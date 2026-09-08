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Israel prohibió la entrada a 11 políticos y cerró el consulado británico tras las sanciones a los colonos en Cisjordania

La cancillería israelí también expulsó a representantes del Reino Unido de la vigilancia del alto el fuego en Gaza. Un total de 12 países restringieron el comercio de los asentamientos en conflicto con la población palestina

El diputado británico Jeremy Corbyn, incluido en la lista de vetados por Israel, durante una ceremonia en la misión palestina en Londres tras el reconocimiento británico de un Estado palestino, en septiembre de 2025 (REUTERS/Toby Melville)
El diputado británico Jeremy Corbyn, incluido en la lista de vetados por Israel, durante una ceremonia en la misión palestina en Londres tras el reconocimiento británico de un Estado palestino, en septiembre de 2025 (REUTERS/Toby Melville)
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Israel prohibió el ingreso a 12 ciudadanos británicos, en su mayoría legisladores, en represalia por el paquete de sanciones que el Reino Unido lideró contra los asentamientos israelíes en Cisjordania.

La cancillería israelí publicó una lista de 11 parlamentarios y un abogado a los que impedirá la entrada al país, en respuesta a la decisión londinense de restringir el comercio con esas comunidades por la violencia de colonos contra los palestinos.

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Corbyn, Abbott y otros diez legisladores, en la lista de vetados

La diputada laborista Diane Abbott, otra de las vetadas por Israel, durante una sesión de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, en marzo pasado (House of Commons/Handout via REUTERS)
La diputada laborista Diane Abbott, otra de las vetadas por Israel, durante una sesión de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, en marzo pasado (House of Commons/Handout via REUTERS)

Entre los prohibidos figuran Jeremy Corbyn y Zarah Sultana, cofundadores del partido de izquierda Your Party tras romper con los laboristas; Naz Shah, Diane Abbott, John McDonnell y Richard Burgon, del Partido Laborista; y Hannah Spencer, Carla Denyer, Sian Berry, Ellie Chowns y Adrian Ramsay, del Partido Verde.

También integra la lista Fahad Ansari, un abogado que representó en tribunales británicos al brazo político de Hamas en su intento por salir del listado de organizaciones terroristas proscriptas. Tras el anuncio, Ansari escribió en X que no es “ni británico ni parlamentario”, pero que igualmente lo toma “como una medalla de honor”.

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La cancillería israelí no detalló los motivos específicos de cada veto individual, y se limitó a señalar que negará el ingreso a quienes estén “involucrados en actividad antisemita y antiisraelí, así como a quienes nieguen la existencia misma del Estado de Israel”.

El cierre del consulado en Jerusalén este y la respuesta de Saar

Imagen de archivo del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK
Imagen de archivo del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

La medida se enmarca en una represalia más amplia: Israel había ordenado este martes el cierre del consulado británico en Jerusalén, ubicado en el sector este de la ciudad, capturado por Israel en la guerra de 1967 y luego anexionado, aunque la mayoría de los países —incluido el Reino Unido— no reconoce esa soberanía.

“Jerusalén unida es la capital de Israel y está bajo su plena soberanía”, afirmó el canciller israelí, Gideon Saar. “Cualquier actividad extranjera en la zona debe realizarse a través de canales aceptados y acordados, y sin violar la soberanía de Israel”, agregó.

Israel también anunció que expulsará a los representantes británicos del centro que supervisa el alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos, y que prohibirá el entrenamiento británico a las fuerzas de la Autoridad Palestina.

Saar había calificado de “mentiras escandalosas” las acusaciones formuladas ese mismo día por su par británico, Ed Miliband, quien había denunciado que los colonos israelíes llevan adelante una “limpieza étnica” en Cisjordania.

“La medida británica está moralmente distorsionada y constituye una interferencia flagrante en los asuntos de un Estado soberano y en su proceso electoral”, sostuvo el canciller israelí, en referencia a las reñidas elecciones del 27 de octubre, en las que el primer ministro Benjamín Netanyahu defiende la expansión de los asentamientos.

Doce países restringen el comercio con los asentamientos

Jóvenes palestinos observan un nuevo asentamiento israelí desde la aldea de Duma, cerca de Nablus, en Cisjordania (REUTERS/Ammar Awad)
Jóvenes palestinos observan un nuevo asentamiento israelí desde la aldea de Duma, cerca de Nablus, en Cisjordania (REUTERS/Ammar Awad)

La represalia israelí llegó horas después de que 12 países —Reino Unido, Canadá, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia— anunciaran restricciones comerciales contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, tras semanas de crecientes ataques de colonos contra aldeas palestinas en el territorio ocupado. Los cancilleres de esos países sostuvieron en un comunicado conjunto que las acciones del gobierno israelí en Cisjordania “socavan la posibilidad de una solución de dos Estados”.

Miliband había anunciado ante el Parlamento británico una “prohibición de importación de bienes” provenientes de los asentamientos: “No creo que el pueblo británico quiera que apoyemos la ocupación aceptando productos de asentamientos en nuestras tiendas y supermercados”, dijo. El comercio entre el Reino Unido y los Territorios Palestinos Ocupados había alcanzado unos 38 millones de libras esterlinas (51 millones de dólares) en 2025, lo que sugiere un impacto económico limitado de la medida. Francia, por su parte, anunció que “pondrá fin al comercio” con los asentamientos, según declaró el canciller Jean-Noël Barrot.

Estados Unidos se desmarca de las sanciones

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aclaró este martes que Washington no se sumará a las sanciones lideradas por Londres. “Obviamente, no vamos a hacer lo que hizo el Reino Unido”, dijo Rubio a periodistas antes de partir hacia un viaje a América Latina, y agregó: “No queremos ver nada desestabilizador ocurriendo ahora mismo en Cisjordania, con tanto sucediendo en la región”.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, había cuestionado antes la decisión británica en declaraciones a la BBC: “Siento que es discriminación contra el gobierno israelí. Es discriminación contra el pueblo judío”, sostuvo.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, líder de un partido de extrema derecha que impulsa la anexión total de Cisjordania, había pedido la expulsión del embajador británico en Israel.

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