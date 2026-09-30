Quién es Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue apuñalado durante el vuelo a Israel

Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue apuñalado durante el vuelo a Israel.

Guardar

El capitán del vuelo FZ1073 tenía más de 13 años de experiencia en la aviación comercial y había acumulado unas 9.750 horas de vuelo. Antes de incorporarse a Flydubai fue comandante y capitán instructor de línea de SpiceJet

El nombre de Smit Machchhar comenzó a circular después del violento episodio registrado a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que este miércoles cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Según los últimos reportes sobre el incidente, el capitán fue atacado y apuñalado por el copiloto durante un enfrentamiento en la cabina que obligó a desviar la aeronave y realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

PUBLICIDAD

Machchhar es un piloto con una extensa trayectoria en vuelos comerciales y actualmente trabaja como capitán de Flydubai. Así lo indica el perfil profesional publicado a su nombre en LinkedIn, donde también aparece una fotografía suya y se detalla su recorrido dentro de la aviación.

Imágenes desde el interior del avión que aterrizó en Arabia Saudí

Según la información de ese perfil, el piloto cuenta con 9.750 horas de vuelo y experiencia en distintas versiones del Boeing 737, entre ellas los modelos 737-800 y 737 MAX 8/9. En su presentación profesional, se describe como un capitán de aerolínea con más de 13 años de experiencia y especialización en operaciones de este tipo de aeronaves.

PUBLICIDAD

Una carrera ligada al Boeing 737

Machchhar comenzó su trayectoria profesional en SpiceJet, aerolínea india en la que trabajó entre junio de 2011 y junio de 2022.

Durante esos años llegó a desempeñarse como Senior Commander y Line Training Captain, un puesto relacionado con la formación, evaluación y acompañamiento de otros pilotos durante las operaciones de línea.

Según la información que publicó en su perfil, como parte de esas funciones realizó entrenamientos y evaluaciones de pilotos, además de supervisar el cumplimiento de los procedimientos operativos y los estándares de seguridad de la compañía.

De acuerdo con la información de su perfil en LinkedIn, Machchhar asumió como capitán de la flota Boeing 737 en Flydubai a partir de junio de 2022. (Captura)

En su perfil también destaca experiencia en Crew Resource Management (CRM), estándares de vuelo y gestión de operaciones en situaciones de alta carga de trabajo.

PUBLICIDAD

En junio de 2022 se incorporó a Flydubai, con base en Dubái, como capitán de la flota Boeing 737. Su perfil lo identifica como Direct Entry Captain y señala que desde entonces ocupa ese puesto en la compañía.

El vuelo que terminó en Tabuk

Machchhar estaba al mando del FZ1073, que había despegado de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

Durante el vuelo se produjo un enfrentamiento en la cabina. Los últimos reportes indican que el copiloto habría atacado y apuñalado al capitán, aunque las circunstancias exactas del episodio continúan bajo investigación.

Así atendieron al piloto herido a bordo del avión de Flydubai

La aeronave emitió señales de emergencia, modificó su trayectoria y terminó desviándose hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde aterrizó de emergencia. Videos registrados por pasajeros muestran la confusión y el miedo dentro de la cabina durante esos minutos.

PUBLICIDAD

Flydubai informó que todos los pasajeros se encuentran a salvo y que sus equipos colaboran con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades intentan reconstruir qué desencadenó el enfrentamiento entre los dos pilotos y cómo se desarrolló el ataque dentro de la cabina.