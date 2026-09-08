Maisie Williams responde al rumor que podría devolver a Arya Stark a ‘Game of Thrones’: “He cambiado demasiado”

Maisie Williams interpretó a Arya Stark desde los 12 años hasta el 2019 (HBO)

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Maisie Williams habló sobre los rumores de un posible spin-off de Game of Thrones centrado en Arya Stark, el personaje que interpretó durante las ocho temporadas de la exitosa serie de HBO.

La actriz abordó el tema en una entrevista con The Guardian, publicada el 6 de septiembre con motivo de su participación en Practical Magic 2. Al ser consultada por los reportes sobre una historia protagonizada por Arya, la actriz respondió con sorpresa: “¡Yo también vi eso! Fue como: ‘¿Eh?’”.

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La intérprete, que actualmente tiene 29 años, tampoco descartó por completo la posibilidad de volver a ponerse en la piel de Arya, pero explicó que tendría que existir un argumento muy fuerte para retomar al personaje después de tantos años.

“No lo sé, la verdad. Tendría que haber evolucionado de alguna manera porque siento que he cambiado demasiado, y siento que lo que la gente amaba de Arya era que siempre fue una niña haciendo cosas que eran bastante adultas”, afirmó Williams a The Guardian.

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Williams considera que una nueva historia de Arya tendría que mostrar una evolución del personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz tenía 12 años cuando consiguió el papel y pasó buena parte de su adolescencia frente a las cámaras de la serie. Por ello, un eventual regreso implicaría presentar a una versión adulta del personaje, diferente de la joven que los espectadores conocieron durante la producción.

¿Qué se sabe del supuesto spin-off de Arya?

Hasta el momento, HBO no ha confirmado un spin-off protagonizado por Arya Stark. Los rumores surgieron a partir de un reportaje de The Hollywood Reporter publicado en enero, que abordó los planes para una posible continuación de Game of Thrones centrada en Jon Snow.

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Según la información citada por ScreenRant, una de las alternativas que habría considerado el equipo detrás del proyecto consistía en incorporar a Arya como una forma de ampliar la historia. La propuesta habría permitido recuperar a dos de los personajes más populares de la serie original y explorar sus vidas después de los acontecimientos de la producción de HBO.

Los rumores sobre una producción de Arya surgieron a partir de las conversaciones sobre una posible secuela de Jon Snow (HBO)

El proyecto de Jon Snow tampoco llegó a concretarse. Kit Harington, quien interpretó al personaje, confirmó en mayo que hubo intentos para desarrollar una serie sobre su personaje, pero finalmente decidieron detener el proyecto porque no encontraron la historia adecuada.

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“Me preocupaba no hacerle justicia al personaje. Creo que terminó bien. Creo que llegó al lugar al que debía llegar”, explicó Harington durante una aparición en Motor City Comic Con, según ScreenRant.

Maisie Williams y el final de ‘Game of Thrones’

La actriz recordó que los primeros años de su vida adulta fueron difíciles tras el final de Game of Thrones. REUTERS/Dylan Martinez

Para Williams, despedirse de Arya también supuso un cambio importante en su vida personal y profesional.

“La primera mitad de mis 20 años fue un infierno”, afirmó en su conversación con The Guardian. La actriz explicó que el final de la serie le generó incertidumbre sobre su futuro profesional y que necesitaba tomarse un descanso después de tantos años dedicados a la producción.

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Desde el final de Game of Thrones, la franquicia ha continuado con House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms. Además, HBO y Warner Bros. trabajan en otros proyectos relacionados con el universo creado por George R. R. Martin, entre ellos la película Game of Thrones: Aegon’s Conquest.