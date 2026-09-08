Beyoncé festejó su cumpleaños 45 con una donación de 2 millones de dólares al Studio Museum

Beyoncé donó 2 millones de dólares al Studio Museum de Harlem en su cumpleaños 45 para apoyar a la institución dedicada al arte afroamericano en Nueva York - (ANGELA WEISS / AFP)

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La cantante Beyoncé donó 2 millones de dólares al Studio Museum de Harlem para celebrar su cumpleaños número 45, en un gesto que sorprendió por dirigir el protagonismo de la fecha hacia una institución cultural dedicada al arte afroamericano.

“El arte narra todas nuestras historias, el pasado y el presente, pero no siempre es accesible para todos”, declaró Beyoncé Knowles en un comunicado de prensa difundido el 4 de septiembre de 2026, día en que cumplió años.

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“Siempre me ha impresionado el Studio Museum de Harlem por su intención de integrarse plenamente en la comunidad. Gracias a las exposiciones del museo, he conocido a varios de mis artistas jóvenes y emergentes favoritos. Es un lugar de inspiración donde todos pueden descubrir nuevas historias a través de los lienzos de diversos narradores que reflejan nuestra humanidad”.

El Studio Museum de Harlem, una institución vital para el arte afroamericano contemporáneo, presenta su imponente fachada moderna adornada con la bandera panafricana en Harlem, Nueva York. (@studiomuseum)

Beyoncé vincula el regalo a su relación de larga data con el mundo del arte

La conexión de Beyoncé con las artes visuales no es nueva. Está casada con el rapero y magnate musical Jay-Z —cuyo nombre real es Shawn Carter—, quien figura en la lista de los 200 mejores coleccionistas de ARTnews. Juntos grabaron gran parte del videoclip de su sencillo de 2018, “Apeshit”, en el Museo del Louvre de París.

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“Cada vez que Beyoncé lanza música nueva, bien podría considerarse también un acontecimiento del mundo del arte”, escribió el periodista Alex Greenberger en ARTnews en 2020, en ocasión del lanzamiento del álbum visual de 85 minutos Black Is King, que incluyó obras de arte de distintos creadores y contribuciones de figuras del mundo cultural trabajando entre bastidores. La pareja ha reunido, además, una importante colección de arte afroamericano.

La directora y curadora principal del museo, Thelma Golden, valoró el aporte. “Estoy profundamente agradecida a Beyoncé, tanto por la generosidad de este regalo, especialmente en su cumpleaños, como por reconocer el papel fundamental que el Studio Museum desempeña en la vida de las personas”, afirmó en un comunicado.

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La donación de Beyoncé se vincula con su relación de larga data con el mundo del arte y con la colección de arte afroamericano que comparte con Jay-Z - (Foto AP/Chris Pizzello)

“Nuestra institución se fundó para transformar el panorama artístico y replantear a quién sirve ese panorama. Este regalo nos permitirá seguir fortaleciendo nuestra labor para los habitantes de Harlem, los neoyorquinos y el público de todo el mundo”.

El museo vive un momento de renovación tras siete años de cierre

El Studio Museum, fundado en 1968 en un espacio provisional en el segundo piso de un loft en la Quinta Avenida de Nueva York, reabrió en noviembre en su nueva sede de la calle 125, diseñada por el arquitecto David Adjaye con una inversión de 160 millones de dólares, luego de siete años de cierre. Maximiliano Durón calificó la nueva sede de “impresionante” en una crónica publicada en ARTnews.

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Entre las obras expuestas en la reapertura figuran trabajos de Barkley K. Hendricks, Kerry James Marshall, Howardena Pindell, Faith Ringgold y Carrie Mae Weems.

La donación de Beyoncé se suma a otros apoyos privados al Studio Museum de Harlem, como la entrega de una obra de Jean-Michel Basquiat por Joseph y Amy Perella en 2023 - (@studiomuseum)

En 2023, el financiero Joseph Perella y su esposa Amy donaron al museo una pintura de Jean-Michel Basquiat, lo que convirtió a la institución en uno de los pocos museos estadounidenses en poseer una obra del artista.

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La donación de Beyoncé se suma a ese historial de apoyos privados en un momento en que el museo busca consolidar su nueva etapa y ampliar su alcance comunitario. El Studio Museum no respondió de inmediato a una consulta sobre el destino específico de los fondos; esta información se actualizará cuando la institución se pronuncie.

Con 35 premios Grammy, más que cualquier otro artista en la historia de los galardones, Beyoncé es una de las figuras más reconocidas de la industria musical mundial. Como solista, ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y es una de las artistas con mayor recaudación en conciertos de la historia. Forbes estima su patrimonio neto en 1.000 millones de dólares.

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