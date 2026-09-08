Basura, ruido y turistas: el motivo por el que Tokio prohibirá miles de alquileres temporarios

La ordenanza responde a más de 1.300 reclamos vecinales en un año por basura, ruidos y otras conductas de visitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El barrio tokiota de Shinjuku prohibirá los alquileres turísticos a corto plazo en zonas residenciales y en las inmediaciones de escuelas y sitios culturales, en respuesta a más de 1.300 quejas de vecinos en un año. La medida, que afectaría a unas 2.000 viviendas, podría sentar precedente para otras localidades de Japón, según informó The Guardian.

El número de alojamientos privados en el distrito casi se triplicó desde 2022, y las autoridades admitieron que las sanciones a operadores infractores no alcanzaron para frenar las denuncias. Plataformas como Airbnb quedarían alcanzadas por la restricción, aunque la empresa rechazó la amplitud de la prohibición.

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Shinjuku concentra más alojamientos privados que cualquier otro lugar de Japón

Una infografía de Infobae detalla las restricciones regulatorias contra los alquileres turísticos en el distrito de Shinjuku en Tokio, Japón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con 3.775 minpaku —el nombre local para los alojamientos privados de alquiler turístico—, Shinjuku lidera el ranking nacional en este tipo de hospedaje. La nueva ordenanza local impedirá a los turistas usar esas viviendas en áreas residenciales y cerca de establecimientos educativos y patrimonio cultural, según informaron medios japoneses esta semana.

La norma afectaría a unas 2.000 viviendas, casi la mitad del total disponible en el barrio, de acuerdo con el diario Mainichi Shimbun. Además, el período máximo de alquiler anual en zonas residenciales se reduciría de 180 a 120 días.

El sitio alberga a más de 350.000 residentes permanentes, el distrito de vida nocturna de Kabukicho y la estación ferroviaria más transitada del mundo. Su perfil como destino turístico masivo lo convirtió en el punto de mayor tensión entre visitantes y vecinos en la capital japonesa.

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Más de 1.300 quejas en doce meses forzaron la revisión de la normativa

La propuesta local alcanzaría a casi la mitad de los hospedajes privados del distrito y reduciría el límite de explotación en áreas residenciales de 180 a 120 jornadas por año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades del distrito actuaron luego de acumular más de 1.300 denuncias de residentes en los doce meses previos a marzo. Los vecinos señalaron a turistas que no clasificaban la basura de manera correcta, generaban ruido excesivo, fumaban en zonas prohibidas e ingresaban sin permiso a propiedades privadas.

Ante ese volumen de quejas, los funcionarios concluyeron que revocar temporalmente las licencias de los operadores infractores no resolvía el problema. “Aunque actuemos contra los operadores con mal comportamiento, la cantidad de quejas sigue siendo la misma”, declaró un funcionario del distrito al Japan Times. “Por eso decidimos que es mejor modificar la ordenanza”, agregó.

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El distrito abrirá una consulta pública el mes próximo para recibir opiniones sobre la propuesta. La intención es presentar las modificaciones formales a la ordenanza en febrero.

Airbnb rechazó la prohibición general y pidió medidas más precisas

La plataforma sostuvo ante The Guardian que una veda amplia cerraría miles de unidades registradas y perjudicaría a anfitriones que cumplen las reglas

La restricción alcanzaría principalmente a plataformas como Airbnb, aunque las autoridades no señalaron a ningún operador en particular. La empresa respondió con una postura crítica ante la amplitud de la medida.

“Shinjuku fue un socio importante para nosotros y tomamos en serio las preocupaciones de los residentes”, indicó un vocero de la compañía al diario The Guardian. Sin embargo, advirtió que “una prohibición en todas las zonas residenciales cerraría miles de viviendas registradas, afectando a anfitriones responsables, mientras deja intactos a los operadores no registrados detrás de gran parte de la perturbación”.

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Airbnb manifestó su disposición a colaborar con el distrito en una versión de la ordenanza que proteja la calidad de vida de los vecinos sin clausurar a los anfitriones con licencia que cumplen las normas vigentes.

El caso de Shinjuku se inserta en un contexto de presión creciente sobre el turismo en Japón, que recibió un récord de 42 millones de visitantes el año pasado con un gasto combinado de 9,5 billones de yenes (unos USD 62.000 millones). El gobierno nacional fijó como meta alcanzar los 60 millones de turistas para 2030, un objetivo que varios críticos advierten agravará la llamada “contaminación turística”.

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En Kioto, las operaciones de minpaku en zonas residenciales ya están limitadas a 60 días al año, concentrados en la temporada baja entre enero y marzo.