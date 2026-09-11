The Witcher perdió la mitad de su público tras la salida de Henry Cavill: las razones del alejamiento del actor

Henry Cavill colaboró en la escritura de escenas clave de The Witcher y cuestionó decisiones del guion durante la segunda temporada (Netflix)

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Tres días antes de anunciar su salida de The Witcher, Henry Cavill declaró: “Si te das cuenta de que estás haciendo algo malo, ese es el momento de parar”. La frase volvió a cobrar relevancia tras la caída de audiencia de la serie luego de su reemplazo por Liam Hemsworth.

El actor británico llegó al proyecto con un conocimiento profundo del material original: era fan declarado tanto de las novelas de Andrzej Sapkowski como de la saga de videojuegos basada en ellas.

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Esa familiaridad se tradujo en una implicación que trascendía la actuación. Durante el rodaje de la segunda temporada, Cavill cuestionó una línea del guion correspondiente a la escena de la muerte de Sardinilla y lo planteó a la showrunner Lauren Schmidt Hissrich. Ella le dio carta blanca para proponer una alternativa.

Al día siguiente, el actor presentó un discurso inspirado en el relato La Espada del Destino que, según la propia Hissrich, encajó a la perfección y terminó incorporándose al episodio definitivo.

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Henry Cavill aportó su conocimiento de The Witcher como lector de las novelas y fan de los videojuegos basados en la obra (Captura de video)

Cuando Netflix confirmó que Liam Hemsworth asumiría el papel de Geralt a partir de la cuarta temporada, tanto la plataforma como Cavill describieron el cambio en términos amistosos. El actor afirmó que se convertía en el testigo “con respeto y entusiasmo” por ver la versión de su sucesor.

Sin embargo, los datos de audiencia posteriores al cambio evidenciaron la influencia de Cavill en la audiencia de la serie.

La caída de audiencia tras su salida

Según cifras de Netflix publicadas en noviembre de 2025 e informadas por Collider, la cuarta temporada acumuló 53,2 millones de horas vistas y 7,4 millones de reproducciones en sus primeros cuatro días.

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La comparación con el volumen 1 de la tercera temporada —73 millones de horas y 15,2 millones de vistas en el mismo período— arroja una baja del 50%, la más pronunciada en la historia de la serie.

Durante la segunda temporada de The Witcher, Henry Cavill cuestionó una línea del guion en la escena de la muerte de Sardinilla (Captura de video)

La caída en el número de visualizaciones ubicó al estreno en una posición inferior respecto al debut de la primera temporada de la comedia romántica Nobody Wants This, que acumuló 10,3 millones de reproducciones en sus primeros cuatro días y alcanzó los 15,9 millones en su primera semana completa, de acuerdo con los datos del mismo servicio de streaming.

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El conflicto por la fidelidad a las novelas

Las diferencias entre Cavill y los responsables creativos de Netflix eran públicas. El actor defendía con insistencia la fidelidad a las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, mientras la producción optaba por decisiones propias que se alejaban de ese enfoque. Su salida, en ese contexto, fue interpretada por buena parte del público como la consecuencia de un conflicto sostenido sobre la dirección artística de la serie, más que como un simple cambio de reparto.

La quinta temporada de The Witcher, que está confirmada como la temporada final de la serie, será filmada en su totalidad y tendrá como único protagonista principal a Hemsworth a lo largo de todos sus episodios.

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La quinta temporada se retrasa hasta 2027

La cuarta temporada de The Witcher con Liam Hemsworth registró una baja de 50% en audiencia frente a la tercera temporada, según datos de Netflix

El cierre de la historia de Geralt no llegará cuando se esperaba. Según informó en agosto de 2026 el sitio especializado What’s on Netflix, la quinta y última temporada de la serie fue retirada silenciosamente del calendario de estrenos de Netflix para ese año.

La producción —filmada de forma consecutiva junto a la cuarta entrega— terminó en septiembre de 2025, pero la extensión del proceso de posproducción, que incluye importantes efectos visuales, habría motivado el corrimiento.

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La plataforma no confirmó oficialmente una nueva fecha, aunque las estimaciones del sector apuntan a la primera mitad de 2027. Hemsworth volverá a ponerse la peluca plateada junto a Anya Chalotra, Freya Allan y Joey Batey, quienes continuarán interpretando a Yennefer, Ciri y Jaskier respectivamente.