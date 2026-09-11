Entre el cine y el básquet: Mahershala Ali y Jaylen Brown en una charla íntima sobre rechazo, fe y transformación

Jaylen Brown y Mahershala Ali conversaron sobre los desafíos de la transformación, el rechazo y la presión en sus carreras (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Rechazo, transformación y presión fueron algunos de los ejes de la conversación que Mahershala Ali y Jaylen Brown mantuvieron en la serie Game Recognize Game, publicada por The Hollywood Reporter. El actor y el basquetbolista hablaron sobre los reveses profesionales, la necesidad de cambiar de forma constante y las expectativas que, según plantearon, suelen reducir a las figuras públicas a un único papel.

Un renacimiento después de Boston

Ali, que trabaja en Filadelfia en la serie Task, abrió el diálogo con una pregunta sobre la transición de Brown tras su salida de Boston. El jugador definió el final de esa etapa como decepcionante, aunque expresó entusiasmo por la oportunidad que se abrió después. “El pasado es el pasado”, afirmó al referirse a su llegada a los Philadelphia 76ers.

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Brown sostuvo que el cambio afectó su vida personal y familiar, pero lo interpreta como una instancia de renovación. “Ahora tengo que encontrar cosas nuevas en Filadelfia, lo cual es simplemente un renacimiento. Es solo otra forma de transformación”, explicó. Para él, cada etapa requiere abandonar hábitos, dinámicas o expectativas que ya no responden a su presente.

Brown definió su llegada a los Philadelphia 76ers como una nueva etapa tras el cierre de su ciclo en Boston (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

Ali vinculó esa idea con la ambición que guía su carrera. El actor y productor dijo que aspira a ser considerado un “actor transformacional”, aun cuando reconoce que no siempre podrá alcanzar ese objetivo. “No quiero repetir nunca un personaje”, señaló. Brown trasladó la reflexión al terreno personal: “Para mí, crecimiento y transformación son sinónimos”.

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El jugador explicó que identificar las áreas que requieren una mejora obliga a desprenderse de algo. “Una vez que reconoces las áreas de tu vida en las que necesitas crecer, algo tiene que morir. Así que al final del día siempre soy yo contra mí”, afirmó. La competencia, según ambos, no se limita a superar a otra persona, sino que también exige medir los avances propios.

La disciplina frente a la frustración

Ali recordó que buena parte de su concepción del trabajo nació durante su paso por el baloncesto universitario en Saint Mary’s College. Disciplina, sacrificio, integridad y desprendimiento son cualidades que, a su juicio, los atletas pueden trasladar a las artes y a la interpretación. Más tarde, durante su posgrado de actuación en la Universidad de Nueva York, comprendió que el ámbito artístico le permitía pensar la competencia desde otra perspectiva.

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Brown coincidió y cuestionó una idea lineal de la victoria. “Creo que la mayoría piensa que ganar es unidimensional. Yo no estoy de acuerdo”, dijo. Para él, ganar también tiene relación con el rendimiento individual, la forma en que se vincula con sus compañeros y la evaluación que hace de sí mismo al final de una jornada.

El basquetbolista explicó que convierte la incomodidad de no dominar una actividad en una motivación para mejorar (REUTERS/Amr Alfiky)

La frustración surge cuando enfrenta actividades en las que todavía no alcanza el nivel que espera. Brown contó que vivió esa sensación durante una salida de golf con su compañero Tyrese Maxey. “Nunca había jugado golf. Por dentro, me dolía saber que esos tipos eran mejores que yo. Me consumía por dentro”, relató.

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Su respuesta ante esa incomodidad no consiste en exhibirla, sino en trabajar en privado. “Voy a contratar a un instructor de golf. Voy a trabajar dos meses seguidos, volver y actuar como si no hubiera hecho nada de eso en absoluto”, señaló. Ali relacionó esa actitud con la forma en que enfrenta las negativas en su carrera: procura tolerar la decepción sin convertirla en una definición sobre sí mismo.

La fe, la presión y el legado

El actor citó el proyecto que no pudo concretar con el director Bassam Tariq, inicialmente vinculado a Blade, y el trabajo posterior que compartieron en Your Mother Your Mother Your Mother. Para Ali, ese recorrido mostró que un rechazo puede conducir a otra oportunidad. El personaje de esa película, un musulmán que trabaja como asesino y busca leche materna para su hijo, también lo llevó a entrenar artes marciales y a profundizar su vínculo con la fe.

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Ali y Brown abordaron el papel de la fe ante la incertidumbre profesional y las expectativas sobre los atletas negros (Captura de video: Vogue)

“Para mí, actuar es enteramente fe”, afirmó Ali. Antes de ingresar a un set, reza y pide ayuda para asumir la incertidumbre del oficio. Brown respondió desde una posición similar: “No necesito ver la escalera para dar el siguiente paso. La fe es la base de quien es Jaylen Brown”.

El basquetbolista también se refirió a las tensiones de una liga profesional, donde el juego convive con intereses económicos, métricas y disputas internas. Ali amplió el planteo hacia los deportistas que buscan desarrollarse fuera de su disciplina, en especial los hombres negros. “Hay una resistencia real en el mundo del deporte hacia los atletas que tienen un interés genuino más allá del deporte”, sostuvo.

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Brown resumió su posición con una frase que atravesó toda la charla: “Mi responsabilidad no es entretenerte. Mi responsabilidad es influir”. Según explicó, su objetivo es dejar una referencia para las próximas generaciones, cuestionar los límites impuestos a los atletas negros y promover decisiones tomadas con mayor libertad y menos temor.