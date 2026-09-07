Un funcionario ucraniano dijo que Estados Unidos presentó una propuesta "más eficaz" para terminar la guerra con Rusia

Estados Unidos presentó a Ucrania una nueva iniciativa para buscar el fin de la guerra con Rusia, que Kiev consideró más efectiva que propuestas anteriores. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Estados Unidos presentó a Ucrania una nueva iniciativa para intentar poner fin a la guerra con Rusia que, según un alto funcionario de la Presidencia ucraniana, resulta más efectiva que las propuestas analizadas anteriormente. La declaración se produjo después de una reunión en Kiev entre el presidente Volodimir Zelensky y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también mantuvieron conversaciones con Vladimir Putin en Moscú.

“No es lo mismo que antes. Esta ahora es más eficaz”, afirmó el funcionario ucraniano a la agencia AFP al describir el planteo de Washington. Sin embargo, ninguna de las partes anunció un acuerdo concreto ni avances definitivos sobre los principales puntos que mantienen bloqueada una salida negociada al conflicto.

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La visita de Witkoff y Kushner a Kiev tuvo un carácter inédito dentro de la actual estrategia diplomática de la administración de Donald Trump. Ambos habían viajado previamente a Rusia en varias oportunidades y se reunieron con Putin el sábado en Moscú antes de trasladarse a Ucrania. Su llegada a la capital ucraniana buscó avanzar en paralelo con las conversaciones mantenidas con el Kremlin.

Volodimir Zelensky recibió en Kiev a Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de Donald Trump que también mantuvieron conversaciones con Vladimir Putin en Moscú. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Zelensky sostuvo que las perspectivas de alcanzar un entendimiento con Washington son actualmente positivas, aunque reconoció que la guerra podría continuar durante los próximos meses. “Esperamos mucho poder llegar a acuerdos con nuestros socios estadounidenses”, declaró ante periodistas, y añadió que Ucrania también necesita el respaldo de sus aliados europeos si las hostilidades se prolongan durante el invierno.

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El mandatario ucraniano también destacó la participación europea en las negociaciones. Delegaciones de Reino Unido, Francia y Alemania participaron de una ronda separada de contactos. “Estamos todos en el mismo bando”, aseguró Zelensky, al remarcar la coordinación entre Kiev y sus principales socios occidentales.

Tras el encuentro, el presidente ucraniano agradeció públicamente la presencia de los representantes estadounidenses y señaló que el objetivo central continúa siendo alcanzar una solución que permita poner fin al conflicto. “Lo principal es lograr la paz para Ucrania: una paz digna, fiable y duradera. Estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos hacia este objetivo”, escribió.

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Zelensky afirmó que las perspectivas de entendimiento con Washington son positivas, aunque advirtió que la guerra con Rusia podría continuar durante los próximos meses. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Witkoff, por su parte, calificó su reunión con Zelensky como “muy significativa, sustanciosa, importante” y manifestó su disposición a mantener las conversaciones durante el tiempo necesario. Un funcionario de la Casa Blanca indicó además que los contactos mantenidos con Putin estuvieron centrados en definir próximos pasos, cuyos detalles serían comunicados posteriormente.

Uno de los asuntos más delicados continúa siendo el territorio. Rusia controla amplias zonas del este y del sur de Ucrania y reclama que determinadas áreas sean reconocidas internacionalmente como parte de su territorio. Kiev rechaza esas condiciones y sostiene que las cuestiones territoriales deben ser tratadas directamente por los máximos responsables políticos.

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“Cuestiones tan complejas solo pueden resolverse al nivel de los dirigentes”, sostuvo Zelensky. Putin, mientras tanto, ha evitado hasta ahora aceptar una reunión directa con su homólogo ucraniano bajo los términos planteados por Kiev.

El conflicto por el territorio sigue como uno de los ejes centrales, porque Rusia reclama áreas del este y del sur de Ucrania que Kiev rechaza reconocer. (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Witkoff reconoció que cualquier eventual acuerdo requeriría concesiones de ambas partes. “Creo que tenemos los ingredientes para llegar a ese punto”, afirmó, sin detallar públicamente cuáles serían los compromisos incluidos en la propuesta estadounidense.

Mientras avanzaban los contactos diplomáticos, los combates continuaron. La Fuerza Aérea ucraniana informó el sábado que Rusia lanzó 108 drones y misiles contra territorio ucraniano y aseguró haber interceptado la mayoría. Las autoridades locales reportaron tres civiles heridos.

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Rusia, por su parte, afirmó que sus fuerzas neutralizaron 258 drones ucranianos durante la misma noche. En la región rusa de Bélgorod, un ataque con drones contra un vehículo provocó la muerte de un hombre y heridas a una mujer, según las autoridades locales. Estos episodios evidenciaron que, pese a los esfuerzos diplomáticos, las operaciones militares continuaban mientras Washington intentaba acercar las posiciones de Kiev y Moscú.