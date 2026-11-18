La Modalidad 40 seguirá vigente mientras el IMSS revisa posibles irregularidades.(Presidencia)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará durante un periodo de seis meses una revisión de la Modalidad 40 para identificar posibles abusos, fraudes y mecanismos de financiamiento irregular que pudieran generar afectaciones a las finanzas públicas.

Sin embargo, el análisis no implica la suspensión del esquema ni una modificación inmediata a la legislación.

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El director general del organismo, Zoé Robledo, aclaró que las personas que actualmente reciben una pensión mediante esta modalidad no tendrán afectaciones.

La misma protección aplicará para quienes ya firmaron un convenio y tienen establecidos sus respectivos plazos y montos de pago.

Tras reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el funcionario descartó que exista una intención de desaparecer este mecanismo y aseguró que, por el momento, continuará operando bajo las condiciones correspondientes.

El Senado abrirá un espacio de análisis sobre el futuro de la Modalidad 40. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“En este momento está todo como estaba antes”, señaló al ser cuestionado sobre la posibilidad de suspender la Modalidad 40.

IMSS revisará durante seis meses posibles fraudes en la Modalidad 40

Robledo explicó que el Consejo Técnico del Seguro Social aprobó un acuerdo para realizar un estudio sobre el funcionamiento de este esquema y los mecanismos que algunas personas han utilizado para continuar con sus aportaciones.

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Uno de los aspectos que serán examinados es el financiamiento mediante créditos para cubrir las cuotas de la Modalidad 40, particularmente cuando esos mecanismos terminan trasladando los costos al erario.

El titular del IMSS indicó que la revisión busca identificar las prácticas que pudieran representar irregularidades y evitar que tengan consecuencias sobre los recursos destinados a garantizar la seguridad social de los trabajadores.

El IMSS investigará durante seis meses posibles irregularidades en el uso de la Modalidad 40. REUTERS/Daniel Becerril

El periodo de seis meses permitirá distinguir entre las personas que se incorporaron y realizaron sus aportaciones de manera regular y aquellas cuyos casos pudieran presentar anomalías.

¿Qué es la Modalidad 40 y a quiénes beneficia?

La Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que trabajadores que dejaron de cotizar ante el IMSS por medio de un patrón continúen realizando aportaciones por cuenta propia.

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Este mecanismo puede ayudar a incrementar las semanas cotizadas y, dependiendo del régimen pensionario y las condiciones de cada trabajador, mejorar el monto de la pensión que recibirá al momento de su retiro.

El IMSS revisará los mecanismos de financiamiento utilizados por algunos afiliados a la Modalidad 40.

Entre sus principales características se encuentran:

Permite continuar cotizando después de causar baja del régimen obligatorio .

Ayuda a acumular semanas para cumplir los requisitos de pensión .

En determinados casos, permite mejorar el salario de cotización considerado para calcular la pensión.

Está dirigido a trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos por el Seguro Social .

No incluye por sí misma el servicio médico del IMSS.

La revisión anunciada por el instituto se concentrará en los mecanismos que pudieran utilizarse para obtener beneficios mediante financiamientos irregulares, sin afectar los derechos de quienes mantienen sus obligaciones en regla.

¿Habrá cambios en la ley después de los seis meses?

El director del IMSS precisó que todavía no existe una determinación sobre posibles modificaciones a la Ley del Seguro Social o a su reglamento.

El IMSS determinará, con base en los resultados del estudio, si es necesaria una reforma legal. (Presidencia )

Explicó que primero será necesario conocer los resultados del estudio actuarial para establecer el impacto financiero de las prácticas identificadas y determinar si es conveniente impulsar cambios legales.

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Por ello, la posibilidad de una reforma permanece bajo análisis y dependerá de la información que se obtenga durante los próximos seis meses.

Robledo insistió en que el acuerdo aprobado por el Consejo Técnico no tiene como propósito modificar de inmediato la legislación, sino revisar las condiciones en que opera la Continuación Voluntaria.

Ignacio Mier propone reunión con comisiones del Senado

El tema también llegó al Senado luego de que el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, invitara al titular del IMSS a dialogar con los legisladores sobre los alcances del acuerdo.

Ignacio Mier planteará a la Jucopo organizar una reunión para analizar la Modalidad 40.

Mier explicó que, aunque concluyó el periodo de comparecencias correspondiente a la glosa del Informe de Gobierno, consideró necesario abrir un espacio específico para abordar las inquietudes relacionadas con la Modalidad 40.

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Adelantó que propondrá organizar una reunión de trabajo con las comisiones unidas de Seguridad Social y del Trabajo, con la posibilidad de que también participe la directiva de la Comisión de Salud.

El objetivo será que Zoé Robledo detalle las razones de la revisión, los mecanismos que se busca fortalecer y las posibles consecuencias de los resultados.

Mientras tanto, el funcionario reiteró que el esquema continuará operando y que quienes ya cuentan con una pensión o un convenio vigente no tendrán modificaciones derivadas de este proceso de evaluación.