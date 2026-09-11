El petróleo cortó una racha de cinco sesiones al alza y cayó un 2%

El petróleo cayó más de un 2% tras la convocatoria de Irán a una reunión sobre la seguridad del estrecho de Ormuz. (EFE/ Henry Chirinos)

Guardar

El petróleo cerró el viernes con caídas superiores al 2% después de que Irán convocara una reunión con países vecinos del Golfo para discutir la seguridad del estrecho de Ormuz, en un movimiento que moderó la escalada de precios registrada durante la semana. El barril Brent retrocedió a 104,61 dólares, mientras persisten las tensiones en las rutas marítimas de Oriente Medio que habían disparado las cotizaciones en los días previos.

El descenso se produjo apenas 24 horas después de que ambos referenciales subieran más de un 6%, impulsados por los ataques a petroleros en la región. Aun con la baja del viernes, el mercado acumuló una suba semanal de más del 9%, y el precio del diésel en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico.

PUBLICIDAD

El barril Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, bajó un 2,81% y cerró en 104,61 dólares en el mercado de futuros de Londres, de acuerdo con datos del Intercontinental Exchange (ICE). El crudo cedió 3,02 dólares respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando había fijado su valor en 107,63 dólares.

Durante la madrugada, la cotización había llegado a tocar los 109,97 dólares, su nivel más alto desde mediados de mayo, pero pasadas las 7:00 horas (5:00 GMT) inició una tendencia bajista que la llevó hasta los 103,50 dólares, antes de repuntar levemente al cierre. Con este resultado, el barril europeo rompió una racha de cinco sesiones consecutivas al alza y registró su mayor caída desde el 25 de agosto, cuando había descendido un 3,89%.

PUBLICIDAD

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en octubre, retrocedió un 2,37% hasta los 100,05 dólares. Según los datos de Reuters, los futuros de ambos crudos habían alcanzado sus niveles más altos desde mediados de mayo a primera hora de la sesión, antes de revertir las ganancias iniciales.

El barril Brent cerró en 104,61 dólares y el WTI terminó en 100,05 dólares después de revertir las subas de la apertura. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group, explicó a Reuters: “Los factores que provocaron el pánico ayer se están calmando hoy”. El analista agregó: “La pregunta es: ¿se mantendrá la calma en el mercado durante el fin de semana? Es entonces cuando suelen suceder las cosas”.

PUBLICIDAD

La retracción de los precios coincidió con el anuncio de Teherán de una reunión programada para el lunes con ocho estados ribereños del golfo Pérsico, entre ellos Irak, con el objetivo de abordar el establecimiento de rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz. El Ministerio iraní de Asuntos Exteriores señaló que el encuentro busca “favorecer una mejor comprensión entre los países de la región y contribuir a reforzar la seguridad regional común”.

El estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más disputados en la actual confrontación entre Washington y Teherán, concentra gran parte del tránsito de crudo de la región. La interrupción parcial de ese tráfico había sido uno de los principales factores detrás del aumento de los precios de los combustibles desde el inicio del conflicto.

PUBLICIDAD

Los ataques a petroleros en Oriente Medio habían impulsado una suba de más del 6% en una jornada y dejaron un alza semanal superior al 9% en el mercado. (EFE/Luis Tejido)

El estrecho de Ormuz es la vía marítima por donde transita buena parte del petróleo del golfo Pérsico rumbo a los mercados internacionales. Su eventual bloqueo o restricción, motivado por el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, encarece los combustibles a nivel global porque obliga a desviar cargamentos por rutas alternativas más largas y costosas.

El analista de energía de UBS Giovanni Staunovo señaló a Reuters: “Algunas noticias sobre posibles nuevas negociaciones en Oriente Medio están lastrando moderadamente los precios del petróleo hoy”. Staunovo agregó: “Sigo viendo riesgos al alza a corto plazo para los precios del petróleo, pero también debemos esperar que se mantenga una elevada volatilidad de los precios”.

PUBLICIDAD

Pese a la distensión puntual, el mercado permanece bajo tensión por otros focos de conflicto. Los hutíes, alineados con Irán, se apoderaron de toda la costa yemení sobre el mar Rojo y de las islas del estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima que conecta Asia y Europa. Según los cables, el grupo tomó además el control del puerto yemení de Mocha el jueves, lo que representa una amenaza adicional para el tráfico en la zona.

A esto se suma un episodio potencialmente significativo para Arabia Saudita: imágenes satelitales mostraron el jueves humo en las inmediaciones del oleoducto Este-Oeste saudita, una infraestructura que el reino utiliza para desviar sus exportaciones de crudo lejos de Ormuz. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) informó el viernes que el suministro de crudo saudita se redujo en 2,3 millones de barriles diarios durante agosto, hasta situarse en 6 millones de barriles por día (bpd), el nivel más bajo en más de tres décadas, atribuyendo la caída a los ataques contra las instalaciones energéticas del país.

PUBLICIDAD

La AIE también revisó a la baja sus proyecciones de consumo global. El organismo prevé que la demanda mundial de petróleo caiga en 2,5 millones de barriles diarios en 2026, una revisión de 940.000 barriles diarios por debajo de la estimación del mes anterior. La agencia atribuyó esta desaceleración al estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán, que retrasa la normalización de los flujos comerciales.

En paralelo, durante los actos de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó el recuerdo del ataque con el conflicto que su Gobierno mantiene con Irán. “No lo olvidaremos nunca; por eso luchamos hoy”, afirmó el mandatario, quien remarcó que Washington impedirá que Teherán desarrolle armamento nuclear.

PUBLICIDAD