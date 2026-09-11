Iglesias centenarias, playas serenas y talleres de mármol: así es Tinos, la isla menos conocida de Grecia

Tinos se consolida en el mar Egeo como una alternativa a Mykonos para quienes buscan escapadas menos masivas en las Cícladas

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A 20 minutos en ferry de Mykonos, la isla griega de Tinos se presenta como una alternativa más tranquila dentro de las Cícladas, con pueblos de tradición artesanal, playas de aguas claras y una oferta gastronómica ligada a los productos locales, según Travel + Leisure.

Aunque suele quedar bajo la sombra de su vecina más conocida, Tinos, en el mar Egeo, combina patrimonio religioso, rutas de senderismo y sitios arqueológicos en un territorio que conserva un ritmo menos orientado al turismo nocturno. La especialista en viajes Carol Papaletsos, fundadora de Be My Guest in Greece, dijo que la isla destaca por sus aldeas pequeñas, su cocina y la hospitalidad de sus habitantes.

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Tinos, una isla cercana a Mykonos con otro ritmo

Uno de los rasgos más visibles de Tinos es su vínculo con el trabajo en mármol. Entre sus localidades, Pyrgos aparece como una de las más representativas por sus talleres artesanales y por el Museo de Artes del Mármol, dedicado a la tradición escultórica de la isla. En sus calles se puede ver cómo ese material forma parte de fachadas, detalles urbanos y piezas elaboradas por artistas locales.

La dimensión religiosa es uno de los ejes centrales de Tinos

Esa herencia convive con una geografía de colinas, caminos rurales y pequeños caseríos que le da a la isla un perfil distinto del de otros destinos del archipiélago. De acuerdo con Travel + Leisure, el atractivo de Pyrgos reside en esa combinación entre vida cotidiana, producción artesanal y memoria cultural.

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Pyrgos concentra la tradición del mármol

La dimensión religiosa es otro de los ejes centrales de Tinos. La isla cuenta con más de 1.000 iglesias y capillas, entre ellas la Iglesia de Panagia Evangelistria, considerada uno de los principales lugares de peregrinación para los cristianos ortodoxos en Grecia. El templo alberga un ícono de la Virgen María al que muchos fieles atribuyen carácter milagroso.

La Iglesia de Panagia Evangelistria convierte a Tinos en uno de los principales centros de peregrinación ortodoxa de Grecia

Cada 15 de agosto, durante la conmemoración de la Dormición de la Virgen, el santuario recibe grandes concentraciones de peregrinos. Según Travel + Leisure, muchos creyentes recorren el acceso final de rodillas como señal de devoción y para pedir ayuda a la Virgen. Fuera de esa fecha, la iglesia sigue siendo una de las visitas centrales por su peso espiritual y por su arquitectura.

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Un centro religioso clave en Grecia

Además de sus templos, Tinos ofrece una red de senderos señalizados que alcanza casi 160 kilómetros y atraviesa valles, formaciones rocosas y pueblos tradicionales. Esa infraestructura convierte a la isla en un destino buscado por quienes priorizan caminatas y contacto con el paisaje.

A ese circuito se suma el Santuario de Poseidón, un templo que data del siglo IV a. C. y que estuvo dedicado al dios del mar. En la actualidad se conservan sus bases, pero el sitio sigue formando parte del recorrido histórico de la isla. La propuesta se completa con playas de perfil más sereno que las de otros puntos de las Cícladas, una de las razones por las que el lugar suele ser elegido para estancias menos centradas en la vida nocturna.

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Cómo moverse por una isla de relieve irregular

Alquilar un vehículo facilita moverse por Tinos, aunque la isla también cuenta con autobuses KTEL y scooters para llegar a playas y pueblos

Para desplazarse por Tinos, la recomendación principal es alquilar un vehículo. La isla tiene una extensión mayor de la que muchos viajeros suponen y presenta caminos con relieve irregular, por lo que un auto compacto o una camioneta deportiva utilitaria puede facilitar el acceso a playas y aldeas.

También funciona una red de autobuses KTEL que conecta la ciudad de Tinos con distintos pueblos y balnearios, aunque la frecuencia puede reducirse fuera de temporada. Otra posibilidad es el scooter, una alternativa habitual en las islas griegas, aunque Travel + Leisure advierte que algunos caminos pueden resultar difíciles.

En ese marco, la cercanía con Mykonos y su ritmo más pausado ubican a Tinos como una opción para quienes buscan conocer el Egeo desde un circuito menos masivo.

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