Una avería en el control aéreo de Reino Unido provoca más de 400 cancelaciones y retrasos en varios aeropuertos

24/03/2025 El Aeropuerto de Heathrow. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA HEATHROW

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Una avería en el sistema de gestión de vuelos de NATS ha provocado este martes la cancelación de más de 400 vuelos en el Reino Unido y retrasos en los principales aeropuertos del país, con especial impacto en Londres y efectos también en Dublín. Aunque el espacio aéreo ha permanecido abierto y las llegadas no han sufrido alteraciones, la empresa ha advertido que la recuperación de la operativa llevaría tiempo.

En Heathrow, el mayor aeropuerto británico, se han cancelado alrededor de 100 vuelos y otros 367 han sufrido retrasos. En Gatwick, unos 250 vuelos han registrado demoras, lo que equivale a cerca del 31 % de las operaciones previstas, de acuerdo con los datos de seguimiento citados por la publicación.

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El fallo ha afectado sobre todo a los vuelos de salida. NATS, el proveedor privado que gestiona el control aéreo británico, ha indicado que el problema se ha localizado en el sistema que procesa los planes de vuelo y que sus ingenieros trabajan “con urgencia” para restablecer el funcionamiento normal “lo antes posible”.

Aeropuertos y aerolíneas afectadas

Las llegadas no se han visto afectadas. La incidencia ha alcanzado a Heathrow y Gatwick, pero también a Stansted, Luton, Mánchester y Birmingham, en Inglaterra, así como a Edimburgo, Glasgow y Aberdeen, en Escocia.

Por el momento, Heathrow colabora con NATS para resolver la incidencia. Por su parte, la plataforma Flightradar24 ha señalado además que las llegadas y salidas se estaban regulando en los aeropuertos incluidos en la región de información de vuelo de Londres a causa de este problema técnico.

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Una pasajera graba la pantalla de salidas en el aeropuerto de Heathrow tras las masivas cancelaciones (REUTERS/Isabel Infantes)

El aeropuerto de Edimburgo ha advertido en la red social X de que el fallo podía afectar a sus operaciones. El de Dublín ha informado de que tanto vuelos de salida como de llegada vinculados a sus instalaciones también estaban sufriendo alteraciones.

Del mismo modo, las operadoras British Airways y EasyJet han confirmado interrupciones en sus operaciones. La segunda ha precisado que los retrasos ya se estaban extendiendo a otros países europeos.

(En ampliación)