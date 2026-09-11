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De zarigüeyas a wombats: cómo la fauna silvestre comenzó a reclamar casas y edificios como refugio

Un estudio de una década con miles de reportes de rescate revela cómo los animales nativos se adaptan a la pérdida de sus refugios naturales ocupando entretechos, garajes y hasta dormitorios en viviendas australianas

Koalas, zarigüeyas y murciélagos buscan refugio en casas de Australia tras la pérdida de hábitat
El análisis de 2.400 rescates de fauna mostró que zarigüeyas, micro murciélagos y wombats aparecieron con frecuencia en espacios domésticos (Jaana Dielenberg)
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Los animales silvestres de Australia están usando casas y edificios como refugio tras la pérdida de hábitat, según un estudio basado en una década de reportes de rescate de fauna.

El análisis, elaborado con 2.400 casos, mostró que zarigüeyas, murciélagos pequeños y wombats fueron hallados en espacios domésticos, en un fenómeno que los autores vinculan con la desaparición de refugios naturales.

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La investigación fue publicada en la revista People and Nature y analizó situaciones en las que individuos nativos utilizaron construcciones como si fueran parte de su entorno habitual. De acuerdo con el relevamiento, las zarigüeyas de cola peluda y de cola anillada concentraron la mitad de todos los casos detectados en edificios, seguidas por micromurciélagos y wombats de hocico desnudo.

Refugios dentro de la casa

Un koala subido a un árbol (Magnific)
Los reportes de rescate de fauna en Australia ubicaron a los animales silvestres sobre todo en entretechos, muros, garajes y espacios bajo las viviendas (Magnific)

La autora principal del trabajo, Bethany Kiss, arquitecta de la Universidad de Melbourne, explicó que estos ingresos a viviendas no son episodios aislados. “Encontramos fauna autóctona utilizando prácticamente todos los rincones imaginables de la casa”, afirmó.

De acuerdo con The Guardian, el análisis identificó que la mayoría de los ejemplares apareció en entretechos, muros, garajes y espacios ubicados debajo de las viviendas. Sin embargo, el trabajo también registró sitios menos habituales, como buzones de correo o sistemas de aire acondicionado.

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Uno de los datos destacados fue que alrededor del 10% de los animales fue encontrado en ambientes interiores, entre ellos dormitorios y cocinas. Ese registro muestra que la convivencia involuntaria entre personas y fauna nativa puede darse incluso en las zonas más íntimas del hogar.

Koalas, zarigüeyas y murciélagos buscan refugio en casas de Australia tras la pérdida de hábitat
El estudio detectó que cerca del 10% de los animales silvestres fue hallado en ambientes interiores de la casa, incluidos dormitorios y cocinas (Wildlife Victoria)

Los datos fueron aportados por Wildlife Victoria, una organización de rescate que colaboró con la investigación. La entidad relató que una persona que llamó recientemente a su servicio de emergencias encontró crías de petauros del azúcar en su cocina cuando buscaba una tabla para lavar platos debajo de la pileta.

Según Aleisha Hall, vocera de la organización, la mujer “había metido la mano debajo del fregadero para coger una pastilla para el lavavajillas y, en su lugar, se topó con algo peludo”. Al revisar mejor, descubrieron 2 ejemplares acurrucados dentro de un pequeño frasco. Cuando un voluntario llegó al lugar para retirarlos, aparecieron otros 5.

Rescates dentro del hogar

En otro caso reciente, un equidna entró en una casa y se dirigió directamente a la despensa. Hall contó que el animal fue hallado mientras tiraba objetos de los estantes, entre ellos un procesador de alimentos pesado. La situación terminó sin daños porque la persona dueña de la vivienda era rescatista de fauna.

Koalas, zarigüeyas y murciélagos buscan refugio en casas de Australia tras la pérdida de hábitat
Wildlife Victoria reportó rescates de petauros del azúcar, equidnas, koalas y micro murciélagos dentro del hogar en distintos casos recientes (Ericka Tudhope)

Los micromurciélagos también aparecieron de forma reiterada en los llamados a la línea de ayuda. Durante una remodelación, una persona encontró 8 pequeños murciélagos de bosque descansando dentro de una pared, otro ejemplo de cómo ciertas especies usan las construcciones como abrigo.

