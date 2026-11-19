FILE PHOTO: Logo de Google . REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó en primera instancia las pretensiones de una demanda presentada por Google contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con lo que se mantienen vigentes las órdenes relacionadas con la protección de datos personales de menores de edad en Colombia. La decisión concluyó que la normativa colombiana puede aplicarse cuando la recolección de información ocurre en el país, incluso si la empresa responsable está domiciliada en el exterior.

Según información publicada por El Tiempo, la sentencia está fechada el 5 de noviembre y ratifica decisiones adoptadas por la SIC entre 2020 y 2021. El proceso judicial comenzó el 8 de abril de 2022, cuando Google solicitó la nulidad de las resoluciones 53593 de 2020, 14010 de 2021 y 60478 de 2021.

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En esas resoluciones, la Superintendencia ordenó a Google adecuar la forma en que recolecta y trata datos en Colombia para cumplir con la legislación nacional. Entre las principales medidas están informar claramente a los usuarios sobre el uso y finalidad de su información, adoptar una política de tratamiento ajustada a la ley, registrar las bases de datos ante la SIC e implementar un mecanismo efectivo para obtener autorización de los padres de menores de edad.

Google argumentó que, al estar domiciliada en California y no tener presencia física ni legal en Colombia, la SIC no podía exigirle el cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales en el país.

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El Tribunal, sin embargo, consideró que el artículo 2 de esa ley establece un criterio objetivo relacionado con el lugar donde ocurre el tratamiento de la información. La decisión señaló que, aunque el almacenamiento y procesos posteriores puedan realizarse en servidores ubicados fuera del país, la recolección se produce en Colombia mediante archivos, cookies e identificadores instalados en los dispositivos de los usuarios.

La propia compañía reportó en febrero de 2020 que 1.847.592 cuentas de menores de edad y cerca de 39 millones de cuentas de adultos utilizaron sus servicios desde Colombia durante un periodo de 28 días.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca - crédito Rama Judicial

Protección reforzada para los datos de menores

La sentencia también destacó que el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia reconocen un interés superior en favor de los menores de 18 años.

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Por esta razón, el tratamiento de su información requiere autorización previa de sus representantes legales, después de escuchar la opinión del menor de acuerdo con su nivel de madurez.

El Tribunal sostuvo que herramientas como Family Link y YouTube Kids no resultan suficientes frente al estándar exigido por la legislación colombiana. En el caso de Family Link, señaló que el servicio cubre a menores de 13 años, pero posteriormente permite que los adolescentes administren sus cuentas sin control parental.

También cuestionó que los términos de servicio permitan al menor declarar por sí mismo que cuenta con permiso de sus padres, pues ese procedimiento no constituiría una prueba efectiva del consentimiento del representante legal.

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Menores de edad en internet

Órdenes de la SIC fueron consideradas medidas de adecuación

El despacho judicial precisó que las instrucciones impartidas por la SIC no tienen carácter sancionatorio. Se trata, según el fallo, de medidas orientadas a que la compañía ajuste sus procedimientos a las normas colombianas de protección de datos.

Entre esas obligaciones están informar correctamente a los titulares de la información, establecer una política local de tratamiento de datos, obtener autorización parental cuando corresponda y registrar las bases de datos ante la autoridad colombiana.

Por esta razón, el Tribunal concluyó que las órdenes no requerían un procedimiento sancionatorio previo y consideró que se respetó el derecho de defensa de Google durante el trámite administrativo.

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La decisión mantiene así vigentes las instrucciones impartidas por la SIC y respalda el criterio de que una empresa extranjera puede quedar sometida a la legislación colombiana cuando recolecta datos personales dentro del territorio nacional.

El fallo fue adoptado en primera instancia y se concentra especialmente en la protección de información perteneciente a niños y adolescentes, un grupo al que la legislación colombiana reconoce garantías reforzadas.

Con esta decisión, Google deberá mantener las medidas de adecuación exigidas por la Superintendencia mientras continúan los efectos jurídicos de las resoluciones cuestionadas en la demanda.