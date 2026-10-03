Netanyahu le dijo al piloto de Flydubai que lo considera “un héroe del mundo” y lo invitó al Día de la Independencia israelí

Benjamin Netanyahu afirmó que la intervención del piloto evitó un desenlace mayor a bordo de la aeronave (Captura de video)

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Benjamin Netanyahu, invitó al capitán indio Smit Machchhar y al primer ministro de India, Narendra Modi, a encender una llama ceremonial durante las próximas celebraciones del Día de la Independencia israelí, después del ataque que sufrió el piloto en la cabina de un avión de flydubai que cubría la ruta hacia Tel Aviv.

Netanyahu trasladó la invitación durante una conversación telefónica con Machchhar, quien se recupera en un hospital de Emiratos Árabes Unidos de las heridas que sufrió durante el atentado terrorista. La celebración de la independencia de Israel está prevista para los días 11 y 12 de mayo, aunque el encendido de antorchas forma parte de un procedimiento de selección establecido por el Gobierno y no depende únicamente de la decisión del jefe del Ejecutivo.

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El primer ministro le dijo al capitán que lo considera “un héroe del mundo entero”. También le deseó una recuperación completa y le preguntó cómo comenzó el episodio en el vuelo.

El príncipe heredero de Dubái, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, visita a Smit Machhar durante su hospitalización en Abu Dabi

Machchhar relató que el trayecto transcurría con normalidad cuando su copiloto omaní, Hamam al Hamami, pidió rezar. El capitán explicó que esa solicitud no le resultó inusual y que, por respeto, dirigió la mirada hacia la parte delantera de la cabina mientras el otro piloto oraba.

Tras unos cuatro o cinco minutos, Machchhar recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza. “Lo primero que pensé fue que el avión había sufrido daños catastróficos y que algo no estaba bien”, contó. Los impactos continuaron y entonces comprendió que no procedían de la aeronave, sino del hombre que estaba con él en la cabina.

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El capitán intentó detener al copiloto, pero los golpes afectaron su visión. “Veía todo borroso”, señaló. Poco después sintió que el avión descendía de forma pronunciada. Machchhar precisó que sus recuerdos quedaron fragmentados por la agresión, aunque recordó los intentos para abrir la puerta de la cabina y permitir el ingreso de sus compañeros.

Benjamin Netanyahu invitó al capitán indio Smit Machchhar a encender una llama ceremonial en el Día de la Independencia de Israel (Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel/Distribución vía REUTERS)

La puerta contaba con un mecanismo de giro desde el interior y con un sistema de código desde el exterior. Machchhar explicó que sus colegas intentaron introducir la clave desde fuera, pero el copiloto se lo impidió. El capitán logró acercarse al mando de apertura pese a sus heridas. “Una vez que tuve la mano en la perilla, supongo que la giré y abrí la puerta”, relató.

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Durante esos minutos, Machchhar permaneció tendido en el suelo de la cabina. “Sentí el avión, el sonido del aire y a la gente gritando”, recordó. Dijo que reunió las fuerzas que le quedaban porque entendió que debía actuar: “Si no lo hacía, iba a morir”. Cuando abrió la puerta, miembros de la tripulación y otras personas que aguardaban afuera ingresaron, redujeron al agresor y asumieron el control de la aeronave.

“Di todo lo que tenía”, le dijo Machchhar a Netanyahu al describir el momento en que alcanzó la puerta. El avión aterrizó sin incidentes en Arabia Saudí a las 9.45, hora local. A bordo viajaban 174 pasajeros y ocho tripulantes, quienes recibieron atención tras el aterrizaje.

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El vuelo FZ 1073 de flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, aterrizó en Arabia Saudita (Reuters)

Netanyahu destacó ante Machchhar su “coraje” y su “serenidad de juicio bajo condiciones imposibles”. El primer ministro afirmó que el piloto, junto con quienes intervinieron a bordo, evitó un desenlace mayor. “Salvaste tantas vidas. Creo que salvaste algo más grande”, le dijo. Luego sostuvo que el hecho mostró que un piloto y pasajeros podían imponerse a una amenaza violenta.

El mandatario también comunicó que los israelíes recibirían al piloto “con los brazos abiertos”. Al explicarle el alcance de la invitación para el Día de la Independencia, indicó que ese honor suele reservarse a ciudadanos israelíes, pero consideró que, en este caso, la población del país lo respaldaría. “Me gustaría que el capitán Smit y el primer ministro Modi llevaran una llama ceremonial”, expresó.

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India e Israel mantienen vínculos estrechos y Netanyahu se refirió a Modi como un amigo durante la llamada. La posible participación de ambos en la ceremonia quedó sujeta al mecanismo oficial que define a los portadores de antorchas, con una comisión asesora pública y la posterior aprobación ministerial. Arabia Saudita y Omán no mantienen relaciones diplomáticas con Israel, mientras que Emiratos Árabes Unidos estableció vínculos con el país en 2020 tras los Acuerdos de Abraham.

(Con información de Europa Press)