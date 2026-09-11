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El premio de CADAL distinguió a Yalqun Rozi, encarcelado en China desde 2016

El reconocimiento Graciela Fernández Meijide 2026 fue recibido por su hermano Rishat Abbas durante una ceremonia, en la que dijo representar a la familia y a una delegación de líderes uigures

Un hombre de cabeza calva y camiseta polo de color burdeos posa al aire libre con la Casa Blanca de fondo
Yalqun Rozi
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El escritor uigur Yalqun Rozi, condenado a 15 años de prisión en China, fue homenajeado con el Premio Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos 2026, distinción que recibió en su nombre su hermano, el doctor Rishat Abbas, en representación también de la familia del galardonado y de una delegación de líderes uigures.

“Es un honor aceptar el premio en nombre de Yalqun Rozi, su familia y nuestros colegas que se encuentran aquí conmigo”, afirmó Abbas durante la ceremonia. El reconocimiento, otorgado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), busca mantener viva la voz de un intelectual que permanece detenido en China desde 2016.

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Quién es Yalqun Rozi y por qué fue condenado

Rozi se desempeñó como escritor y editor en jefe uigur en la estatal Prensa Educativa de Sinkiang, en China. Su trabajo se centró en proteger y promover la lengua, la cultura y la identidad uigures dentro del sistema educativo oficial, según relató Abbas en su discurso.

Las autoridades chinas lo detuvieron el 6 de octubre de 2016. En enero de 2018 fue condenado a 15 años de prisión. Abbas resumió la paradoja detrás de esa condena con una pregunta que, según explicó, sintetiza toda la tragedia: “¿Por qué publicar un libro de texto de literatura se convertiría en un delito?”.

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Según el relato de Abbas, la detención de Rozi fue una señal temprana de una campaña mucho más amplia contra los cimientos del pueblo uigur. A partir de 2016, y con una expansión dramática desde 2017, el gobierno chino tuvo como objetivo a cientos de escritores, educadores, profesores universitarios, intelectuales, investigadores, eruditos religiosos y líderes comunitarios uigures.

Un hombre con gafas y traje habla ante un micrófono, sentado junto a un monje budista en una mesa de ponencias
Dr. Rishat Abbas

Entre los nombres mencionados por Abbas figuran Ilham Tohti, Rahile Dawut, Halmurat Ghupur, Tashpulat Rozi y Abdukadir Jalalidin, quienes, según describió, transmitían el conocimiento, la cultura y la identidad uigures de una generación a otra.

“Porque la lengua contiene la memoria, la literatura contiene la historia y la educación contiene la identidad. Cuando se silencia a quienes las preservan, un pueblo entero puede quedar en riesgo de ser borrado”, sostuvo Abbas.

Desde 2018, el mundo ha reconocido de manera creciente la magnitud de esta situación. El gobierno de Estados Unidos y los parlamentos de más de diez países, junto con el Parlamento Europeo, calificaron estas acciones como genocidio y crímenes de lesa humanidad. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU concluyó, según citó Abbas, que estos abusos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

La represión transnacional golpeó a la propia familia de Abbas

Un hombre con traje azul, camisa clara, corbata a rayas y una cinta azul colgada al cuello sobre un fondo blanco
Dr. Rishat Abbas

Abbas relató que la represión no terminó dentro de las fronteras de China, sino que se extendió a través de lo que describió como represión transnacional, y que su propia familia lo vivió de manera directa.

Su hermana, la doctora Gulshan Abbas, médica jubilada, fue detenida en septiembre de 2018, apenas una semana después de que otra hermana, Rushan Abbas, ciudadana estadounidense presente en la ceremonia, hablara públicamente en Washington sobre el genocidio uigur. Gulshan fue condenada posteriormente a 20 años de prisión.

El ex presidente del Congreso Mundial Uigur, Dolkun Isa, también presente en el evento, sufrió consecuencias similares. Su madre murió en un campo de concentración. Su hermano menor, Hushtar Isa, fue condenado a cadena perpetua, mientras que su hermano mayor, Yalqun Isa, recibió una condena de 20 años de prisión.

Según Abbas, estos castigos se llevaron a cabo en represalia por la defensa de Isa de los derechos uigures y sus esfuerzos por exponer el genocidio uigur ante la comunidad internacional.

Una nueva ley china genera preocupación

Abbas advirtió que la Ley de Promoción de la Unidad Étnica de China, que entró en vigor el 1 de julio de 2026, consolida aún más una identidad y una lengua nacionales comunes dentro del marco legal. La norma, dijo, genera una profunda preocupación sobre el futuro de la lengua, la cultura y la identidad uigures.

“Por eso es tan importante recordar a Yalqun Rozi. Es un escritor, un editor, un intelectual y un padre”, señaló Abbas.

El significado del nombre de Graciela Fernández Meijide

Abbas destacó el valor simbólico de que el premio lleve el nombre de Graciela Fernández Meijide, quien tras la desaparición de su hijo Pablo dedicó su vida a la verdad, la memoria y los derechos humanos. “Ella nos recuerda que cuando las personas son arrebatadas, no debemos permitir que desaparezcan de nuestra memoria”, expresó.

El agradecimiento final de Abbas se extendió a la delegación uigur presente en la ceremonia, integrada por Dolkun Isa, Turghunjan Alawudin, Abdulhakim Idiris y Rushan Abbas. En nombre de ese grupo y de la familia de Rozi, Abbas agradeció a CADAL y al jurado por honrar al escritor y mantener viva su voz.

“Tengamos la esperanza de que algún día ya no tengamos que aceptar este premio en su nombre”, dijo Abbas, y expresó el deseo de que Rozi pueda estar presente “rodeado de su familia y de nuestra comunidad” y finalmente regresar a casa.

“Yalqun Rozi no ha sido olvidado. El pueblo uigur no ha sido olvidado. Y continuaremos recordando, hablando y esperando por la libertad”, cerró Abbas su discurso de aceptación.

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