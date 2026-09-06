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Tras ganar los comicios en Alta Sajonia, la ultraderecha alemana exigió al canciller Merz que convoque elecciones anticipadas

La líder nacional de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, interpretó el resultado como una señal del amplio respaldo a su partido a nivel federal: “Creo que va a pasar algo con Friedrich Merz, que es tremendamente impopular”

AfD obtuvo cerca del 44,5% de los votos en Sajonia-Anhalt y superó a la CDU de Friedrich Merz, que reunió el 18,5%. (REUTERS/Fabrizio Bensch)
AfD obtuvo cerca del 44,5% de los votos en Sajonia-Anhalt y superó a la CDU de Friedrich Merz, que reunió el 18,5%. (REUTERS/Fabrizio Bensch)
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La líder nacional de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, reclamó este domingo la convocatoria inmediata de elecciones federales anticipadas y planteó que Friedrich Merz deje la Cancillería “antes de Navidad”, después de que su partido lograra una amplia victoria en los comicios regionales de Sajonia-Anhalt. El resultado convirtió a la extrema derecha en la fuerza más votada del estado y abrió un nuevo frente de presión sobre el gobierno alemán.

AfD obtuvo alrededor del 44,5% de los sufragios, frente al 18,5% de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la formación de Merz. Con ese resultado, el partido de Weidel conseguiría 39 de los 83 escaños del Parlamento regional, tres menos que los necesarios para alcanzar por sí solo la mayoría absoluta. La formación de un gobierno dependerá de acuerdos con otras fuerzas, aunque la CDU rechaza una alianza con AfD.

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Alice Weidel reclamó elecciones federales anticipadas en Alemania tras la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt. (REUTERS/Thilo Schmuelgen)
Alice Weidel reclamó elecciones federales anticipadas en Alemania tras la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt. (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Weidel interpretó la diferencia electoral como un mandato que trasciende Sajonia-Anhalt. “Tenemos un 44-45% aquí. Es un mandato claro para gobernar. También vamos a gobernar a nivel federal”, afirmó durante la celebración del resultado. La dirigente sostuvo que el resultado refleja una demanda de cambio político.

Su exigencia apunta directamente al Ejecutivo que Merz encabeza desde mayo de 2025. Weidel pronosticó que la CDU podría caer por debajo del 20% a escala federal durante los próximos meses.

Creo que va a pasar algo con Friedrich Merz, que es tremendamente impopular”, sostuvo, al sugerir que dentro de la CDU podría surgir un debate sobre su continuidad.

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La campaña de AfD estuvo marcada por la inmigración, la seguridad y el rechazo al gasto público. Weidel enumeró entre sus prioridades “atajar el exceso de gasto, controlar nuestras fronteras” y endurecer las deportaciones. El candidato regional Ulrich Siegmund también prometió modificar aspectos de la política migratoria y educativa si consigue reunir apoyos para formar gobierno.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz (REUTERS/Christian Mang)
El canciller de Alemania, Friedrich Merz (REUTERS/Christian Mang)

Ningún estado alemán ha sido gobernado por la extrema derecha desde el final de la Segunda Guerra Mundial. AfD necesitará convencer a otras fuerzas para alcanzar el poder regional, una posibilidad que no está asegurada. Siegmund afirmó que mantiene “la mano tendida”, mientras Weidel llamó a negociar a la CDU o a sectores de ese partido.

El avance de AfD fue celebrado por dirigentes de otras formaciones nacionalistas y de extrema derecha europeas. El vice primer ministro italiano Matteo Salvini felicitó a Weidel y sostuvo que el resultado demuestra que “otra Europa es posible”. El líder de Vox, Santiago Abascal, calificó la votación como una “gran esperanza para Alemania y para Europa”. También expresaron su respaldo André Ventura, de Chega en Portugal; Geert Wilders, del Partido de la Libertad de Países Bajos; y Sarah Knafo, eurodiputada francesa de Reconquista.

En Polonia, en cambio, el resultado provocó una reacción inmediata del primer ministro Donald Tusk.

En Polonia solo los idiotas o traidores pueden alegrarse del triunfo de AfD en Alemania”, escribió, después de que dirigentes de la Confederación y figuras vinculadas al partido Ley y Justicia celebraran el desempeño de la formación alemana.

El el primer ministro de Polonia, Donald Tusk (REUTERS/Lukasz Glowala/Archivo)
El el primer ministro de Polonia, Donald Tusk (REUTERS/Lukasz Glowala/Archivo)

Desde Francia también hubo una advertencia. El ministro de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, calificó el avance de AfD como “un momento grave en Europa” y pidió atender las preocupaciones que explican el voto sin convertir el nacionalismo y la xenofobia en respuestas políticas.

El resultado supone además un revés considerable para la CDU en un estado donde había obtenido cerca del doble de apoyo en 2021. La participación, en cambio, aumentó de forma marcada y se situó en torno al 78%, unos 18 puntos por encima de la registrada cinco años antes.

A nivel nacional, el desenlace añade presión sobre Merz en medio de dificultades económicas, tensiones dentro de su coalición con los socialdemócratas y un descenso de su respaldo en las encuestas. Weidel, por su parte, fijó como horizonte las próximas elecciones federales: “Vamos a conseguirlo lo más pronto posible porque más y más gente confía en nosotros”, afirmó.

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