandonar Kiev y aseguró que Moscú mantendrá ataques sistemáticos, que describió como represalias por operaciones ucranianas dentro de Rusia durante los últimos meses.

Volodímir Zelensky anticipó una ampliación de los ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas. (REUTERS/ARCHIVO)
Volodímir Zelensky anticipó una ampliación de los ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas. (REUTERS/ARCHIVO)

Rusia y Ucrania niegan atacar deliberadamente a civiles, pese a que ambos gobiernos se acusan de golpear infraestructura y zonas no militares en el marco de la guerra.

La escalada ocurre en un momento de intensificación de la guerra aérea. Moscú ha empleado misiles balísticos y drones propulsados por reactores contra ciudades de distintas regiones ucranianas, mientras Kiev ha dirigido parte de sus operaciones de largo alcance hacia la industria petrolera y empresas rusas.

Merz llega a Kiev y ratifica el respaldo de Alemania

En ese contexto, el canciller alemán, Friedrich Merz, llegó este domingo a Kiev en su segundo viaje a Ucrania desde que asumió el cargo. La visita busca expresar el respaldo de Alemania frente al aumento de los ataques rusos.

El canciller alemán Friedrich Merz realizó su segunda visita oficial a Kiev para ratificar el apoyo de Alemania a Ucrania. (REUTERS/Gleb Garanich)
El canciller alemán Friedrich Merz realizó su segunda visita oficial a Kiev para ratificar el apoyo de Alemania a Ucrania. (REUTERS/Gleb Garanich)

“Si no se detiene a Rusia, su máquina de guerra tarde o temprano se volverá contra nosotros”, afirmó Merz en un comunicado. El jefe de Gobierno alemán dijo que transmitió a Zelensky que Ucrania puede seguir contando con la ayuda de Berlín.

Alemania ha destinado más de 43.300 millones de euros, equivalentes a USD 48.800 millones, a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, además de suministrar equipamiento y armamento, según datos citados por la delegación alemana.

Merz también destacó la cooperación tecnológica entre empresas alemanas y ucranianas y sostuvo que esa relación contribuye a la capacidad de defensa de ambos países, mientras Kiev enfrenta una nueva fase de ataques y amenazas de Moscú.

Temas Relacionados

RusiaUcraniaKievGuerra Rusia UcraniaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un marine estadounidense en Japón fue detenido bajo sospecha de asesinato y robo a una mujer

La Policía de Okinawa arrestó al militar de 20 años, destinado en la base aérea de Futenma, después de que la japonesa de 39 años fuera hallada sin vida en un alojamiento de Naha

Un marine estadounidense en Japón fue detenido bajo sospecha de asesinato y robo a una mujer

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

“El Cuerno de África no puede soportar otro conflicto militar y otra crisis humanitaria”, advirtió el Departamento de Estado estadounidense. La presión diplomática coincidió con los combates entre Adís Abeba y el Frente de Liberación del Pueblo

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

La medida se produjo luego de que la misión de Teherán avisara a Washington sobre la presencia de los representantes, cuya autorización se limitaba a las actividades del foro internacional

Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

Un centenar de rusos protestaron en Siberia contra los resultados de las elecciones legislativas y denunciaron “fraude”

La concentración, convocada por el Partido Comunista, exigió invalidar el cómputo oficial y realizar un nuevo conteo de sufragios, tras acusaciones de fraude vinculadas al sistema electrónico y a las tres jornadas de votación

Un centenar de rusos protestaron en Siberia contra los resultados de las elecciones legislativas y denunciaron “fraude”

Netanyahu le dijo al piloto de Flydubai que lo considera “un héroe del mundo” y lo invitó al Día de la Independencia israelí

El primer ministro israelí habló por teléfono con el aviador indio, quien se recupera en un hospital de Abu Dabi del ataque terrorista que sufrió el miércoles pasado en pleno vuelo. También extendió una invitación a Narendra Modi para encender una antorcha ceremonial en mayo

Netanyahu le dijo al piloto de Flydubai que lo considera “un héroe del mundo” y lo invitó al Día de la Independencia israelí
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un caso sin precedentes en Colombia: pareja espera el nacimiento de cuatrillizos varones con el mismo ADN

Un caso sin precedentes en Colombia: pareja espera el nacimiento de cuatrillizos varones con el mismo ADN

Limeños acuden desde temprano a sus locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Abren las mesas de votación en Perú: así comenzó la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Presunto ladrón fue golpeado por la comunidad en el centro comercial Diverplaza de Bogotá: todo quedó en video

Checo Pérez finaliza en el lugar 19 dentro del Gran Premio de Malasia

DEPORTES

Antonelli camino al título y Racing Bulls estiró la ventaja con Alpine: las posiciones en la Fórmula 1 tras el GP de Baréin en Malasia

Antonelli camino al título y Racing Bulls estiró la ventaja con Alpine: las posiciones en la Fórmula 1 tras el GP de Baréin en Malasia

Un brote viral golpeó a la selección de Suecia y dejó 11 bajas en el cierre de la ventana de la Nations League

Una ex figura de la Premier reveló el nombre de la celebridad que lo agredió sexualmente: el crudo relato del momento que cambió su vida

Dramática imagen en UFC: una figura dejó inconsciente a su rival con un brutal rodillazo en la cabeza

El enojo de Colapinto por la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: “La peor decisión que se podía haber tomado”

ENTRETENIMIENTO

Quién fue Charles Stanley Gifford, el padre biológico de Marilyn Monroe que nunca la reconoció y por qué su identidad fue un misterio por décadas

Quién fue Charles Stanley Gifford, el padre biológico de Marilyn Monroe que nunca la reconoció y por qué su identidad fue un misterio por décadas

Ringo Starr regresó a Forest Hills a los 86: la misma batería, el mismo estadio y un coro de celulares donde antes hubo encendedores

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Las 15 películas más destacadas de Tom Cruise tras el estreno de "Digger"

Inde Navarrette promete hacerle justicia a Rogue en la nueva película de X-Men: “Amo este personaje”