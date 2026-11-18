Los ADR argentinos no consiguen despegar de sus precios más bajos en 13 meses.

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El riesgo país argentino cedió posiciones este jueves apenas debajo del umbral de las 850 unidades, aún un nivel muy alto que a criterio de analistas podría condicionar el refinanciamiento de deuda a corto plazo que debe afrontar el Gobierno.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,2% en promedio en Wall Street, mientras que el indicador de JP Morgan cayó ocho unidades para la Argentina, en los 848 puntos básicos.

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El MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 0,2% en pesos, en los 82.367 puntos, pero entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo mayoría de bajas.

Entre los títulos más representativos, YPF cayó 3,6%, a USD 35,10, en una sesión con baja de 1,4% en la cotización del petróleo Brent del Mar del Norte, a USD 91,84 el barril para entregar en enero. Vista Energy cayó 3,8%, Grupo Galicia cedió 2,6% -a USD 27,78, piso desde septiembre de 2025-, Mercado Libre retrocedió 0,9% y Pampa Energía restó 0,2 por ciento.

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Los bonos en dólares parecen recuperarse parcialmente esta semana, pese a la imposibilidad de acceder al crédito internacional.

“Para que los bonos largos recuperen terreno de manera sostenida, tienen que alinearse varios factores. El primero es una mayor claridad sobre el financiamiento de los próximos vencimientos, particularmente los pagos de enero y de 2027. Alternativas como un nuevo repo, el regreso a los mercados internacionales o la reanudación de emisiones en dólares podrían contribuir a reducir la incertidumbre y favorecer inicialmente a los bonos del tramo corto de la curva”, afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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“En segundo lugar, sería importante que el Banco Central consolide un proceso de acumulación genuina de reservas, con compras que no estén compensadas por ventas de cobertura. También contribuirían señales que reduzcan la incertidumbre política, como podría ser la suspensión de las PASO, y un contexto financiero internacional más favorable, dado que el reciente rebote se produjo después de un período de fuerte corrección en los activos tecnológicos”, añadió Emilio Botto.

“Se vienen vencimientos por arriba de los 20.000 millones de dólares en lo que queda del 2026 y todo el 2027, con el condicionante de elecciones presidenciales en el medio, por lo que la refinanciación está en el ojo de los inversores para ver cómo se cubrirán esas obligaciones”, comentó el analista Marcelo Rojas.

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El presidente Javier Milei no logra hacer crecer a la economía como lo pretendía para ayudar a bajar la pobreza e indigencia, en momentos en que la inflación se mueve en torno al 2% mensual con recorte del poder adquisitivo.

A finales del próximo año los argentinos irán a las urnas en comicios presidenciales, con encuestas dispares actualmente ante la ausencia de candidatos firmes, salvo el propio Milei que dijo que irá por la reelección.

“De cara a los próximos meses, consideramos atractivos los títulos Bontam, dado que vemos poco margen para una baja sostenida de la tasa Tamar y esperamos que las tasas reales se mantengan en terreno positivo de cara a las elecciones”, comentó Delphos Investment.

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“La mayor demanda estacional de pesos, el proceso desinflacionario y la prioridad del Gobierno de mantener la estabilidad cambiaria respaldan esta expectativa”, acotó.

Caída de Nvidia y expectativa por Anthropic

Los índices de las bolsas norteamericanas descontaron la suba inicial y cerraron mixtos este miércoles, mientras que las acciones de Nvidia no pudieron sostener una ganancia de 3% por la mañana y finalizaron con baja de 2,9%, a 150,96 dólares, a pesar de un balance trimestral que superó sus expectativas de ganancias. Además los inversores estuvieron atentos el próximo gran catalizador de la IA: la salida a bolsa de Anthropic, que presentaría un valor próximo a USD 83 en su debut en la bolsa, por encima de lo previsto.

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Los índices de Wall Street operaron dispares. El panel tecnológico Nasdaq subió un 0,4%, mientras que el Dow Jones de Industriales resignó un 1,1 por ciento.

Los mercados mantuvieron una alta rotación de carteras después de que Nvidia presentara sus primeras ganancias desde que Jensen Huang renunció como CEO, demostrando que el gigante de los chips de IA puede seguir ofreciendo un trimestre tan bueno como cualquier otro, incluso con la sombra del escándalo. Los ingresos aumentaron un 103% interanual y la junta directiva anunció que no restituiría a Huang.

Volvió a subir el dólar y se amplió la brecha

El dólar mayorista cerró a $1.559,50, con un alza de 7,50 pesos o 0,5%, para acumular en lo que va de noviembre una suba de 25,50 pesos o 1,7%, una tasa que parece aproximarse a la inflación mensual.

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No obstante, en el transcurso de 2026 el dólar oficial mantiene una modesta alza de 104,50 pesos o 7,2%, muy lejos de la inflación acumulada de 26,3% en lo que va del año.

El monto operado en el segmento de contado fue de USD 356,7 millones. “con un mercado de escasa profundidad, la cotización fue escalando posiciones gradualmente hasta alcanzar un máximo intradiario de $1.560. En ese nivel comenzó a encontrar mayor resistencia, con la aparición de algunas órdenes de venta”, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.580 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.582,68 para la venta y $1.529,27 para la compra.

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A la vez, el dólar blue experimentó un incremento de 25 pesos o 1,6%, a $1.630, también récord nominal.

En el mercado bursátil, el “contado con liquidación” para exteriorizar divisas -mediante la compraventa de acciones y bonos que operan simultáneamente en el exterior y la plaza local- finalizó a $1.718,16, con una ganancia de 1,9% en el día.

Así, la brecha entre el dólar más alto -el “contado con liqui” y el más barato -el mayorista- se amplía a 158,66 pesos o un 10,2%, la más amplia desde la crisis cambiaria de octubre del año pasado, cuando los dólares financieros negociaron por encima del techo de las bandas cambiarias.

En ese sentido, el BCRA dispuso un techo para su régimen de bandas en los $1.974,20; el tipo de cambio oficial quedó a 414,70 pesos o un 26,6% de ese límite para la flotación administrada de la moneda.

El dólar MEP, para comprar divisas mediante activos bursátiles, pero que quedan depositadas dentro del sistema financiero doméstico, quedó operado a $1.627,55 (+1,7%).

En Brasil, el dólar operó al cierre con ganancia de diez centavos o 1,8% a 5,87 reales, su nivel más alto desde abril de 2025. Dada la estrecha relación comercial entre la Argentina y el gigante sudamericano, la presión bajista del real influye también a un comportamiento bajista del peso argentino.

En ese segmento de dólar futuro, los contratos en A3 Mercados cerraron en $1.571 para noviembre (+0,1%), $1.604 para diciembre (+0,3%), $1.634,50 para enero (+0,3%) y $1.665 para febrero (+0,3%).

El BCRA compró USD 11 millones en el mercado, el 3,1% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas del BCRA recortaron USD 190 millones, a USD 49.511 millones, dada la baja de 3,5% en la cotización del oro, a USD 3.729,80 la onza.