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Irán usa criptomonedas para sortear las sanciones de Estados Unidos

La autoridad monetaria promueve mecanismos alternativos para mantener las operaciones internacionales, repatriar recursos y garantizar el abastecimiento mientras Washington intensifica la presión económica y militar sobre Teherán

Bitcoin se consolidó como una vía para que empresas iraníes (Europa Press)
Bitcoin se consolidó como una vía para que empresas iraníes (Europa Press)
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El régimen de Irán recurre a criptomonedas tras flexibilizar los controles cambiarios para sostener su comercio exterior y obtener divisas durante la guerra y el bloqueo de Estados Unidos.

El Banco Central iraní permitió que exportadores e importadores cerraran operaciones transfronterizas mediante plataformas locales de activos digitales. Tether, una criptomoneda vinculada al dólar, y bitcoin pasaron a utilizarse para cobrar exportaciones y pagar compras de bienes destinados a la industria.

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La decisión redujo las exigencias para el ingreso de fondos desde el exterior. Los comerciantes pudieron cambiar divisas en el mercado abierto, sin sujetarse a las cotizaciones oficiales, y aplicar los ingresos de las ventas externas a la importación de insumos sin canalizarlos por el sistema estatal.

Hasta la flexibilización, las empresas exportadoras debían repatriar parte de sus ingresos en moneda extranjera y venderlos en una plataforma administrada por el Estado. Los tipos de cambio oficiales se ubicaron por debajo de los valores de mercado, por lo que compañías y particulares conservaron recursos en el exterior o los ingresaron sin declararlos.

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De igual manera, el jefe de la Organización General de Inspección, Zabihollah Khodaian, informó que más de 20.000 personas y compañías incumplieron compromisos de retorno de fondos por el equivalente a 94.000 millones de euros. Entre los casos figuraron empresas estatales del sector petrolero y gasífero.

La inspección abrió además expedientes contra 219 personas y compañías por 23.500 millones de euros en recursos no declarados. La Justicia iraní detuvo a 22 personas relacionadas con comerciantes de petróleo y emitió órdenes de arresto contra otras 19.

Bajo este contexto, las criptomonedas ofrecieron una vía de pago para compañías afectadas por las restricciones financieras. Tether adquirió relevancia por su vínculo con el dólar, que permite a los operadores realizar transacciones con un valor más estable que el rial iraní.

Tether ganó espacio en las operaciones del régimen iraní por su vínculo con el dólar
Tether ganó espacio en las operaciones del régimen iraní por su vínculo con el dólar

Las casas de cambio de países vecinos continuaron como el principal canal para repatriar divisas, mientras las plataformas digitales permitieron liquidar parte de las operaciones comerciales. En 2025 circularon por Irán cerca de USD 10.000 millones en criptoactivos, según datos del sector.

El país ya utilizó activos digitales antes de la guerra actual. La minería de bitcoin, favorecida por los bajos costos de la energía local, permitió obtener recursos para comprar importaciones al margen de los canales bancarios sometidos a sanciones. Una estimación situó en Irán el 4,5% de la minería global de esa criptomoneda.

En abril, Tether congeló USD 344 millones en billeteras que las autoridades estadounidenses vincularon con el Banco Central iraní.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha la operación Paria Económico para aislar al régimen iraní y limitar sus opciones de pago internacional. La ofensiva se sumó al bloqueo mantenido sobre puertos iraníes y a la presión sobre los socios comerciales de Teherán.

El Departamento del Tesoro advirtió que el régimen utilizó cada vez más los activos digitales para sortear sanciones. Washington anunció medidas contra bancos y empresas de terceros países que realizaron o facilitaron operaciones relacionadas con Irán.

Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó en sus listas a entidades de Turquía y Egipto. Entre ellas estuvieron Golden Global Bank y Banque Misr, la segunda mayor institución financiera egipcia. Las sanciones también alcanzaron a compañías vinculadas con la aviación iraní.

Bajo este contexto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, planteó la situación de su país durante el Foro Económico de los BRICS en India. El mandatario afirmó que las sanciones económicas y las acciones militares de Estados Unidos e Israel llevaron a Irán a una etapa crítica y peligrosa.

Masud Pezeshkian afirmó que las sanciones de Estados Unidos redujeron 35% el comercio de Irán y agravaron la inflación, el costo de vida y las protestas (EFE)
Masud Pezeshkian afirmó que las sanciones de Estados Unidos redujeron 35% el comercio de Irán y agravaron la inflación, el costo de vida y las protestas (EFE)

Pezeshkian pidió a los miembros del bloque ampliar el comercio con sus monedas nacionales y crear mecanismos de liquidación mutua. También reclamó instrumentos que impidieran que un país interrumpiera las transacciones de otro mediante el control de una tecnología o una herramienta financiera.

A finales de agosto, el presidente iraní reconoció que las medidas estadounidenses redujeron en un 35% las exportaciones e importaciones del país. La inflación interanual llegó al 87,9% en julio y el aumento de precios de alimentos y bebidas alcanzó el 128%.

Además, el encarecimiento del costo de vida alimentó protestas contra la República Islámica en los últimos años. En la última movilización, las autoridades iraníes informaron 3.117 muertes tras la represión, mientras que la organización opositora HRANA elevó la cifra a más de 7.000.

(Con información de Europa Press)

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