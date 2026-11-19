Seguros de salud quedarían sin cambios en el IVA dentro de la Ley de Rescate Fiscal. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró ante las comisiones económicas del Congreso que los seguros de salud quedarán por fuera de los cambios al IVA contemplados en la Ley de Rescate Fiscal. El funcionario también afirmó que no se modificará el tratamiento tributario de la canasta básica ni de los agroinsumos, mientras el Gobierno busca avanzar con otras medidas para enfrentar la crisis fiscal.

Según información publicada por Blu Radio, Gómez defendió la discusión del proyecto al advertir que el país atraviesa un escenario de baja inversión y elevadas necesidades de financiación para 2027.

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El ministro señaló que las necesidades de recursos para ese año estarían entre 25.000 y 26.000 millones de dólares, una cifra que calificó como inédita. También mencionó un déficit comercial cercano a los 14.000 millones de dólares a agosto y una inversión extranjera de 7.500 millones de dólares, de acuerdo con las cifras citadas durante su intervención.

Gómez sostuvo que ese panorama constituye el contexto en el que el Congreso debe estudiar la Ley de Rescate Fiscal y pidió que la discusión sobre cada impuesto tenga en cuenta el desequilibrio de las finanzas públicas.

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez - (Minsiterio de Hacienda)

Seguros de salud, canasta básica y agroinsumos no tendrían cambios en el IVA

Durante la discusión, el ministro indicó que el Gobierno no modificará el IVA aplicado a los seguros de salud. La misma decisión cobijaría a la canasta básica y a los agroinsumos.

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Al mismo tiempo, explicó que el Ejecutivo pretende mantener un piloto orientado a avanzar hacia un cobro personalizado del IVA. Según Gómez, el objetivo es excluir del beneficio de la exención a quienes no deberían recibirlo.

El funcionario reconoció que la iniciativa contiene numerosos asuntos que pueden ser discutidos y aseguró que el Gobierno está dispuesto a revisar los detalles durante el trámite legislativo.

No obstante, insistió en que el punto central del proyecto es la situación fiscal del país y la necesidad de conseguir recursos suficientes para estabilizar las cuentas públicas.

Entre las alternativas adicionales mencionadas aparece la posibilidad de vender una parte de la cartera de la DIAN para que agencias especializadas en cobro intenten recuperar al menos una fracción de obligaciones que actualmente se consideran perdidas.

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Canasta familiar . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno plantea mantener renta empresarial en 35 %

En materia de otros impuestos, Gómez propuso conservar en el 35 % la tarifa de renta empresarial. También planteó discutir cambios en el impuesto de renta para personas naturales y en el impuesto al carbono.

El ministro mencionó además posibles ajustes al impuesto a los plásticos de un solo uso y al impuesto al patrimonio, así como la eliminación del piso de beneficios tributarios para las empresas.

Dentro de la discusión fiscal, Gómez se refirió de manera particular al gasto en salud y advirtió que este sector seguirá ejerciendo presión sobre el Presupuesto General de la Nación.

El funcionario relacionó esa presión con el envejecimiento de la población y con el incremento del costo de la atención médica asociado a los avances de la tecnología y la ciencia.

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Las medidas planteadas por el Gobierno hacen parte de una estrategia con la que se busca alcanzar un ajuste fiscal equivalente al 4,7 % del producto interno bruto para 2030.

Según Gómez, la meta es llegar a un pequeño superávit primario, mientras se preservan algunos tratamientos tributarios que el Ejecutivo decidió no modificar durante la discusión del proyecto.

La decisión de dejar por fuera los seguros de salud, la canasta básica y los agroinsumos marca uno de los cambios relevantes dentro del debate de la Ley de Rescate Fiscal.

El proyecto continuará su trámite en las comisiones económicas del Congreso, donde serán discutidas las propuestas sobre renta, patrimonio, carbono, plásticos de un solo uso y recuperación de cartera.

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El Gobierno deberá ahora buscar acuerdos alrededor de esas fuentes de recaudo mientras mantiene su objetivo de reducir el desequilibrio fiscal sin introducir cambios en el IVA de los sectores que, según lo anunciado por el ministro, quedarán excluidos de esa modificación.