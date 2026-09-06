Zelensky dijo que la guerra podría extenderse durante el invierno y pidió una negociación entre líderes para alcazar la paz

Volodimir Zelensky afirmó que la guerra entre Ucrania y Rusia podría prolongarse durante otro invierno (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este domingo que la guerra con Rusia podría prolongarse durante otro invierno y sostuvo que cualquier decisión sobre el territorio ocupado deberá ser adoptada directamente por los máximos dirigentes. Sus declaraciones se produjeron después de una jornada de conversaciones en Kiev con los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes viajaron a la capital ucraniana después de reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Zelensky calificó de positiva la evaluación de los equipos negociadores sobre las posibilidades de avanzar hacia un acuerdo, aunque reconoció que todavía no existe una solución concreta que permita cerrar el conflicto.

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“Por el momento, parece que la guerra continuará durante el invierno”, señaló durante una conferencia de prensa.

El mandatario ucraniano insistió especialmente en que las cuestiones territoriales no pueden quedar resueltas únicamente mediante conversaciones entre funcionarios o grupos técnicos. “Quiero mantener mi posición de que cuestiones tan complejas solo pueden resolverse al nivel de los líderes”, afirmó. Con esa postura, volvió a plantear la necesidad de que las decisiones centrales del eventual acuerdo sean abordadas directamente por los jefes de Estado.

Zelensky recibió este domingo en Kiev a Kushner y Witkoff, enviados de Donald Trump para las negociaciones entre Rusia y Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La reunión de Kiev permitió además coordinar una próxima ronda de conversaciones en la que participen Ucrania, Estados Unidos y sus principales socios europeos. Zelensky confirmó que los tres actores volverán a reunirse próximamente para continuar trabajando sobre el proceso de paz. Aún no existe una sede definida: podría ser en Europa, Estados Unidos o nuevamente Ucrania.

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El encuentro incorporó a representantes de Alemania, Francia y Reino Unido a las conversaciones con Washington y Kiev. Kushner explicó que continuará trabajando con los gobiernos europeos y con las autoridades ucranianas para identificar mecanismos que permitan avanzar en las negociaciones.

Los emisarios estadounidenses también transmitieron a la delegación ucraniana parte de lo conversado el sábado con Putin en Moscú. Según Kushner, el mandatario ruso mantiene determinados objetivos para su país y ha expresado qué pretende obtener de un eventual acuerdo. Al mismo tiempo, sostuvo que Putin está dispuesto a mantener abierto el diálogo.

Las conversaciones en Kiev con enviados de Estados Unidos dejaron una evaluación positiva sobre las negociaciones, aunque todavía no existe un acuerdo concreto. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

No obstante, las conversaciones no desembocaron en un acuerdo con Moscú. Los contactos entre Washington, Kiev y las capitales europeas continúan centrados en las condiciones para terminar la guerra, las garantías de seguridad que recibiría Ucrania y los mecanismos económicos necesarios para sostener al país una vez alcanzada la paz.

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La situación militar sigue condicionando esas negociaciones. Zelensky señaló que uno de los principales puntos débiles de Ucrania continúa siendo su capacidad para interceptar misiles balísticos y anunció que Kiev trabaja para reforzarla. Según explicó, Estados Unidos prevé incrementar durante el próximo año la producción de misiles destinados a los sistemas Patriot, mientras Alemania también ha ampliado su fabricación.

“Estamos seguros de que aumentaremos el próximo año el volumen” de producción de estos sistemas, dijo Zelensky, al destacar que la capacidad de defensa seguirá siendo necesaria incluso si se alcanza un eventual final de las hostilidades.

El presidente ucraniano también advirtió sobre la intensidad de los recientes ataques rusos contra el territorio ucraniano. Afirmó que Moscú está utilizando nuevas tácticas y que Kiev continuará respondiendo mientras persistan los ataques.

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Jared Kushner afirmó que Vladímir Putin mantiene sus objetivos para Rusia, pero está dispuesto a mantener abierto el diálogo. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ante la posibilidad de que el conflicto llegue nuevamente al invierno, las conversaciones incluyeron medidas para proteger la infraestructura energética ucraniana. Zelensky indicó que su país espera recibir apoyo para afrontar las necesidades del sistema eléctrico y un suministro considerable de gas natural licuado procedente de Estados Unidos si la guerra continúa durante los meses más fríos.

Así, las negociaciones avanzan en paralelo con los preparativos militares y energéticos, mientras Kiev busca que las decisiones fundamentales sobre el futuro del conflicto sean trasladadas finalmente al nivel presidencial.