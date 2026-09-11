EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de septiembre

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Agenda de movilizaciones hoy 11 de septiembre

FOTO: ISAAC ESQUIVEL / CUARTOSCURO.COM

La movilización con mayor aforo estimado será la del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que iniciará desde las 7:30 horas en el corporativo de la Comisión Federal de Electricidad, sobre Paseo de la Reforma, y tendrá otro punto de reunión a las 8:00 horas en la sede del sindicato, en Antonio Caso 45, colonia Tabacalera.

Los manifestantes prevén avanzar hacia Palacio Nacional, donde instalarían un plantón. Entre sus demandas se encuentran la reinserción laboral de trabajadores del SME, el respeto a los derechos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro, la renacionalización de la industria eléctrica, tarifas sociales, condonación de adeudos y el reconocimiento de la electricidad como un derecho humano. La SSC estima la asistencia de unas 2 mil 500 personas.

También en el Centro Histórico, integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentrarán a las 9:00 horas frente a la Coordinación General de Recursos Humanos, ubicada en Isabel la Católica 165. El magisterio exigirá, entre otros puntos, basificación de docentes interinos, contratación de personal desplazado, homologación de prestaciones y devolución de descuentos aplicados por participar en protestas.

En Tlalpan, profesores y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades acudirán a las 11:00 horas al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en Picacho-Ajusco 200, para demandar la reinstalación de un profesor y denunciar presuntos actos de criminalización y abuso de autoridad.

Protestas y concentraciones previstas

Durante el mediodía se prevén diversos actos en puntos estratégicos de la ciudad:

Colectivo Génesis: a las 11:00 horas en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en Doctor Lavista 114, colonia Doctores, en apoyo a una víctima de violencia familiar.

Frente Común Lupilla Xiu: a las 11:30 horas en el edificio Juana de Arco, en Tlaxcoaque 8, para exigir la aprobación de una Ley Integral Trans.

Plataforma 4:20: desde las 12:00 horas instalará actividades de difusión sobre derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, así como en Gran Canal y Circuito Interior.

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas: a las 12:00 horas en la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución, para solicitar inclusión en programas de vivienda y participación en la Fiesta de las Culturas Indígenas.

Frente Antiespecista Interseccional MX: a las 12:00 horas frente a Semarnat, en Ejército Nacional 223, colonia Anáhuac, en defensa del lobo mexicano y para exigir mejores condiciones para animales en cautiverio.

Personal del IMSS-Bienestar: a las 12:00 horas en el Hospital General Xoco, donde denunciarán falta de insumos, sobrecarga laboral y déficit de personal.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud: a las 15:00 horas en Oaxaca 58, colonia Roma Norte, con un mitin por democracia sindical y procesos internos transparentes.

Además, se tienen programadas citas y mesas de atención de organizaciones vecinales, artesanos indígenas y grupos sindicales en dependencias ubicadas en Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Rodadas y eventos masivos

La jornada también incluirá una rodada motociclista de Bandi2s Ciudad de México, que saldrá a las 18:30 horas desde la zona de avenida Texcoco y Guelatao, en Iztapalapa, con destino a Xochimilco. Habrá un segundo punto de reunión a las 19:15 horas en Calzada de la Viga, por lo que se anticipan afectaciones viales a lo largo de su trayecto.

Asimismo, se realizarán rodadas ciclistas desde Tláhuac hacia el Zócalo y desde Milpa Alta hacia Santa Ana Tlacotenco.

Por la noche se esperan altas concentraciones de asistentes en recintos de espectáculos y deportivos, entre ellos el Palacio de los Deportes, donde se presentará Aespa; la Arena Ciudad de México, con WWE Friday Night SmackDown; el Estadio Banorte, con el partido Atlante contra Pachuca; y la Arena México, con función de lucha libre.