Los concursantes de 'GH VIP'. (Mediaset España)

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Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ponerse al frente de GH VIP y lo ha hecho con una gala inaugural que tenía todos los ingredientes para convertirse en una de las más comentadas de la temporada. Apenas ha terminado su aventura en Supervivientes All Stars, el presentador ha regresado a Telecinco dispuesto a recuperar uno de los formatos más emblemáticos de la cadena. Y no ha elegido precisamente una noche tranquila para hacerlo: tres reencuentros muy esperados, reproches que llevaban años acumulándose y una sorpresa final con Belén Esteban como protagonista.

La expectación estaba especialmente puesta en el encuentro entre Jorge Javier y la princesa del pueblo, con quien llevaba tres años y medio sin verse en persona. Pero antes de ese momento, el presentador tuvo que enfrentarse a otra antigua compañera de Sálvame: Karmele Marchante. Además, Raquel Bollo también se incorporó a la lista de reencuentros pendientes, en su caso con una Belén con la que la relación se ha deteriorado considerablemente.

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Estos fueron los momentos más destacados de una primera gala que dejó claro que GH VIP 9 quiere recuperar el espíritu de los grandes realities: emociones, personajes imprevisibles y mucho conflicto.

Belén Esteban en 'Gh VIP'. (Mediaset España)

Jorge Javier y Karmele Marchante: un reencuentro sin reconciliación

El primer cara a cara de la noche fue también uno de los más incómodos. Jorge Javier y Karmele Marchante volvían a encontrarse después de su tormentosa etapa como compañeros en Sálvame. El presentador no escondió sus ganas de ajustar cuentas con la periodista, recordando algunos de los calificativos que ella le había dedicado: “Enano, dictador, psicópata, enfermo de ego, grasiento…”.

Pero la conversación no sirvió precisamente para acercar posturas. Karmele intentó llevar el intercambio hacia el presente, aunque Jorge Javier terminó expresando sin filtros la mala opinión que conserva de ella. “Para mí, creo que eres una de las peores personas que he conocido en mi vida, tanto profesional como personalmente”, aseguró.

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El presentador fue todavía más contundente al desearle que permaneciera en la casa y no saliera nunca de ella. Un comienzo explosivo que demuestra que algunas heridas de ‘Sálvame’ siguen sin cicatrizar.

Belén Esteban y Jorge Javier se sinceran después de tres años y medio

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en 'Gh VIP'. (Mediaset España)

El gran momento de la gala llegó con el esperado encuentro entre Jorge Javier y Belén Esteban. Ambos llevaban años sin verse físicamente y tenían muchas cosas pendientes. “Qué dolor que todo haya acabado así”, reconoció el presentador, que confesó haberse preparado durante mucho tiempo para aquella conversación.

Uno de los reproches que puso sobre la mesa fue que Belén hubiera asegurado que nunca le había importado. Ella no se retractó de sus sentimientos, aunque reconoció que podían haber cambiado según el momento. “Tú me has querido a tu manera, que para mí no es la forma de saber querer”, explicó.

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Jorge Javier quiso recordar entonces que había movido hilos para facilitar su regreso a Mediaset después de su salida de la cadena. Un gesto que Belén desconocía y que le sorprendió especialmente.

También hubo espacio para una confesión del presentador sobre lo que vivió tras la desaparición de los colaboradores de Sálvame. “Yo me he sentido muy solo aquí cuando os echaron porque me quedé sin nadie”, reconoció. Una de las declaraciones más personales de la noche.

Raquel Bollo y Belén Esteban: cuentas pendientes

Belén Esteban y Raquel Bollo 'GH VIP'. (Mediaset España)

El tercer encuentro reunió a dos mujeres que durante mucho tiempo fueron amigas íntimas. Belén reconoció que le alegraba volver a ver a Raquel y dejó claro que esperaba tener tiempo para hablar y solucionar sus diferencias.

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Sin embargo, los reproches no tardaron en aparecer. Raquel estaba molesta porque consideraba que Belén no había defendido suficientemente a sus hijos durante Supervivientes. La colaboradora, por su parte, también tenía cuentas pendientes por algunos comentarios que había recibido durante el verano.

La misión secreta de Belén Esteban en ‘GH VIP 9’

El gran bombazo llegó al final de la gala. Jorge Javier comunicó a Belén que, aunque inicialmente entraba como colaboradora y no como concursante, Mediaset, la productora y el propio presentador querían que terminase convirtiéndose en participante oficial.

Pero hay algo que la princesa del pueblo todavía desconoce: su entrada forma parte de una estrategia del programa. Belén está infiltrada y tendrá que cumplir diferentes misiones para agitar la convivencia. La primera será una nominación ficticia que los concursantes creerán completamente real.

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La casa de 'GH VIP' ya ha vivido sus primeras confesiones. (Mediaset España)

Lo más sorprendente es que el plan de GH VIP 9 pasa por conseguir que se quede definitivamente como concursante. Una jugada que podría cambiar por completo el rumbo de la edición y que promete convertir a Belén en una de las grandes protagonistas del reality.