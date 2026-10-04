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Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

“El Cuerno de África no puede soportar otro conflicto militar y otra crisis humanitaria”, advirtió el Departamento de Estado estadounidense. La presión diplomática coincidió con los combates entre Adís Abeba y el Frente de Liberación del Pueblo

Milicianos de las Fuerzas de Paz de Tigré en el aeropuerto de Mekelle (Europa Press)
Milicianos de las Fuerzas de Paz de Tigré en el aeropuerto de Mekelle (Europa Press)
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Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a contener la escalada y retomar el diálogo, mientras las fuerzas federales etíopes avanzaron sobre Mekele, capital de Tigré, y líderes de Egipto, Eritrea, Somalia y Sudán preparan una cumbre regional en Alamein.

El Cuerno de África no puede soportar otro conflicto militar y otra crisis humanitaria”, advirtió el Departamento de Estado. Washington señaló que el aumento de la tensión fronteriza entre Etiopía y Eritrea puede afectar a toda la región. La administración estadounidense, a cargo del presidente Donald Trump, pidió a los dos países que respeten la soberanía y la integridad territorial de sus vecinos, ejerzan “la máxima contención” y vuelvan al diálogo.

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El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, también vinculó ese llamado con el marco de paz que Addis Abeba y Asmara firmaron en 2018.

La presión diplomática coincidió con la entrada de tropas federales y fuerzas aliadas en Mekele, según fuentes humanitarias y residentes citados por agencias internacionales. La información disponible confirmó además que las fuerzas progubernamentales recuperaron el aeropuerto Alula Aba Nega, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad.

Un periodista local indicó a la agencia AFP que dirigentes y combatientes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF) abandonaron la capital regional en vehículos. Habitantes de Mekele expresaron preocupación por la falta de fuerzas de seguridad ante la salida de los rebeldes.

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Una ventana destrozada de la emisora ​​Tigray Television tras un ataque con drones en Mekele, Etiopía, el 27 de septiembre de 2026 (Imagen obtenida por REUTERS)
Una ventana destrozada de la emisora ​​Tigray Television tras un ataque con drones en Mekele, Etiopía, el 27 de septiembre de 2026 (Imagen obtenida por REUTERS)

Los combates se reanudaron el 23 de septiembre entre el Gobierno federal y una alianza opositora encabezada por el TPLF. La nueva ofensiva rompió la relativa calma que siguió al acuerdo de Pretoria de 2022, que puso fin a dos años de guerra, aunque varias de sus cláusulas no llegaron a aplicarse.

La crisis amplió la tensión con Eritrea. Etiopía acusó al Gobierno eritreo de respaldar al TPLF, cerró su embajada en Asmara y expulsó a diez diplomáticos eritreos. Eritrea negó las acusaciones y rompió las relaciones diplomáticas con Addis Abeba.

Este domingo, el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, recibirá en Alamein al mandatario eritreo, Isaias Afwerki; al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, y al jefe del Consejo Soberano de Sudán, Abdel Fattah al Burhan. La Presidencia egipcia informó que la cita abordará asuntos regionales de interés común.

El jefe de las Fuerzas de Defensa Populares de Uganda, Muhoozi Kainerugaba, ofreció el sábado apoyo militar a Etiopía ante los enfrentamientos entre las tropas federales y los rebeldes de la región de Tigré, en el norte del país.

Estamos decididos a apoyar a nuestros hermanos etíopes en este último conflicto. Si el liderazgo etíope solicita nuestra asistencia, desplegaremos a las invencibles UPDF”, escribió Kainerugaba en su cuenta de X.

Una bandera etíope en Adis Abeba, Etiopía (AP/Archvo)
Una bandera etíope en Adis Abeba, Etiopía (AP/Archvo)

El ofrecimiento condiciona un eventual despliegue de las Fuerzas de Defensa Populares de Uganda (UPDF) a una petición formal de las autoridades de Addis Abeba. No se informó, por el momento, de una solicitud etíope ni de un plan de envío de militares ugandeses.

El 30 de septiembre, Kainerugaba ya había expresado su respaldo al Gobierno etíope, aunque entonces reclamó el cese “inmediato” de las hostilidades y el cumplimiento del Acuerdo de Paz de Pretoria, firmado en 2022 para poner fin a la guerra anterior en Tigré.

Por su parte, Amnistía Internacional pidió a la Unión Africana convocar una reunión de emergencia ante la expansión de los combates en el norte de Etiopía, donde el conflicto iniciado el 21 de septiembre en Tigré se extendió a zonas de Afar y Amhara.

La organización afirmó que el acuerdo de cese de hostilidades firmado en Pretoria en 2022 “ha colapsado” y reclamó al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana que active sus mecanismos de respuesta antes de que se registren atrocidades masivas o un aumento de víctimas civiles.

El Consejo de Paz y Seguridad de la UA no puede esperar a que se produzcan atrocidades masivas o un aumento de las víctimas civiles para incluir a Etiopía, su país anfitrión, en el orden del día. La UA debe aprender de los errores del pasado y movilizar urgentemente sus mecanismos antes de que sea demasiado tarde”, declaró el director regional de AI para el Este y Sur de África, Tigere Chagutah.

(Con información de EFE)

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