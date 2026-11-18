Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno trabaja en alternativas para respaldar a las familias que dependen de los negocios afectados por el incendio (Luisa Gonzalez/REUTERS |Colprensa/Bomberos de Bogotá)

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El regreso de los compradores será clave para que los comerciantes del sector de San Victorino puedan recuperar parte de la actividad económica que perdieron tras el incendio registrado durante el puente festivo en el centro comercial El Gran San. La emergencia destruyó mercancía que estaba preparada para las ventas de Navidad y fin de año, una temporada importante para los negocios de esta zona de Bogotá.

Ante las consecuencias del fuego, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno trabaja en alternativas para respaldar a los afectados. El mandatario también convocó a los ciudadanos a continuar visitando el sector y comprar en los establecimientos que puedan mantener sus actividades comerciales.

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El mandatario invitó a los ciudadanos a visitar San Victorino, recorrer sus establecimientos y comprar los productos de los comerciantes afectados (@ABDELAESPRIELLA/X)

El llamado busca evitar que los negocios pierdan más ingresos por la disminución de clientes después de la emergencia. De la Espriella aseguró que los comerciantes cuentan con el respaldo de su administración, aunque todavía no entregó detalles sobre las medidas que se implementarían para ayudarlos.

Así fue la emergencia en el Centro Comercial El Gran San

El incendio comenzó durante la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre en el centro comercial El Gran San, ubicado en la carrera 11 con calle 9, en la localidad de Santa Fe. Personas que se encontraban cerca del lugar alertaron a las autoridades y permitieron activar la atención de la emergencia.

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá llegaron al complejo comercial, controlaron las llamas y acordonaron el área. Además, desplegaron su equipo especializado de Investigación de Incendios para establecer qué originó el fuego, con el acompañamiento del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

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El balance de la emergencia dejó 10 establecimientos con pérdida total y otros 12 con daños parciales. Las afectaciones se concentraron principalmente en el segundo piso, donde varios comerciantes almacenaban mercancía que tenían prevista para vender durante el puente festivo y las temporadas de Navidad y fin de año.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá controló un incendio estructural en el Centro Comercial Gran San durante la madrugada del 16 de noviembre (@BomberosBogota/X)

Por seguridad, el Idiger restringió el uso de otros 27 locales y 13 parqueaderos. Pese a la magnitud de los daños materiales, Bomberos de Bogotá informó que no hubo personas lesionadas. El Gran San funciona desde 1996 y cuenta con cerca de 750 establecimientos. El complejo es reconocido por su actividad mayorista en el sector de las confecciones y constituye uno de los referentes comerciales de San Victorino.

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La zona ya había enfrentado otras emergencias. El 30 de noviembre de 2025, Bomberos atendió un incendio estructural en una edificación de la carrera 11 con calle 11, donde funcionaban una bodega y un establecimiento comercial. Antes, en julio de 2024, las llamas destruyeron los almacenes de El Popular, ubicados en el sector conocido como El Madrugón.

De la Espriella pidió mantener las compras en el sector

Tras conocerse las consecuencias del incendio, el presidente se dirigió a los comerciantes mediante una publicación en su cuenta de X. En el mensaje reconoció las dificultades que enfrentan las familias que dependen de los establecimientos afectados y reiteró que su administración busca opciones para acompañar su recuperación.

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“A mis queridos comerciantes de San Victorino les quiero decir: ¡No están solos! Sé que detrás de cada negocio hay años de sacrificio, familias enteras y sueños construidos con esfuerzo. Desde mi Gobierno estamos trabajando en alternativas para apoyar su recuperación, pero hoy quiero hacerles un llamado a todos los bogotanos: visitar San Victorino, recorrer sus locales, conocer sus productos y comprarles.

De la Espriella hizo un llamado a la solidaridad de los bogotanos para impulsar la recuperación económica de los comerciantes de San Victorino (Luisa Gonzalez/REUTERS)

“Cada compra es una mano tendida, cada cliente es una esperanza y cada peso que llega a estos negocios ayuda a levantar a una familia. ¡A SAN VICTORINO LO LEVANTAMOS ENTRE TODOS! ¡ESTA ES LA SOLIDARIDAD DE NUESTRA PATRIA MILAGRO!”, afirmó en X.

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El mandatario insistió en que las compras de los ciudadanos pueden convertirse en un respaldo para quienes intentan recuperar sus negocios. Por ahora, no se conocen los detalles de las alternativas anunciadas por el Gobierno ni los recursos que se destinarían a ese propósito.