Corte Constitucional - crédito Colprensa

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La Corte Constitucional ordenó al Gobierno y al Congreso adoptar medidas para garantizar los derechos de los niños Wayuu en La Guajira e incluir obligaciones pendientes en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 advirtió que, casi diez años después del fallo, persisten problemas de acceso al agua, la salud y la alimentación.

Según información publicada por Blu Radio, el Auto 1541 de 2026, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, identificó cuatro obstáculos principales: la ausencia de un plan de acción definitivo y financiado, falta de información unificada sobre las comunidades, obras de agua que no garantizan el abastecimiento y dificultades para reconocer a representantes del pueblo Wayuu.

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La Corte pidió al Congreso incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 las obligaciones pendientes derivadas de la sentencia. También ordenó al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda evaluar las medidas necesarias y plantear mecanismos de financiación, siempre que tengan sustento técnico y viabilidad presupuestal.

Niños wayuu. EFE/Adaya Gonzalez/Archivo

Gobierno deberá revisar obras de agua y definir financiación

Uno de los puntos centrales está relacionado con el acceso al agua. El tribunal ordenó inventariar las obras construidas o rehabilitadas desde 2017, establecer cuáles no funcionan y explicar las razones de esas fallas. Con esa información, el Gobierno deberá estructurar un plan para recuperar la infraestructura que actualmente no garantiza el suministro a las comunidades.

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El magistrado Camargo indicó que el Gobierno Nacional deberá entregar el 15 de diciembre una versión unificada del Plan Estructural de Acción. Paralelamente, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda deberán comenzar desde ahora a valorar las medidas necesarias para el Plan Nacional de Desarrollo y definir una ruta de financiación.

La Sala también ordenó mejorar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Entre las instrucciones está fortalecer el seguimiento de contratos en el SECOP, consolidar una matriz de inversiones y crear mecanismos que permitan a las entidades compartir información sobre la atención a la población Wayuu.

El Ministerio del Interior, por su parte, deberá presentar un cronograma para reconocer y registrar a las autoridades tradicionales y designar delegados Wayuu. La decisión también exige establecer criterios públicos para seleccionar las comunidades beneficiadas, sin excluir a aquellas que no cuenten con un representante formalmente reconocido.

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Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención inmediata no puede esperar al nuevo plan

La Consejería Presidencial para las Regiones deberá presentar una ruta que identifique responsables, actividades y una fecha definitiva para adoptar el Plan Estructural de Acción. La Corte recordó que en mayo de 2027 se cumplirán diez años de la Sentencia T-302 de 2017 y advirtió que, si el plan se aprueba después de esa fecha, el Gobierno tendrá que justificar la demora.

El alto tribunal fue enfático en que las medidas de atención inmediata no dependen de la aprobación del nuevo plan ni del Plan Nacional de Desarrollo. Las órdenes relacionadas con agua, salud y alimentación continúan vigentes y deben ser cumplidas desde ahora.

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“Las órdenes de atención inmediata en agua, salud y alimentación siguen siendo exigibles hoy, sin esperar el plan de acción, ni el Plan Nacional de Desarrollo”, señaló el magistrado.

La Corte también exigió que las entidades demuestren resultados concretos en las condiciones de vida de los niños Wayuu y no se limiten a presentar avances administrativos o presupuestales.

Finalmente, ordenó divulgar la decisión en wayuunaiki, tanto de manera oral como escrita, en los cuatro municipios afectados. La finalidad es que las comunidades conozcan directamente el alcance de las órdenes, las obligaciones de las entidades y las medidas que deberán adoptarse.

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Con estas instrucciones, la Corte reiteró que el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 no puede quedar condicionado a futuros instrumentos de planeación. Gobierno y Congreso deberán avanzar simultáneamente en la financiación de las medidas estructurales y en la atención inmediata de las necesidades de agua, salud y alimentación de los niños Wayuu.