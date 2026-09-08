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12 países restringirán el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

La declaración conjunta de ministros de Exteriores atribuyó la decisión al aumento de agresiones de colonos a los residentes palestinos y a la expansión de las comunidades, que varios gobiernos europeos consideran un obstáculo para la salida de dos Estados

12 países restringirán el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania tras el aumento contra comunidades palestinas (REUTERS/ARCHIVO)
12 países restringirán el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania tras el aumento contra comunidades palestinas (REUTERS/ARCHIVO)
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Doce países restringirán el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, tras el aumento de ataques de colonos contra comunidades palestinas en esos territorios, según una declaración conjunta de sus ministros de Relaciones Exteriores difundida este martes.

Reino Unido, Canadá, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia anunciaron que aplicarán limitaciones comerciales. Irlanda y España ya habían adoptado medidas similares, mientras que Francia impulsaba una decisión de la Unión Europea que no consiguió apoyo unánime.

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Los 12 países anticiparon restricciones al comercio con asentamientos israelíes de Cisjordania debido a la expansión de esas comunidades y al incremento de la violencia de colonos contra palestinos. Los ministros sostuvieron que las medidas del Gobierno israelí reducen la posibilidad de una solución de dos Estados, con uno israelí y otro palestino.

Los ministros advirtieron en su texto conjunto que “la situación se está deteriorando rápidamente” por niveles sin precedentes de violencia de colonos y expansión de asentamientos.

La declaración vinculó la decisión con las agresiones registradas durante las últimas semanas contra aldeas palestinas. También sostuvo que las acciones del Gobierno de Israel en Cisjordania están “socavando la posibilidad de una solución de dos Estados”.

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El plan de asentamiento E1, aprobado por Israel el año pasado después de décadas paralizado, prevé la construcción de 1.200 viviendas en Cisjordania. El proyecto había quedado congelado, según el material proporcionado, en parte por la presión de sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, anunció ante el Parlamento que Reino Unido impondrá una “prohibición de importación de bienes” procedentes de asentamientos ilegales en los territorios ocupados. (AP/ARCHIVO)
El ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, anunció ante el Parlamento que Reino Unido impondrá una “prohibición de importación de bienes” procedentes de asentamientos ilegales en los territorios ocupados. (AP/ARCHIVO)

La construcción aislaría aún más a Jerusalén Este, anexionada por Israel, del resto del territorio ocupado, de acuerdo con la información difundida.

Reino Unido anuncia un veto a las importaciones

El ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, anunció ante el Parlamento que Reino Unido impondrá una “prohibición de importación de bienes” procedentes de asentamientos ilegales en los territorios ocupados.

No creo que el pueblo británico quiera que apoyemos la ocupación aceptando productos de asentamientos en nuestras tiendas y supermercados”, declaró Miliband ante los legisladores, junto al nuevo primer ministro, Andy Burnham.

El canciller británico añadió que el Gobierno adoptará medidas contra empresas e individuos que presten servicios de construcción, infraestructura, financiamiento o bienes raíces para ampliar los asentamientos.

El comercio entre Reino Unido y los Territorios Palestinos Ocupados alcanzó unos 38 millones de libras esterlinas (USD 51 millones) en 2025, según el Gobierno británico. Esa cifra sugiere que el efecto económico de la medida podría ser limitado, mientras que sus críticos advierten sobre la dificultad de diferenciar los productos de Cisjordania de los provenientes del resto de Israel.

Francia y la respuesta israelí

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó en un mensaje publicado en X que Francia “pondrá fin al comercio” con los asentamientos ubicados en los territorios ocupados.

Israel respondió a las restricciones con críticas de Mike Huckabee, pedidos de expulsión del embajador británico y amenazas de cerrar el consulado del Reino Unido en Jerusalén. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Israel respondió a las restricciones con críticas de Mike Huckabee, pedidos de expulsión del embajador británico y amenazas de cerrar el consulado del Reino Unido en Jerusalén. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, cuestionó la decisión británica en declaraciones a BBC Radio. “Siento que es discriminación contra el Gobierno israelí. Es discriminación contra el pueblo judío”, sostuvo.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien encabeza un partido de extrema derecha que promueve la anexión de toda Cisjordania, pidió expulsar al embajador británico en Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había prometido mantener la creación de asentamientos pese a la presión internacional.

Según una alerta atribuida al ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, Israel cerrará el consulado británico en Jerusalén, impedirá la participación de Reino Unido en la misión estadounidense de coordinación para Gaza y prohibirá el ingreso de 10 ciudadanos británicos. Saar acusó a Miliband de “mentiras escandalosas” y dijo que el Gobierno británico trabaja “sistemáticamente en contra del Estado de Israel”.

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