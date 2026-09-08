Estados Unidos anunció sanciones a 36 entidades por apoyar al sector aéreo del régimen de Irán

El Departamento del Tesoro dijo que sus últimas sanciones también apuntan a empresas de terceros países que “facilitan las actividades de proliferación de Mahan Air, sancionada por Estados Unidos".

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Estados Unidos impuso este martes sanciones a “todas las aerolíneas iraníes restantes” que hasta ahora no habían sido penalizadas, en el marco de la ofensiva de Washington para intensificar la presión económica en su guerra con Teherán.

El Departamento del Tesoro estadounidense informó que su última acción apunta a “36 objetivos por brindar apoyo al sector de aviación de Irán, que el régimen utiliza para trasladar armas, personal y carga ilícita”.

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Entre los sancionados figuran 27 aerolíneas iraníes, además de empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán.

“Básicamente, estamos sacando del mercado a todo el sector de aviación de la economía iraní”, dijo a periodistas, bajo condición de anonimato, un funcionario del Tesoro.

La operación “Outcast Económico” y la advertencia de Bessent

Irán está en guerra con Estados Unidos desde fines de febrero, cuando ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo de la República Islámica y a altos mandos militares, en el inicio de una vasta ofensiva. Esos ataques desataron la represalia de Teherán, que bloqueó el estrecho de Ormuz —lo que disparó los precios globales del petróleo— y expandió el conflicto por Medio Oriente.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió que Estados Unidos declara un “Día D económico” contra Irán, con el compromiso de asfixiar financieramente a Teherán.

“Bajo la Operación Económico Outcast (Marginado Económico), prometimos consecuencias severas para quienes brinden salvavidas financieros al régimen iraní”, dijo Bessent este martes en un comunicado. “Hoy cumplimos esa promesa con sanciones a empresas que continúan apoyando a Mahan Air. Que esto sirva de advertencia para cualquiera que haga negocios con las aerolíneas iraníes restantes, todas las cuales sancionamos hoy: corren el riesgo de quedar excluidos del sistema financiero global”, agregó.

Empresas de terceros países, también en la mira

Además de las aerolíneas iraníes, el Departamento del Tesoro precisó que sus últimas acciones apuntan a empresas de terceros países que “facilitan las actividades de proliferación de Mahan Air, sancionada por Estados Unidos, sus operaciones de vuelo vinculadas al terrorismo y la adquisición ilícita de aeronaves de origen estadounidense”, así como a proveedores de servicios de carga y agentes de ventas que trabajaron con esa aerolínea, acusada de facilitar actividades de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

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El funcionario del Tesoro no precisó si empresas de países como China podrían enfrentar sanciones secundarias, aunque señaló que Washington cuenta con diversas herramientas para actuar contra proveedores de servicios.

El Departamento del Tesoro ya había sancionado en julio a individuos y compañías acusados de asistir a Mahan Air.

El sector aéreo de Irán viene atravesando serias dificultades bajo el peso de las sanciones, que restringieron severamente su capacidad de adquirir aeronaves, repuestos y servicios de mantenimiento.

El petróleo se acerca a los 100 dólares y golpea a los mercados

El anuncio se dio en una jornada en la que los precios mundiales del petróleo volvieron a acercarse a los 100 dólares por barril, y la mayoría de los mercados bursátiles retrocedió por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente. El Brent, la referencia internacional, subió hasta 99,46 dólares antes de retroceder.

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La suba del crudo se suma a la presión sobre la Reserva Federal, luego de que el precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzara el lunes un récord histórico, según la asociación de automovilistas AAA. Nuevos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra Arabia Saudita obligaron a suspender operaciones en varias instalaciones energéticas del reino, lo que opacó las declaraciones de Teherán sobre estar cerca de un acuerdo con Omán para regular el tránsito por el estrecho de Ormuz.