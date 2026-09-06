Desapareció en los Alpes mientras entrenaba para batir un récord de velocidad en una de las montañas más famosas de Europa

La atleta canadiense, de 38 años, fue vista por última vez el martes por la tarde cuando descendía por la ladera italiana (@kalie_mcc)

Guardar

Kalie McCrystal, corredora de montaña canadiense de 38 años, desapareció el martes en el Matterhorn mientras realizaba una sesión de reconocimiento y entrenamiento en los Alpes. La atleta, oriunda de Squamish, en la Columbia Británica, se preparaba para intentar batir el récord de ascenso y descenso de la cumbre en menos de cinco horas, un desafío de alta exigencia técnica para el que llevaba semanas de preparación en la zona.

Según un comunicado de la Skyrunner World Series, McCrystal fue vista por última vez ese martes por la tarde, luego de alcanzar la cima y cuando descendía por el flanco italiano de la montaña. El último rastro visual confirmado fue una fotografía que la propia atleta publicó en sus redes sociales ese mismo día, desde encima del refugio Jean-Antoine Carrel, a casi 4.000 metros de altitud.

PUBLICIDAD

En la imagen aparece con ropa ligera —pantalón corto y una chaqueta— y una mochila de trail. “No se estableció ningún contacto posterior con ella, y nadie la vio ni escuchó desde entonces”, precisó la organización en un comunicado oficial, según informó The Guardian.

El operativo de búsqueda se suspendió el viernes sin localizar ningún rastro

Los rescatistas completaron varios días de rastrillajes con helicópteros, un aparato pequeño para acantilados y el sistema RECCO (@kalie_mcc)

El último contacto humano confirmado ocurrió cuando una guía de montaña se cruzó con McCrystal sobre el refugio Carrel. La mujer declaró a las autoridades que la atleta subía con rapidez y le comentó que entrenaba para el intento de récord. Nadie la volvió a ver desde ese momento.

El Matterhorn —conocido en español como Monte Cervino, una cumbre piramidal de 4.478 metros ubicada en la frontera entre Suiza e Italia— presenta un terreno de alta exigencia técnica y condiciones climáticas variables que dificultaron las tareas de búsqueda desde el primer día.

PUBLICIDAD

Las labores de rescate se extendieron durante varios días. Los equipos desplegaron helicópteros en múltiples rotaciones sobre el flanco italiano de la montaña, incluido un aparato de menor tamaño capaz de acercarse a los acantilados y revisar los corredores de roca.

También se empleó el sistema RECCO, una tecnología de radar que permite detectar reflectores incorporados en ropa y equipamiento de montaña, y se intentó localizar la señal del celular de la atleta. Ninguna de las acciones arrojó resultados.

El viernes, los equipos dieron por finalizado el operativo aéreo dedicado. “No vieron nada”, confirmó Valerio Segor, del servicio de rescate de montaña del Valle de Aosta, en declaraciones a la CBC. Un factor adicional complicó las búsquedas: McCrystal vestía de blanco, lo que dificultó aún más su localización en la montaña.

PUBLICIDAD

Sus allegados descartaron cualquier conducta imprudente de su parte

La organización indicó que el último rastro visual fue una imagen publicada en redes desde encima del refugio Jean-Antoine Carrel (@kalie_mcc)

Aunque el helicóptero fue retirado, la búsqueda no se cerró por completo. Los guías de montaña que ascienden al Matterhorn de forma cotidiana recibieron instrucciones de mantenerse alertas. Segor señaló que los rescatistas aguardan información adicional de la policía que pueda permitir reanudar un rastreo más focalizado. La suspensión del operativo aéreo marcó un punto de inflexión en el caso, que desde entonces quedó condicionado a nuevas pistas.

Duncan O’Regan, amigo de McCrystal y también corredor de montaña, rechazó en declaraciones a la CBC cualquier especulación sobre una actitud temeraria. “Sé que ese objetivo estaba dentro de sus capacidades. Ella realizó cosas mucho más difíciles y este terreno no le resultaba ajeno; se movía con comodidad en él”, afirmó.

PUBLICIDAD

La Skyrunner World Series destacó además que McCrystal contaba con “muchos años de experiencia en terreno de alta montaña y de carácter técnico”, y que ya había coronado el Matterhorn con anterioridad.

Su trayectoria incluye varios récords en skyrunning tanto en Canadá como en Europa, lo que la posicionaba entre las corredoras de montaña más destacadas del circuito internacional.

McCrystal era abogada y colaboradora en una universidad de North Vancouver

Aunque se retiró el despliegue aéreo del viernes, el caso sigue abierto y los rescatistas esperan datos de la policía para retomar un rastreo más focalizado (@kalie_mcc)

Más allá del deporte, la atleta desarrollaba una vida profesional activa. Trabajaba como abogada y colaboradora en la Universidad Capilano, en North Vancouver. La institución confirmó su vínculo con McCrystal y expresó su solidaridad con la familia y el entorno de la deportista.

PUBLICIDAD

Tras conocerse la noticia, el rector y vicecanciller de la casa de estudios, Jason Dewling, emitió un comunicado. “Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los colegas de Kalie, y con todos los que participan en las labores de búsqueda en este momento de enorme dificultad”, señaló.