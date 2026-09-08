Estados Unidos fija las multas para los migrantes en situación irregular: esto vale en pesos colombianos

Multa de hasta $3,1 millones de pesos por día: lo que le cobra Estados Unidos a quien ignore una orden de deportación - crédito @usembassybogota/IG

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Las multas migratorias que aplica el gobierno de Estados Unidos a quienes ingresan o permanecen ilegalmente en el país alcanzan cifras que, convertidas a pesos colombianos, resultan en muchos casos imposibles de pagar para cualquier familia latinoamericana.

De acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM), las tres sanciones que muestra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos en su campaña de advertencia se traducen así:

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Multa por entrada ilegal: entre 312.608 y 1.563.040 pesos colombianos

La primera infracción que enfrenta quien cruza la frontera sin autorización es una multa civil de entre USD 100 y USD 500, equivalente a entre $312.608 y $1.563.040 pesos. La cifra aplica tanto para el intento fallido como para el ingreso consumado, y puede duplicarse en caso de reincidencia.

Las sanciones económicas de Estados Unidos por faltas migratorias, como multas de hasta 998 dólares diarios por no acatar una deportación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta sanción se enmarca en la sección 1325 del Título 8 del Código de Estados Unidos, que regula la entrada indocumentada. La norma contempla además cargos penales separados de la multa civil, lo que significa que el inmigrante puede enfrentar las dos vías de forma simultánea.

Ignorar una orden de salida voluntaria puede costar hasta 31.167.017 pesos

Quien recibe una orden de salida voluntaria y no la cumple antes de la fecha acordada queda expuesto a una multa de entre USD 1.992 y USD 9.970, es decir, entre $6.227.151 y $31.167.017 pesos colombianos.

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El DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos simplificaron en 2025 el proceso para imponer estas sanciones: eliminaron el período de aviso previo de 30 días, autorizaron el envío de notificaciones por correo ordinario y redujeron a 15 días hábiles la ventana para apelar.

Los migrantes deben tener en cuenta estos precios de las multas antes de querer quedarse en Estados Unidos de forma irregular - crédito Presidencia

El resultado es un proceso más rápido y con menos posibilidades de defensa para el inmigrante.

La multa diaria por no acatar una deportación puede superar los 1.820 millones de pesos en cinco años

La sanción más onerosa es la que acumula el inmigrante que recibe una orden de deportación definitiva y se niega a salir del país: hasta USD 998 por cada día de incumplimiento, equivalente a $3.123.831,84 pesos colombianos diarios.

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Al cabo de un año sin acatar la orden, la deuda acumulada llega a USD 364.270, unos $1.138.931.456 pesos. En cinco años —el tope legal— la cifra roza los USD 1,82 millones, lo que representa aproximadamente $5.689 millones de pesos colombianos.

La cifra es elevada teniendo en cuenta la clase de sanción que se imponga - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El DHS informó en julio de 2026 que ya había emitido más de 103.000 notificaciones de este tipo desde que comenzó la segunda administración Trump, con un monto total que supera los USD 84.000 millones en multas acumuladas. La agencia reconoció que, a mediados de julio, solo había cobrado efectivamente USD 1.200 millones, lo que representa cerca del 1,4% del total facturado.

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La app CBP Home ofrece perdón de multas a cambio de la salida voluntaria

El gobierno estadounidense habilitó una vía de escape a través de la aplicación CBP Home: quienes la usen para registrar su salida voluntaria del país obtienen la condonación total de todas las multas civiles acumuladas, un vuelo de regreso gratuito a su país de origen y un bono de salida de USD 2.600, unos $8.127.808 pesos colombianos.

La condición es que la partida quede documentada a través de la plataforma. Quienes abandonen el país por vías no verificadas no acceden al beneficio.

Hasta tres millones de pesos tendrán que pagar por cada día que incumplan de no acatar una deportación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El DHS advirtió que los inmigrantes que no paguen las multas pueden ver sus salarios embargados, sus devoluciones de impuestos retenidas y sus deudas transferidas a agencias privadas de cobro. La agencia también señaló que los montos impagos deben saldarse antes de cualquier proceso formal de deportación.

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Así las cosas, quienes planean quedarse de manera ilegal en los Estados Unidos tienen que pensar primero en su bolsillo, porque el valor es alto en caso de incumplir la ley.