Encontraron una lata oxidada en un bosque de República Checa: contenía casi 600 monedas de oro

El conjunto estaba oculto en una lata de aluminio encajada en un muro de piedra y en una caja de hierro cercana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Dos excursionistas que transitaban un atajo en las montañas Krkonoše, en el noreste de República Checa, encontraron una lata de aluminio encajada en un muro de piedra con 598 monedas de oro y una caja de hierro con joyas antiguas. El valor estimado del conjunto supera los USD 330.000 -valor estimado hasta 2025-, y el origen del propietario sigue siendo un misterio para los investigadores.

Los descubridores, que optaron por mantener su identidad en el anonimato, llevaron el material directamente al Museo de Bohemia Oriental, en la ciudad de Hradec Králové. Allí se presentaron ante el especialista en numismática de la institución. El museo estudió el contenido durante meses.

PUBLICIDAD

“Los descubridores se acercaron al especialista en monedas de nuestro museo sin cita previa. Solo después de esa visita, los arqueólogos comenzaron a investigar el hallazgo y a examinar el sitio”, explicó Miroslav Novak, jefe del departamento arqueológico del museo, en declaraciones a CNN.

Las 598 monedas aparecieron organizadas en columnas y envueltas en tela negra

Los visitantes, que pidieron mantener el anonimato, llevaron el material a la institución de Hradec Králové y consultaron al especialista en numismática (Crédito: Museo de Bohemia Oriental)

La lata estaba casi invisible entre las rocas. Adentro, los excursionistas encontraron 598 monedas de oro dispuestas en once columnas y protegidas con una tela negra. A un metro de distancia, la segunda caja contenía 16 estuches de cigarrillos fabricados en oro, diez pulseras, un peine, una cadena con llave, un estuche para polvos y un bolso de malla de plata.

PUBLICIDAD

El peso total del conjunto ronda los siete kilogramos, de los cuales 3,7 corresponden solo a las monedas de oro. Los análisis continúan y la valuación final podría modificarse una vez que el museo concluya el estudio de todos los objetos, incluidos dos estuches de cigarrillos que permanecían sin abrir al momento de los primeros informes.

La composición de las monedas apunta a los Balcanes y a Francia, sin rastros de Europa Central

El inventario incluye piezas de oro y objetos antiguos, con un peso total cercano a siete kilogramos (Crédito: Museo de Bohemia Oriental)

Las piezas están fechadas entre 1808 y 1915 y provienen de una geografía llamativa: aproximadamente la mitad es de origen balcánico y la otra mitad francesa, con ejemplares también de Bélgica, el Imperio Otomano, Rusia, Rumania e Italia. Los especialistas señalan como dato llamativo la ausencia casi total de monedas de Europa Central, incluidas las alemanas, pese a que el tesoro fue hallado en pleno territorio centroeuropeo.

PUBLICIDAD

“La mitad de las monedas son de los Balcanes, mientras que la otra mitad es de origen francés”, precisó Novak, según el medio. Varias piezas austrohúngaras, además, presentan contramarcas realizadas en Serbia o Bosnia durante las décadas de 1920 y 1930. Ese detalle establece una fecha mínima para el entierro del tesoro: quien lo ocultó lo hizo después de que esas monedas fueran contramarcadas, es decir, en algún punto posterior a los años treinta del siglo pasado.

Los especialistas también descartaron que las monedas fueran de circulación corriente. La forma en que estaban organizadas y conservadas indica que alguien las reunió deliberadamente como reserva de valor, no como medio de pago habitual.

PUBLICIDAD

El tesoro apareció sobre la antigua frontera étnica entre las poblaciones checa y alemana

Las piezas datan de 1808 a 1915 y provienen sobre todo de los Balcanes y de Francia, con ejemplares de otros países (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del hallazgo suma complejidad al caso. La zona de las montañas Krkonoše donde se encontraron los recipientes coincide con la línea que históricamente separó a las comunidades checa y alemana en esa región. Novak señaló, según CNN, que el tesoro podría estar vinculado al período previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas familias checas y judías abandonaban las zonas fronterizas, o bien a 1945, cuando los alemanes partieron de esa área.

Los investigadores del museo no lograron determinar quién escondió el tesoro, cuándo exactamente ni por qué nunca fue reclamado. La mezcla de monedas de distintas procedencias, combinada con las joyas y la localización en un territorio de tensión histórica, deja abiertas varias hipótesis sobre la identidad del propietario original.

PUBLICIDAD

Bajo la legislación checa, los descubrimientos arqueológicos pasan a ser propiedad de la administración regional. Los dos excursionistas, por haber entregado correctamente el hallazgo, pueden recibir una recompensa de hasta el 10% del valor estimado, lo que en este caso representaría unos USD 33.000 si se confirma la tasación actual. El museo prevé incorporar las piezas a su colección permanente y organizar una exposición breve una vez concluidos los análisis.