Cómo cuatro pasajeros israelíes salvaron al piloto y evitaron que se estrellara el vuelo de Flydubai

De izquierda a derecha: Shota Musaev, Assaf Rajuan, Yaniv Hayun, el capitán Smit Machchhar y Zvika Manes. Herzog propondrá condecorar a los cuatro pasajeros que enfrentaron al copiloto.

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Un plomero, un ejecutivo de seguros, un empresario y un dentista, cuatro pasajeros israelíes sin entrenamiento para una emergencia así, ayudaron a evitar una tragedia a bordo del vuelo de Flydubai con 174 personas, según relataron a medios israelíes como Ynet y el Canal 12. Uno sacó al copiloto de los controles y volvió a tomarlos, dos ayudaron a inmovilizarlo y el cuarto frenó la hemorragia del capitán, que había sido apuñalado. Todo empezó con los gritos que oyó la esposa de uno de ellos. El motivo del ataque sigue sin conocerse.

Los protagonistas del vuelo FZ1073

El pasajero israelí Yaniv Hayoun, con manchas de sangre en la camisa, es recibido en la terminal del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. Dijo que tiró de los controles hasta que el avión empezó a nivelarse (AP Foto/Tomer Appelbaum)

Yaniv Hayun , plomero. Entró a la cabina, sacó al copiloto de los controles y tiró de ellos para enderezar el avión.

Zvika Manes , director ejecutivo de la empresa de seguros de Bank Leumi. Viajaba con su esposa y su hija pequeña, y fue de los primeros en entrar a la cabina.

Assaf Rajuan , dueño de una agencia de seguros, que volvía de vacaciones en Tailandia. Entró detrás de Manes.

Shota Musaev , dentista. Corrió a pelear con el atacante y, cuando lo ataron, atendió al herido.

Smit Machchhar , el capitán, indio, de 39 años y con dos hijos. Se incorporó a Flydubai en 2022 tras once años en SpiceJet y acumula más de 9.750 horas de vuelo en Boeing 737. Fue el apuñalado.

El copiloto, ciudadano de Omán, cuyo nombre no se difundió. Llevaba ocho meses en la aerolínea, dijo un funcionario israelí a CNN.

1. Los gritos que oyó una madre

Un video grabado con teléfono móvil por un pasajero muestra el interior de la cabina de un avión de la aerolínea Flydubai durante el ataque registrado este miércoles.

La alarma la dio la esposa de Manes. Había acompañado a su hija al baño de la parte delantera del avión cuando oyó gritos y ruidos de pelea que venían de la cabina, y avisó a una auxiliar de vuelo. Manes contó al Canal 12 que, en ese momento, el capitán cayó por la puerta de la cabina mientras el copiloto lo apuñalaba.

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Rajuan recordó ese momento: “Oímos gritos cerca del baño. Salió la madre de una niña gritando, y entendimos que algo había pasado con el avión”.

2. La caída en picada

El Boeing 737 Max 8 cayó de 33.000 a 17.000 pies en alrededor de un minuto.

El avión perdió altura de golpe. Según Flightradar24, unas dos horas y media después de despegar de Dubái, el Boeing 737 Max 8 cayó de 33.000 a 17.000 pies en alrededor de un minuto. La picada fue tan brusca que se desprendió el timón de cola.

“Perdió el control, bajó en un ángulo de 90 grados, y entendimos que no había control sobre la aeronave”, dijo Rajuan.

“Había mucha sangre. El avión cayó en picada rápidamente, como se ve en las películas de terror. Había gritos”, contó Manes a Ynet. “Perdimos los ángulos. Realmente intentaba hacer volar el avión hacia el suelo, y la gente salía despedida y gritaba”. Sus hijas gritaban “No queremos morir”, algo “traumático para cualquier padre”, dijo al Canal 12. Sacó a su hija del baño y avanzó hacia la cabina.

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3. La puerta que el capitán dejó abierta

El piloto indio Smit Machchhar, capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai, en una foto difundida por la Cancillería de Israel. Está hospitalizado en Arabia Saudita, y el primer ministro indio, Narendra Modi, lo llamó "héroe" (AFP/Cancillería de Israel)

Cuando llegaron, la puerta no tenía llave. Los pasajeros creen que fue el capitán, Machchhar, quien la abrió antes de desplomarse. “El capitán estaba muy cerca de la puerta, y eso nos dificultó abrirla”, dijo Hayun a Ynet. “Mi conclusión es que logró abrírnosla antes de desplomarse, con una presencia de ánimo tremenda”.

Manes también lo cree. Ni Flydubai ni las autoridades lo confirmaron, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu lo repitió en la red X: “Pese a estar apuñalado y gravemente herido, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que pasajeros y tripulación redujeran al atacante”.

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Rajuan dijo: “La puerta de la cabina estaba abierta y empezamos a ver cómo se llenaba de sangre. La gente entró. Hubo un tipo que llegó antes que yo, Zvika Manes. Entré con otros dos y tratamos de reducir al atacante, y lo logramos”.

4. El plomero que tiró de los controles

Hayun dijo que al entrar vio al copiloto entre los asientos. “Estaba tratando de destruir los instrumentos para inutilizar el avión. Agarré al atacante, lo estrangulé y lo saqué. Llamé a los israelíes y les avisé. Lo inmovilizamos”.

Después volvió a la cabina: “Miro ‘Air Crash Investigation’, así que tiré de los controles y el avión empezó a nivelarse”. Netanyahu, que habló con él, dijo que Hayun le contó que “de alguna manera” logró irrumpir en la cabina junto con un tripulante y que “juntos lograron detener al piloto mientras intentaba dañar los sistemas del avión”.

