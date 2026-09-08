México vs Polonia en el Mundial Femenil Sub-20: penal para las europeas y se ponen 2-1 en el marcador

Las mexicanas buscan su pase a la siguiente ronda enfrentando al local. (TW Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 afronta un duelo decisivo en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. Tras ceder un empate 2-2 en los minutos finales durante su debut ante Benín —a pesar de los goles de Alice Soto y Montserrat Saldívar—, el conjunto azteca llega obligado a sumar de a tres para no comprometer su boleto a la siguiente ronda.

Enfrente estará la escuadra anfitriona, Polonia, que comanda el Grupo A tras imponerse en la primera jornada y que contará con todo el respaldo de su afición en la Arena Katowice. Para el Tri Femenil, este choque representa una auténtica prueba de fuego donde la solidez defensiva, el manejo de la ventaja y la contundencia ofensiva serán vitales para inclinar la balanza a su favor en tierras europeas.