Ericka Tudhope, especialista en rehabilitación de Microbats of Melbourne, dijo que la presencia de murciélagos en el techo es común y que no representa un problema si no se los molesta ni se los toca. “Son excelentes compañeros de piso porque mantienen a raya la cantidad de insectos y rara vez causan daños en la casa”, sostuvo.

En Nueva Gales del Sur, el servicio de rescate Wires indicó que muchos animales buscan resguardo cuando hay frío o condiciones meteorológicas extremas. El año pasado, una persona llamó después de ver a un koala correr por el pasillo de su hogar. Cuando llegó el voluntario, él estaba sentado con calma sobre la cama.

La pérdida de huecos y refugios naturales

Koalas, zarigüeyas y murciélagos buscan refugio en casas de Australia tras la pérdida de hábitat
La autora Bethany Kiss sostuvo que la desaparición de huecos y refugios naturales empuja a la fauna silvestre a usar edificios como hábitats sustitutos (Wildlife Victoria)

Kiss explicó que los animales están recurriendo a los edificios como hábitats sustitutos a medida que desaparecen sus hogares naturales, incluidos los huecos donde muchas especies se refugian. Esa relación entre la transformación del entorno y el uso de residencias humanas aparece como una de las conclusiones centrales del trabajo.

La investigadora también comparó esta situación con lo que ocurre en el Reino Unido, donde algunos edificios son diseñados de manera deliberada para alojar fauna. Mencionó, por ejemplo, la exigencia de incluir “ladrillos de anidación” para vencejos en nuevas construcciones.

“Estamos ante una crisis de biodiversidad y una crisis de vivienda”, dijo la autora principal. A partir de ese diagnóstico, planteó que la arquitectura puede considerar medidas que resulten más adecuadas para las personas y para los individuos, en lugar de pensar solo en cómo mantener a la naturaleza fuera de las instalaciones.

Pájaro golondrina de dorso azul oscuro y pecho blanco posado sobre un poste de madera con fondo verde y amarillo borroso.
El trabajo propuso que la arquitectura en Australia incorpore medidas para la biodiversidad, como iluminación amigable, menos ruido y elementos de hábitat en las viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre esas opciones, el artículo menciona iluminación amigable para los organismos, reducción del ruido y elementos de hábitat como repisas para golondrinas o cajas para zarigüeyas. Kiss señaló además que le gustaría que en el país se incorporara a ecólogos en el proceso de diseño, del mismo modo en que se integra a ingenieros.

En esa misma línea, una revisión científica publicada en las actas del eceee Summer Study advirtió que las obras de reacondicionamiento y mejora energética de viviendas pueden agravar la pérdida de refugios para aves, murciélagos e insectos que dependen de cavidades en las propiedades.

El trabajo señaló que muchas intervenciones sellan techos y muros sin contemplar su función como hábitat y sostuvo que, si no se incorporan medidas específicas de protección y monitoreo, ese tipo de reformas puede desplazar a especies ya presionadas por la expansión urbana.

Convivencia y bienestar urbano

Una zarigüeya de pelaje gris, rostro blanco, orejas negras y nariz rosada sobre un suelo de tierra y hierba
Un estudio sobre fauna silvestre en Australia vinculó el uso de casas y edificios como refugio con la pérdida de hábitat natural (Magnific)

La coautora Sarah Bekessy, consejera principal del Biodiversity Council, afirmó que distintos estudios muestran beneficios para las personas cuando tienen contacto cotidiano con animales silvestres.

“La presencia de fauna silvestre en nuestros barrios puede mejorar nuestro bienestar mental, fortalecer la conexión de las personas con la naturaleza y hacer de las ciudades lugares más saludables y resilientes para vivir”, señaló.

Wildlife Victoria indicó que promueve la convivencia pacífica siempre que sea posible, aunque recomendó que cualquier persona preocupada por la presencia de un organismo en su casa se comunique con un servicio local de rescate de vida silvestre.

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