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5. Atar al copiloto

El pasajero israelí Asaf Rajuan habla con periodistas tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion, en un vuelo de reemplazo de Flydubai. Dijo que entre varios mantuvieron inmovilizado al copiloto unos 50 minutos (Jack Guez/AFP)

Manes, Rajuan y otros pasajeros, con ayuda de parte de la tripulación, redujeron al copiloto y lo ataron con los cables de los auriculares que reparten en el vuelo. “Después lo atamos y lo neutralizamos. Requirió bastante fuerza física. Era un hombre fuerte, probablemente lleno de adrenalina”, dijo Manes, que calculó entre 20 y 25 minutos hasta sujetarlo.

“También tuvimos ayuda de parte de la tripulación. Logramos mantener neutralizado al atacante durante 50 minutos y aterrizar en Arabia Saudita”, dijo Rajuan.

Musaev, el dentista, contó: “Lo atamos varias veces, las piernas y las manos. Se debatía, así que lo atamos más fuerte. Después se calmó y entendió que estaba en nuestras manos”.

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6. Los primeros auxilios

Los pasajeros grabaron un video luego del ataque que se produjo mientras volaban rumbo a Israel

Musaev dijo que corrió a pelear con el atacante, no a dar asistencia médica. “Vi que algo andaba mal y corrí hacia adelante. No esperé a que alguien me llamara. Fui a pelear con el atacante cuando oí los gritos. No fui a dar tratamiento médico. Pero después de atarlo, traté al piloto apuñalado”.

El capitán, dijo, “estaba en un estado muy grave, con una fuerte hemorragia en la cabeza y las manos”. “Yo era el único médico del avión. Logré detener la hemorragia, y el piloto estuvo en condición bastante estable hasta cerca del aterrizaje, cuando su estado empeoró un poco”. Consciente, el capitán le contó que tenía 39 años y dos hijos. “El atacante lo apuñaló y lo insultó. En ese momento no se piensa, solo se actúa”, dijo. Manes habló, en cambio, de un médico y una enfermera. “Un médico que estaba a bordo vendó al piloto, lo atendió y permitió que el vuelo continuara”, dijo a Calcalist.

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7. Dos pilotos toman los mandos

Dos pilotos de Flydubai que viajaban en el vuelo tomaron los mandos y aterrizaron en Tabuk, en Arabia Saudita. Hayun contó que “un piloto que viajaba en el avión” le dijo que tomaba el mando. Manes dijo que fue “hasta que el piloto estabilizó el avión”. La aerolínea los describe como tripulantes “en servicio”, y el Canal 12 los describió en ropa civil, como pasajeros.

“Una película de terror”: los cuatro, en primera persona

“Nos sentimos indefensos, suspendidos en el aire, y no sabía a quién recurrir. Pero todo fue instinto de supervivencia”, dijo Rajuan en un comunicado de la Presidencia de Israel.

A Ynet le contó: “Unas horas antes estaba en Tailandia, y después estaba en una película de terror. Por supuesto, no fui solo yo. Hombres más grandes y fuertes que yo ayudaron, bloquearon las puertas y decidieron ir hasta el final, porque la vida es más fuerte que todo y queríamos pelear por ella. Por nuestras familias, nuestros hijos, la tripulación”.

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“Cuesta creer que haya terminado así, pero así fue. Vi los chorros de sangre, los cortes, al piloto indio. Sé que el avión perdió el control y cayó en picada. Por suerte, estaban las personas indicadas en el momento indicado”, agregó.

Una mujer lleva a un niño en brazos y sostiene globos mientras los pasajeros del avión de Flydubai desviado a Arabia Saudita llegan al aeropuerto Ben Gurion, en Lod. Entre los 174 ocupantes había 27 niños (REUTERS/Ammar Awad)

“Creo que por mis hijos me comporté como lo hice”, dijo Hayun, que llegó a Israel con la camisa manchada de sangre, aunque no estaba herido. “Fue un escenario muy difícil… pero como somos israelíes, respondimos rápido”, dijo Manes al Canal 12. Y Musaev: “Fuimos cuatro los que tomamos el control de toda la situación, y si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos hablando con ustedes”.

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Un capitán estable y un copiloto detenido

Machchhar está hospitalizado y estable, informó la embajada de India en Arabia Saudita. Aún no dio su versión.

El copiloto está detenido en Arabia Saudita, dijo a AP un funcionario regional. Según Ynet, usó un hacha de emergencia de la cabina, aunque los primeros testimonios hablaban de una navaja y las autoridades no confirmaron el arma.

“Se investigan todos los escenarios posibles, desde el terrorismo hasta los trastornos mentales”, dijo el funcionario a AP.

Netanyahu habló de “todos los indicios” de un intento de estrellar el avión, y Flydubai solo reconoció un “altercado” en la cabina, sin precisar los motivos. Emiratos abrió su propia investigación, y Netanyahu dijo que Israel participará del interrogatorio.

El homenaje

Yuval Hayun regresó a Israel después del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita y fue recibido por Benjamin Netanyahu junto a su familia

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció que propondrá condecorar a los cuatro con el Premio Presidencial al Heroísmo Civil, creado tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. “Ustedes se pusieron en riesgo para salvar a otros y evitaron un terrible desastre”, les dijo. Según Herzog, mostraron “iniciativa, coraje y responsabilidad colectiva en un momento de peligro extremo”. Los pasajeros volvieron a Israel en un avión de reemplazo de Flydubai, después de que Arabia Saudita rechazara el pedido israelí de enviar uno propio. Rajuan fue recibido con festejos en Petaj Tikva. Flydubai anunció que suspende sus vuelos desde y hacia Israel.