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CM Punk le exige modales a fan mexicano antes de posar para una foto

Durante su estadía por tierras mexicanas, el luchador protagonizó un momento peculiar

El luchador se mostró serio, pero accesible con la afición.
El luchador se mostró serio, pero accesible con la afición.
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CM Punk protagonizó un curioso momento durante su visita a Guadalajara, donde un aficionado consiguió llamar su atención para pedirle una fotografía.

El luchador estadounidense no se negó, aunque antes de posar decidió hacerle una pequeña observación sobre la manera en que debía solicitarla.

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CM Punk le recuerda a un aficionado mexicano decir “por favor”

Mientras se encontraba en Guadalajara y estaba a punto de trasladarse, CM Punk caminaba acompañado por elementos de seguridad cuando un aficionado que estaba detrás de una valla aprovechó su cercanía para pedirle una fotografía.

La solicitud fue hecha de manera espontánea y sin ninguna intención de faltar al respeto, pero el fan omitió una palabra que el excéntrico luchador consideró necesaria.

Punk volteó hacia él y, sin mostrarse molesto ni adoptar una actitud despectiva, respondió con una frase que provocó la reacción inmediata del aficionado: “Hay una palabra mágica”.

(redes sociales)

El seguidor entendió perfectamente la indirecta. Entre risas y visiblemente apenado por haberse olvidado del detalle, respondió “por favor”, justo lo que el campeón de WWE estaba esperando escuchar.

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La escena terminó con Punk accediendo a la fotografía, mientras la situación también provocó una reacción entre las personas que lo acompañaban.

De esta manera, lo que comenzó como una petición normal para conseguir un recuerdo terminó convirtiéndose en una pequeña lección de cortesía por parte de una de las figuras más reconocidas de la lucha libre estadounidense.

El momento rápidamente llamó la atención precisamente por la manera en que Punk manejó la situación. No hubo un rechazo al aficionado ni un enfrentamiento; simplemente aprovechó la ocasión para hacerle notar que una petición siempre puede ir acompañada de una palabra tan sencilla como “por favor”.

CM Punk disfruta su visita a México y muestra su conexión con la lucha libre

El episodio ocurrió durante una visita especial de CM Punk a México, país en el que WWE realiza una gira durante estos días. Guadalajara fue una de las ciudades que recibió a la empresa, antes de que la actividad se trasladara a otros puntos del territorio nacional.

El campeón de WWE recibió un obsequio creado especialmente para él durante el espectáculo en Guadalajara y tuvo un gesto con su aficionado.
El campeón de WWE recibió un obsequio creado especialmente para él durante el espectáculo en Guadalajara y tuvo un gesto con su aficionado.

Más allá de sus compromisos con WWE, Punk también ha encontrado durante esta visita diferentes muestras de cariño por parte de los aficionados mexicanos.

Una de ellas ocurrió cuando recibió una máscara inspirada en Nacho Libre, un detalle que volvió a poner sobre la mesa la relación del luchador estadounidense con algunos elementos de la cultura popular vinculada a la lucha libre mexicana.

El campeón de la WWE recibió una máscara inspirada en sus colores, esto durante un show en Guadalajara.

La conexión de Punk con México no es nueva. A lo largo de su carrera ha mostrado admiración por distintos aspectos de la lucha libre y también ha hablado en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de involucrarse de alguna manera con AAA.

La relación entre WWE y la empresa mexicana ha abierto además nuevas posibilidades para que figuras estadounidenses tengan contacto con el público nacional.

Su presencia en el país también tiene un componente deportivo importante. CM Punk continúa como una de las principales figuras de WWE y forma parte de los compromisos que la compañía tiene programados en México durante esta semana, con SmackDown como uno de los eventos centrales de la gira.

De esta manera, la estancia del campeón no solamente ha estado marcada por sus apariciones dentro del ring.

Los encuentros con aficionados también han dejado imágenes particulares, como la que protagonizó en Guadalajara, donde una petición de fotografía terminó con una breve pero clara enseñanza de modales.

El aficionado finalmente consiguió la imagen que buscaba y CM Punk continuó con su recorrido acompañado por el equipo de seguridad.

Una escena sencilla que terminó generando comentarios por la peculiar manera en que el luchador recordó que, antes de pedir algo, siempre existe respeto.

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