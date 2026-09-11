Partidos de oposición solicitan al INE que la verificación de candidatos no se convierta en una “cacería”

Durante la sesión del consejo general, la consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordan abordó los retos que tendrá la nueva comisión de verificación de candidatos del INE, con miras a la elección intermedia de 2027. Crédito: X/ @C_Humphrey_J

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Los representantes de los partidos de oposición ante el Institución Nacional Electoral (INE) presentaron, ayer, un exhorto para que la nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, no sea utilizada como una herramienta de persecución contra algunos aspirantes, ni para absolver a otros.

En un principio, la oposición sí estuvo de acuerdo con la creación de dicha comisión, que permitirá a los partidos políticos someter listas de candidatos a una revisión de decenas de instancias para ver si presentan un riesgo de estar coludidos con organizaciones criminales.

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No quieren en el INE una comisión que fabrique sospechosos ni que le lave la cara a nadie

Víctor Hugo Sandón, representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el INE, dijo, durante la sesión del Consejo General donde se aprobaron los lineamientos de la nueva comisión que:

“No queremos un instrumento para fabricar sospechosos, pero tampoco queremos un instrumento para lavarle la cara a nadie”... “Ni persecución para los opositores, ni protección para quienes se encuentren cercanos al poder, ni inquisición política, ni simulación institucional”.

Los partidos de oposición piden al INE una comisión de verificación que sea efectiva. Crédito: INE

Comisión no va a investigar: consejeros electorales

Los consejeros electorales insistieron, durante la sesión, que la nueva comisión no estará a cargo de investigar, ni recibirá información de carácter confidencial. Ya que los partidos solo enviarán listas de candidatos para su verificación de manera voluntaria, es decir, sin obligación.

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En ese sentido, el consejero electoral Uuc-kib Espadas explicó el mecanismo con una especie de analogía comercial, al decir que el INE ofrece “un nuevo servicio a los partidos políticos”, que podrían someter los nombres de los candidatos de su elección a una revisión por parte de las instancias de seguridad o financieras.

El consejero recordó que las instancias de seguridad y financieras, sí, están obligadas a presentar una respuesta que determine si, en sus propios criterios, la persona “representa un riesgo razonable”.

No retirará candidaturas, ni tendrá datos sensibles

Por su parte, el consejero y presidente del nuevo grupo Arturo Chávez destacó que la “comisión no contará con la facultad de retirar candidaturas ni tendrá acceso a dato sensible alguno”. Asimismo, recalcó que el INE ni siquiera sabrá si los candidatos prendieron alarmas o no.

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Mientras que la consejera Carla Humprhey subrayó que “esta comisión no investiga delitos, no determina responsabilidades penales, ni sustituye a las autoridades competentes”.

La nueva comisión no va a retirar candidaturas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

MC considera necesario la creación de un contrapeso al mecanismo

El PAN no es el único partido con reservas sobre el mecanismo. Juan Manuel Ramírez Velasco, representante de Movimiento Ciudadano (MC), propuso crear un contrapeso interno para detectar “un potencial uso indebido de esta herramienta”.

“Imaginemos que las alertas se concentran injustificadamente en aspirantes de una determinada fuerza política, con el diseño actual será muy difícil advertirlo”, advirtió.

Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena, respaldó el mecanismo sin objeciones.

En contraste, Marco Antonio Baños, representante del partido Somos, sostuvo que sus correligionarios hubieran preferido “mecanismos un poco más agresivos para poder definir cuándo se detectan situaciones ilegales de participación de candidaturas o partidos con grupos del crimen organizado”.

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¿Quiénes integran la nueva comisión de verificación de candidatos del INE?

El pasado mes de julio, el consejo general del INE aprobó la integración y la presidencia de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, en calidad de Comisión Permanente, la cual tendrá la duración de tres años, conforme lo prevé la ley.

El consejero electoral Martín Faz no quiso ser parte de la comisión. Crédito: Captura de Pantalla

En un proceso de deliberación que involucró a las 11 consejerías del INE, determinó que la presidencia de dicha Comisión recayera en el consejero Arturo Chávez López, mientras que la consejera Norma De La Cruz Magaña y el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona la conformarán como integrantes.

Cabe recordar que los consejeros Arturo Castillo y Martín Faz se negaron a ser parte de la comisión, por lo que no contó con el respaldo de las 11 consejerías.

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Toda una incógnita los resultados que pueda ofrecer la nueva comisión de verificación de candidatos, sobre todo, porque contará con herramientas limitadas para poder evitar que aspirantes –con antecedentes cuestionables– lleguen a la boleta.