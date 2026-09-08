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Bélgica: dos obreros derribaron una pared y encontraron un tesoro oculto de 9 millones de euros

Los trabajadores hallaron una caja fuerte enterrada en el sótano de un antiguo edificio con 49 lingotes y 4.000 monedas de oro; la policía investiga el origen del botín

A la izquierda, lingotes de oro sobre una tabla de madera; a la derecha, un balde de metal lleno de monedas de oro
El descubrimiento ocurrió durante una renovación en el sótano de una antigua cervecería, donde apareció una caja fuerte enterrada con 49 lingotes y unas 4.000 piezas (Crédito: Policía local de Dendermonde)
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Dos obreros descubrieron en Dendermonde, Bélgica, una caja fuerte con 49 lingotes y 4.000 monedas de oro valuadas en 9 millones de euros (unos USD 10 millones) mientras realizaban tareas de renovación en un edificio que funcionó como cervecería. El hallazgo ocurrió el 10 de agosto durante trabajos en el sótano de un inmueble perteneciente a CAW Oost-Vlaanderen, una organización de bienestar social de Flandes Oriental, según informó la BBC.

Uno de los obreros, Kobe Phillips, de 18 años, estudiante que trabajaba en el lugar durante el verano, fue el primero en notar algo inusual entre el suelo removido. “Pensé que eran monedas de un euro, alineadas en fila. Las fuimos desenterrando y entonces vimos un pequeño lingote adherido a nuestra herramienta excavadora. Ahí entendimos que era algo más grande”, afirmó Phillips en declaraciones a la BBC.

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La reacción inicial del grupo fue de incredulidad y asombro. Sin embargo, los trabajadores notificaron de inmediato al propietario del edificio, quien alertó a la policía local.

La policía trasladó todo el oro a una bóveda federal bajo custodia del Estado

Decenas de monedas doradas apiladas y lingotes de oro sobre una tela azul en una mesa junto a agentes policiales
El jefe distrital Patrick Feys confirmó que el material fue incautado, inventariado y llevado a una sede segura del gobierno (Crédito: Policía local de Dendermonde)

El jefe del Distrito Policial de Dendermonde, Patrick Feys, confirmó que el material fue incautado y trasladado a una bóveda federal del gobierno, según informó la CNN. Las imágenes publicadas por la policía en sus redes sociales mostraron un balde metálico repleto de monedas doradas y una mesa cubierta de lingotes perfectamente alineados.

Con cierto humor, los agentes acompañaron las fotografías con el mensaje: “en estas situaciones, el silencio es oro”. Las autoridades también advirtieron a curiosos que se alejaran del lugar, señalando que el predio está cercado, tiene pozos peligrosos y que el oro ya fue retirado en su totalidad. Todo el material fue inventariado antes de ser trasladado a la sede segura del gobierno federal.

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A pesar de haber contemplado brevemente la posibilidad de quedarse con el tesoro, los obreros descartaron esa opción. “Sabíamos que teníamos que entregarlo y lo hicimos de inmediato”, declaró Phillips a la BBC. Un portavoz de CAW Oost-Vlaanderen señaló, por su parte, que el descubrimiento podría estar vinculado a algún tipo de actividad fraudulenta, aunque aclaró que se trata de una hipótesis que deberán resolver las autoridades.

El equipo de construcción estaba trabajando en la instalación de nuevas cañerías de desagüe cuando topó con la caja fuerte enterrada a escasos centímetros del suelo.

Un historiador vincula el tesoro con la Gran Depresión y el colapso bancario de los años 30

La procedencia del oro es uno de los principales interrogantes de la investigación. Un historiador local consultado por la BBC planteó que el tesoro pudo esconderse durante la Gran Depresión, cuando numerosos bancos belgas quebraron y muchos ciudadanos optaron por guardar sus ahorros fuera del sistema financiero.

Dos trabajadores con cascos y chalecos sostienen martillos frente a una abertura en una pared de ladrillos rodeada de escombros.
Si en ese plazo nadie se presenta y no se prueba procedencia criminal, el derecho civil prevé repartir lo encontrado entre quienes realizaron el descubrimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica fue frecuente en Europa durante la década de 1930, especialmente en regiones con alta actividad industrial y comercial como Flandes. El edificio donde se realizó el hallazgo era una antigua cervecería que está siendo transformada en un centro de bienestar social y residencial.

Las autoridades aún no determinaron la identidad del propietario original ni el origen exacto de los bienes. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Flandes Oriental, que busca establecer si existe algún vínculo con actividades ilícitas antes de resolver el destino legal del tesoro.

La ley belga otorga cinco años para que aparezca el propietario del tesoro

Bajo el derecho civil belga, el propietario legítimo del tesoro tiene un plazo de cinco años —equivalente a 1.823 días— para presentarse y reclamar los bienes. Si nadie lo hace y no se comprueba origen criminal, la ley establece que el hallazgo se divida entre los obreros que lo encontraron y el dueño del inmueble donde fue descubierto.

En ese escenario, CAW Oost-Vlaanderen recibiría una porción del tesoro. La organización señaló que, de acceder a los fondos, los destinaría a ampliar su labor social en otras zonas del país. Los trabajadores, en tanto, deberán esperar el desenlace de una investigación que, por ahora, mantiene el oro bajo custodia del Estado belga.

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