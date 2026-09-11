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La economía de Francia “se descuelga” antes de incierto año electoral

La previsión de crecimiento del Gobierno cayó por la sequía y el calor extremo, el impacto del conflicto en Irán sobre la energía y la incertidumbre política, entre otras cuestiones

La inflación en Francia podría llegar al 2,9% a finales de año, en medio de la pérdida de poder adquisitivo y del deterioro del mercado laboral (REUTERS/Eduardo Munoz)
La inflación en Francia podría llegar al 2,9% a finales de año, en medio de la pérdida de poder adquisitivo y del deterioro del mercado laboral (REUTERS/Eduardo Munoz)
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Crecimiento al ralentí, inflación al alza, deuda y déficit disparados... Francia “se descuelga” de sus vecinos de la Unión Europea, alertaron las autoridades, siete meses antes de una elección presidencial que lideran candidatos populistas.

La segunda economía de la Unión Europea celebrará en abril y mayo de 2027 una presidencial crucial para el bloque. La líder ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos y podría enfrentar en el balotaje al candidato de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.

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Todo ello en un contexto de sensación de declive entre los votantes tras casi diez años de presidencia del liberal Emmanuel Macron, que llegó al poder desde el centro del tablero político con una imagen de “Mozart de las finanzas”, ahora cuestionada.

La previsión de crecimiento económico del gobierno para 2026 pasó de un 0,9% en abril, al 0,7% en julio y al 0,5% este viernes, por el episodio de sequía y calor extremo durante el verano, el impacto en la energía del conflicto en Irán y la incertidumbre política.

“A contracorriente de sus vecinos, la economía francesa se descolgó”, advirtió el jueves Dorian Roucher, del instituto oficial de estadística Insee, después que este rebajara su previsión para 2026 al 0,4%. En 2025, el crecimiento fue del 0,9%.

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Desde hace cuatro años, el Producto Interno Bruto por habitante cayó por debajo de la media de la UE en Francia y las finanzas públicas registran elevados niveles de endeudamiento con un déficit del 5,1% del PIB en 2025 y una deuda pública de 3,5 billones de euros (118% del PIB).

El tipo de interés de la deuda francesa a 10 años alcanzó por su parte el 4,4 %, su nivel más alto desde 2008.

Además, cuando la pérdida del poder adquisitivo es una de las principales preocupaciones de los franceses, en un contexto de mercado laboral degradado, la inflación podría alcanzar el 2,9% a finales de año, medio punto más que en agosto, según el Insee.

Año “muy complicado”

Pero un 40% de los franceses con trabajo ya afirma que su sueldo no le basta para cubrir todos sus gastos, según un barómetro de la precariedad presentado el jueves por la oenegé Secours Populaire Français.

“Este año se ha vuelto muy complicado. He llegado a pagar 250 euros al mes (290 dólares, para la calefacción), así que empieza a doler”, confía Virginie, una mujer de 51 años de Roubaix, en el norte de Francia.

Estos datos aumentan la presión sobre el gobierno, entre llamados a fuertes recortes para sanear las cuentas públicas y evitar una crisis en los mercados, y a aumentar los salarios y bloquear el precio del combustible para aliviar el bolsillo de los franceses.

Largas colas en gasolineras francesas por falta de combustible
El precio del combustible se instala como uno de los ejes de la campaña presidencial francesa (AFP)

“Estamos en un marco presupuestario restrictivo. Para decirlo sencillamente, ya no tenemos margen”, advirtió este viernes el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, llamando a la adopción de unas cuentas para 2027 “lo antes posible”.

Pero esta adopción se anuncia tensa, en pleno contexto electoral, y con el precedente de que dos primeros ministros de Macron ya cayeron durante este trámite ante el Parlamento, donde el gobierno carece de mayoría.

Mélenchon llamó a los empresarios a aumentar los sueldos para evitar la recesión, mientras que el ultraderechista Jordan Bardella reclamó rebajar el IVA al combustible tras subrayar el “fracaso” del gobierno sobre el poder adquisitivo.

Si el gobierno no abarata la energía, el líder comunista, Fabien Roussel, llamó a los franceses a “movilizarse en las rotondas”, como durante las fuertes protestas sociales de los llamados chalecos amarillos en 2018 que sacudieron el primer mandato de Macron.

(AFP)

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