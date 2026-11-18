La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, llega al Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an antes de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 18 de noviembre de 2026. cnsphoto vía REUTERS

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, mantuvieron este miércoles su primera conversación bilateral al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen, en un encuentro de media hora que rompió siete años sin diálogo directo entre los líderes de ambos países. La cita se produjo en un clima marcado por la disputa histórica sobre las islas Kuriles, la ausencia de un tratado de paz tras la Segunda Guerra Mundial y las fricciones derivadas de la guerra en Ucrania.

El encuentro tuvo lugar poco después del banquete de bienvenida de la cumbre y representa el primer contacto cara a cara entre los líderes de Japón y Rusia desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, y el primero en aproximadamente siete años desde que el entonces primer ministro Shinzo Abe y Putin se reunieran en Vladivostok en septiembre de 2019. No trascendió un comunicado oficial conjunto sobre lo tratado en la reunión.

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El Gobierno japonés confirmó al diario Hokkaido Shimbun que Ucrania fue uno de los temas abordados, pero que el diálogo estuvo dominado por la situación del reportero de ese medio, Yuki Imai, detenido en octubre por las autoridades rusas. El Gobierno ruso acusa al periodista de recoger información clasificada de efectivos militares en las disputadas Kuriles.

El Gobierno ruso acusó a Tokio de hostilidad debido a su respaldo financiero y de equipamiento militar no letal a Ucrania. (Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Takaichi planteó además la detención de un ciudadano japonés y la protección de las empresas niponas que operan en territorio ruso. El ministerio no precisó si la primera ministra pidió de forma explícita la liberación del detenido ni si reclamó que Rusia revirtiera la decisión de tomar el control de los activos de Japan Tobacco en el país. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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Pese a la tensión, ambos líderes acordaron continuar la comunicación en distintos niveles. A pesar de la falta de contactos de alto nivel durante años, se mantuvieron intercambios culturales y comerciales a menor escala: Japón envió a principios de este año a altos funcionarios a Rusia para un diálogo orientado a proteger los activos de sus empresas en el país.

Un deterioro que arrancó con la visita de Putin a una isla disputada

Las relaciones entre Tokio y Moscú comenzaron a deteriorarse en agosto, después de que Putin realizara su primera visita a una isla bajo control ruso cercana al norte de Japón y reclamada también por Tokio. Tras ese viaje llegaron la detención del ciudadano japonés y la toma de los activos de Japan Tobacco por parte de las autoridades rusas.

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Rusia acusó a Japón de adoptar una postura “poco amistosa” por su continuo respaldo financiero y militar no letal a Ucrania. Según cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, las compañías del país mantenían, hasta octubre de 2025, 321 sedes en territorio ruso, aunque han reducido su presencia desde la invasión de 2022.

Takaichi aplicó un paquete de sanciones económicas a Moscú en octubre tras concretar su primera reunión con el presidente Volodímir Zelensky. (Kyodo/via REUTERS)

Zelensky, sanciones y el frente chino

Takaichi celebró su primera cumbre con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, en septiembre, y el 2 de octubre impuso nuevas sanciones contra Rusia citando “la situación relacionada con Ucrania”. Moscú, por su parte, se ha alineado con Beijing al señalar a la primera ministra japonesa como una amenaza para la seguridad regional, en un contexto de mayor acercamiento entre Rusia, China y Corea del Norte que inquieta a Japón, un país rodeado geográficamente por las tres potencias.

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A Takaichi le espera además una cumbre complicada en Shenzhen, ya que las relaciones con China están aún más fracturadas: no hay todavía una reunión bilateral programada entre la primera ministra y el presidente chino, Xi Jinping. La diferencia de posturas sobre el estatus de Taiwán se agravó tras las declaraciones de Takaichi hace un año, cuando advirtió que un ataque militar chino contra la isla supondría una situación de “crisis” para Japón que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.