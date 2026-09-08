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México vs Polonia en el Mundial Femenil Sub-20: penal para las europeas y se ponen 2-1 en el marcador

La escuadra mexicana está obligada a hacerse de los tres puntos, sin embargo, enfrente tendrá al local que llegó a su debut con una goleada

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Las mexicanas buscan su pase a la siguiente ronda enfrentando al local.
Las mexicanas buscan su pase a la siguiente ronda enfrentando al local. (TW Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 afronta un duelo decisivo en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. Tras ceder un empate 2-2 en los minutos finales durante su debut ante Benín —a pesar de los goles de Alice Soto y Montserrat Saldívar—, el conjunto azteca llega obligado a sumar de a tres para no comprometer su boleto a la siguiente ronda.

Enfrente estará la escuadra anfitriona, Polonia, que comanda el Grupo A tras imponerse en la primera jornada y que contará con todo el respaldo de su afición en la Arena Katowice. Para el Tri Femenil, este choque representa una auténtica prueba de fuego donde la solidez defensiva, el manejo de la ventaja y la contundencia ofensiva serán vitales para inclinar la balanza a su favor en tierras europeas.

17:33 hsHoy

Camila Vázquez es vencida y llega el segundo para las locales quienes se van al frente del marcador 2-1.

17:32 hsHoy

Luego de la revisión, la central determina que hubo un pisotón dentro del área, por lo que se determinó tiro dese los 11 pasos.

17:30 hsHoy

Minuto 72 de la segunda mitad y la árbitra va al VAR para revisar un posible penal a favor de Polonia.

17:19 hsHoy
  • México hace sus primeros cambios en el encuentro:
  • Sale: Arantza Segura
  • Entra: Ana Torres
17:12 hsHoy

Con un tiro de fuera del área, México se acerca al segundo de la tanda, sin embargo, la arquera polaca logró mantener su arco intacto.

17:03 hsHoy

La árbitra central da el silbatazo inicial para la segunda mitad.

16:50 hsHoy

Se termina la primera mitad con un empate 1-1. México, si bien fue el que rompió los ceros, no ha logrado asentarse en la cancha y la iniciativa ha sido completamente del lado de las polacas.

Se espera que en el segundo tiempo el técnico, Dorival Bueno, realice algunos cambios para ir por los tres puntos.

16:49 hsHoy

La americanista, Monste Saldívar, se quedó muy cerca de poner el segundo para el equipo tricolor, pero la salida de la portera polaca salió para desviar el esférico.

16:36 hsHoy

Continúa la presión de Polonia en contra del marco mexicano, pero hasta el momento se mantiene sin mayor preocupación la arquera Vázquez.

16:28 hsHoy

Tras 26 minutos, el juego se ha estancado en el medio campo con fila de cinco en cada equipo. Ambas selecciones han tenido oportunidades, pero se mantiene el empate 1-1.

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