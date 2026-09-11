México

Erik Lira es consentido por Cruz Azul y su afición antes de enfrentar al América

El jugador mexicano recibió trato de figura en La Noria de cara al Clásico Joven del Apertura 2026 de la Liga Mx en el estadio Azteca

Futbolistas sobre un césped verde vestidos con uniformes azules y chalecos naranjas junto a carteles publicitarios de Cemento Cruz Azul.
Afición y futbolistas arropan a su capitán celeste (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este viernes 11 de septiembre, el campeón Cruz Azul vivió su última práctica con vistas a enfrentar al líder invicto Club América en una nueva versión oficial del Clásico Joven, en la Liga Mx, desde el ecuménico estadio Azteca.

El plantel de Joel Huiqui recibió el cariño de sus fanáticos al formar parte de su entrenamiento en el Centro del Alto Rendimiento Cruz Azul, llevando a la pequeña tribuna detalles especiales para su capitán, Erik Lira, quien sigue en la institución ante la falla de su fichaje con el AS Mónaco.

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El jugador mexicano sueña con jugar en Europa. En la Ligue 1, de Francia, la opción parecía real pero sólo quedó en un rumor, porque los monegascos se tardaron en liberar una plaza extracomunitaria para inscribir a Lira antes de cerrar la ventana de contrataciones.

Un hombre dentro de un automóvil negro saluda con la mano mientras sonríe frente a una tienda con camisetas del Cruz Azul.
Erik Lira reapareció con la afición cruzazulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Cruz Azul era necesario recuperar anímicamente a Erik Lira y para eso, desde la semana última, su público se vuelca por su líder a nivel de cancha y este día repitieron la misma fórmula cantando para él mientras sus compañeros aplauden.

“Olé, olé, olé, olé, Lira, Lira”, coreó la afición cementera mientras los futbolistas frenaron el balón para reconocer a su guía en media cancha quien se mostró muy contento y agradeció a los aficionados que se dieron cita hoy a La Noria.

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Banderazo de Cruz Azul rumbo al duelo vs América

Aficionados con camisetas azules agitan banderas en la grada frente al logotipo gigante del Club de Fútbol Cruz Azul.
Aficionados del club Cruz Azul presentes en la práctica rumbo al Clásico Joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el campo también estuvo presente el ingeniero Víctor Velázquez, a quien se le vio abrazando a su capitán, Erik Lira, que apunta a hacer daño en la meta del conjunto Azulcrema este fin de semana en el Coloso de Santa Úrsula.

Después de un par de ausencias en la convocatoria, el técnico, Joel Huiqui, añadió al seleccionado mexicano para retomar su participación en el Apertura 2026 frente al Club Santos Laguna el domingo último en el recinto de la Ciudad de México.

El nacido en la alcaldía Cuauhtémoc entró de cambio a falta de 12 minutos de concluir el cotejo. Aunque no anotó gol, formó parte del triunfo cementero, 1-0, para analizar bien los puntos a resolver antes de enfrentar al Club de Futbol América en el partido estelar de la jornada 8.

¿Erik Lira jugará de titular vs América?

El mexicano sumó minutos tras fichaje fallido del AS Mónaco. REUTERS/Raquel Cunha
El mexicano sumó minutos tras fichaje fallido del AS Mónaco. REUTERS/Raquel Cunha

Al estar renovado en Cruz Azul, todo indica que Erik Lira saldría desde el inicio en el Clásico Joven. Por ahora, en cinco duelos disputados del torneo actual sólo en dos jugó los 90 minutos, contra Puebla F.C. y Club Tijuana de forma respectiva.

Lira apoyaría en la contención a Charly Rodríguez para hacer labores tanto defensivos como ofensivos ante el Club América, escuadra que pondrá la mirada sobre el capitán de la Máquina para maniatar toda reacción posible.

Balance de Erik Lira vs Club América

Un futbolista con uniforme azul y blanco maneja un balón mientras un rival con uniforme amarillo lo sigue en una cancha de fútbol.
El capitán de la Máquina mira hacia en frente para encontrar a un compañero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Erik Lira ha enfrentado 14 veces a las Águilas como jugador de Cruz Azul, teniendo un récord negativo de cuatro triunfos, cuatro empates y seis derrotas. Uno de los antecedentes que marcaron su carrera en un Clásico Joven fue la dolorosa derrota por 7-0 en el Apertura 2022.

Esta vez planea derrotar al Club América para frenar su paso fijo en la cima del campeonato y hacer que la Máquina ligue su tercera victoria tras pasar por encima de los Rayos del Club Necaxa (1-3) y Club Santos Laguna (1-0).

¿Cuándo se jugará el Clásico Joven del Apertura 2026?

El Clásico Joven tendrá lugar en el estadio Azteca. (Ilustración: Jovani Pérez)
El Clásico Joven tendrá lugar en el estadio Azteca. (Ilustración: Jovani Pérez)

El partido Cruz Azul-América está programado para este sábado 12 de septiembre en el horario estelar de las 21:15 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). El estadio Azteca será el epicentro de una batalla de gigantes en busca de los tres puntos de la fecha 8.

Club América marcha desde la primera posición con 16 puntos y un partido pendiente al jugar el duelo por el tercero y cuarto lugar de la Leagues Cup 2026. En tanto, Cruz Azul se encuentra en la sexta casilla con 12 unidades.

Últimos resultados entre Cruz Azul y América

El regreso al Coloso de Santa Úrsula mostrará una versión muy distinta de ambos equipos. (Ilustración: Jesús Aviles)
El regreso al Coloso de Santa Úrsula mostrará una versión muy distinta de ambos equipos. (Ilustración: Jesús Aviles)
  • Apertura 2025: Cruz Azul 2-1 América
  • Clausura 2025: América 2-1 Cruz Azul (semifinal de vuelta).
  • Clausura 2025: Cruz Azul 1-0 América (semifinal de ida).
  • Concacaf Champions Cup Cruz Azul 2-1 América
  • (semifinal de vuelta).
  • Concacaf Champions Cup: América 0-0 Cruz Azul (semifinal de ida).
  • Clausura 2025: América 0-0 Cruz Azul
  • Apertura 2024: Cruz Azul 3-4 América (semifinal de vuelta).
  • Apertura 2024: América 0-0 Cruz Azul (semifinal de ida).
  • Apertura 2024: Cruz Azul 4-1 América
  • Clausura 2024: América 1-0 Cruz Azul (final de vuelta).
  • Clausura 2024: Cruz Azul 1-1 América (final de ida).
  • Clausura 2024: América 1-0 Cruz Azul
  • Apertura 2023: Cruz Azul 2-3 América
  • Clausura 2023: Cruz Azul 1-3 América

Clásico Joven llega a los Estados Unidos

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

La semana anterior tanto el Club Cruz Azul como el Club América anunciaron de manera oficial que se volverán a ver las caras, después del Clásico Joven de este sábado, en San Diego, California, Estados Unidos el primero de octubre.

“Azules en San Diego. Nos vemos el primero de octubre. Habrá Clásico Joven en sus tierras”, informó la Máquina Celeste en sus cuentas oficiales de internet.

“¡El Clásico Joven llega a San Diego! Águilas, el próximo jueves 1 de octubre tenemos una cita en el América vs. Cruz Azul, que tendrá lugar en el Snapdragon Stadium", comunicó el Club de Futbol América. Dicho cotejo será de carácter amistoso.

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