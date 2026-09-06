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El crucero más largo del mundo zarpa de Roma con 371 días, 220 puertos y 62 países en su ruta

La travesía contempla 220 escalas en cinco continentes y se presenta como el itinerario continuo más extenso disponible, con un destino distinto cada semana a bordo

La travesía de la división Explorations by Norwegian incluye 220 escalas en cinco continentes, con un destino diferente cada semana (Explorations By Norwegian)
La travesía de la división Explorations by Norwegian incluye 220 escalas en cinco continentes, con un destino diferente cada semana (Explorations By Norwegian)
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El barco Regatta zarpó desde Roma con destino al mundo entero: 371 días, 220 puertos y 62 países aguardan a sus pasajeros en el itinerario más extenso que un crucero continuo ofrece hasta la fecha. La travesía, operada por Explorations by Norwegian —la división de cruceros de larga distancia de Norwegian Cruise Line—, superó el récord previo en casi 100 noches de navegación, según informó Euronews.

Antes de que el Regatta levara anclas, el título lo sostenía el Ultimate World Cruise de Royal Caribbean, con 274 noches. El barco de Norwegian lo dejó atrás con creces: donde el anterior récord equivalía a poco menos de nueve meses, el nuevo itinerario supera el año completo. Cada semana a bordo representa un destino diferente del planeta, con una secuencia de escalas que atraviesa cinco continentes sin interrupciones.

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El Regatta recorre desde el Ártico hasta el Amazonas en un solo viaje

Infografía con la ilustración de un crucero, monumentos históricos, íconos conceptuales y texto con datos sobre el itinerario.
El barco Regatta inicia un itinerario de 371 días y 220 escalas desde Roma para recorrer 62 países en cinco continentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El itinerario abarca una geografía tan variada que va desde los fiordos del norte de Europa hasta las selvas de América del Sur. En Europa, el barco toca destinos como Santorini, Nápoles, Copenhague y Helsinki, cubriendo tanto el Mediterráneo como el Báltico. En África, las escalas incluyen Cabo Verde, Ciudad del Cabo y Zanzíbar, tres puntos que concentran historia, naturaleza y cultura en proporciones distintas.

En Asia, el programa contempla paradas en Hiroshima, la isla de Jeju, Colombo y Malé, con una diversidad cultural que va del Pacífico al océano Índico. En el continente americano, el recorrido se extiende desde Alaska hasta el Amazonas, con destinos que cubren latitudes y climas opuestos. El criterio de selección es claro: si un barco puede llegar hasta allí, el Regatta hace escala.

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El Regatta tiene 348 camarotes e incluye itinerarios cortos de 19 noches para quienes no disponen de un año

Vista cenital de un crucero blanco y azul navegando sobre agua azul oscura con una estela de espuma
El programa que operaba Royal Caribbean con 274 jornadas era el más largo hasta ahora, pero la nueva ruta del Regatta extiende la navegación a más de un año completo (Explorations By Norwegian)

El Regatta cuenta con 348 camarotes y, aunque su viaje principal dura más de un año, Explorations by Norwegian también pone a disposición travesías más acotadas para quienes no pueden o no quieren comprometer tanto tiempo. Entre las opciones breves figura un itinerario de 19 noches por Turquía, las islas griegas y Malta, que permite recorrer tramos del itinerario mayor sin embarcarse en la vuelta al mundo completa. Esta modalidad amplía el público al que apunta la compañía, más allá de los viajeros con disponibilidad total.

El precio por persona para el viaje de 371 días parte de los 129.990 dólares neozelandeses, equivalentes a unos USD 76.000, según informó Euronews. La cifra cubre el alojamiento y las escalas durante todo el período, aunque los pasajeros deben planificar con anticipación sus actividades en tierra, ya que los tiempos en cada puerto varían según el destino.

Para muchos viajeros, el costo por noche resulta comparable al de un alojamiento en un hotel de categoría media en ciudades europeas.

Quienes no alcanzaron este primer zarpe pueden reservar la travesía de 367 días de 2027

Cubierta de madera de un crucero con una piscina central, jacuzzis, hileras de tumbonas azules y el océano en el fondo
La primera edición ya cerró su ventana de embarque tras partir desde Roma, pero la empresa anunció una nueva salida en febrero de 2027 (Explorations By Norwegian)

El viaje inaugural salió de Roma hace unos días, por lo que la ventana de embarque para esta primera edición ya cerró. Sin embargo, Explorations by Norwegian abrió reservas para una segunda travesía de 367 días que parte desde Australia en febrero de 2027, con una ruta y una duración similares a las del viaje actual, de acuerdo con Euronews.

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