Mundo

Encontraron una lata oxidada en un bosque de República Checa: contenía casi 600 monedas de oro

Dos excursionistas entregaron también joyas y otros objetos al Museo de Bohemia Oriental. Los especialistas investigan quién ocultó el conjunto y en qué momento

Dos hombres con ropa de montaña y mochilas examinan una caja metálica abierta con monedas doradas sobre el suelo rocoso de una montaña.
El conjunto estaba oculto en una lata de aluminio encajada en un muro de piedra y en una caja de hierro cercana (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Dos excursionistas que transitaban un atajo en las montañas Krkonoše, en el noreste de República Checa, encontraron una lata de aluminio encajada en un muro de piedra con 598 monedas de oro y una caja de hierro con joyas antiguas. El valor estimado del conjunto supera los USD 330.000 -valor estimado hasta 2025-, y el origen del propietario sigue siendo un misterio para los investigadores.

Los descubridores, que optaron por mantener su identidad en el anonimato, llevaron el material directamente al Museo de Bohemia Oriental, en la ciudad de Hradec Králové. Allí se presentaron ante el especialista en numismática de la institución. El museo estudió el contenido durante meses.

PUBLICIDAD

“Los descubridores se acercaron al especialista en monedas de nuestro museo sin cita previa. Solo después de esa visita, los arqueólogos comenzaron a investigar el hallazgo y a examinar el sitio”, explicó Miroslav Novak, jefe del departamento arqueológico del museo, en declaraciones a CNN.

Las 598 monedas aparecieron organizadas en columnas y envueltas en tela negra

Pila de monedas doradas, varios estuches rectangulares, pulseras metálicas y una regla de medición sobre fondo gris
Los visitantes, que pidieron mantener el anonimato, llevaron el material a la institución de Hradec Králové y consultaron al especialista en numismática (Crédito: Museo de Bohemia Oriental)

La lata estaba casi invisible entre las rocas. Adentro, los excursionistas encontraron 598 monedas de oro dispuestas en once columnas y protegidas con una tela negra. A un metro de distancia, la segunda caja contenía 16 estuches de cigarrillos fabricados en oro, diez pulseras, un peine, una cadena con llave, un estuche para polvos y un bolso de malla de plata.

PUBLICIDAD

El peso total del conjunto ronda los siete kilogramos, de los cuales 3,7 corresponden solo a las monedas de oro. Los análisis continúan y la valuación final podría modificarse una vez que el museo concluya el estudio de todos los objetos, incluidos dos estuches de cigarrillos que permanecían sin abrir al momento de los primeros informes.

La composición de las monedas apunta a los Balcanes y a Francia, sin rastros de Europa Central

Un montón de monedas doradas apiladas sobre una superficie gris junto a una regla numerada en el borde inferior
El inventario incluye piezas de oro y objetos antiguos, con un peso total cercano a siete kilogramos (Crédito: Museo de Bohemia Oriental)

Las piezas están fechadas entre 1808 y 1915 y provienen de una geografía llamativa: aproximadamente la mitad es de origen balcánico y la otra mitad francesa, con ejemplares también de Bélgica, el Imperio Otomano, Rusia, Rumania e Italia. Los especialistas señalan como dato llamativo la ausencia casi total de monedas de Europa Central, incluidas las alemanas, pese a que el tesoro fue hallado en pleno territorio centroeuropeo.

“La mitad de las monedas son de los Balcanes, mientras que la otra mitad es de origen francés”, precisó Novak, según el medio. Varias piezas austrohúngaras, además, presentan contramarcas realizadas en Serbia o Bosnia durante las décadas de 1920 y 1930. Ese detalle establece una fecha mínima para el entierro del tesoro: quien lo ocultó lo hizo después de que esas monedas fueran contramarcadas, es decir, en algún punto posterior a los años treinta del siglo pasado.

Los especialistas también descartaron que las monedas fueran de circulación corriente. La forma en que estaban organizadas y conservadas indica que alguien las reunió deliberadamente como reserva de valor, no como medio de pago habitual.

El tesoro apareció sobre la antigua frontera étnica entre las poblaciones checa y alemana

Una persona con guantes blancos examina varias filas de monedas doradas junto a un recipiente oxidado, una caja metálica con joyas y documentos.
Las piezas datan de 1808 a 1915 y provienen sobre todo de los Balcanes y de Francia, con ejemplares de otros países (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del hallazgo suma complejidad al caso. La zona de las montañas Krkonoše donde se encontraron los recipientes coincide con la línea que históricamente separó a las comunidades checa y alemana en esa región. Novak señaló, según CNN, que el tesoro podría estar vinculado al período previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas familias checas y judías abandonaban las zonas fronterizas, o bien a 1945, cuando los alemanes partieron de esa área.

Los investigadores del museo no lograron determinar quién escondió el tesoro, cuándo exactamente ni por qué nunca fue reclamado. La mezcla de monedas de distintas procedencias, combinada con las joyas y la localización en un territorio de tensión histórica, deja abiertas varias hipótesis sobre la identidad del propietario original.

Bajo la legislación checa, los descubrimientos arqueológicos pasan a ser propiedad de la administración regional. Los dos excursionistas, por haber entregado correctamente el hallazgo, pueden recibir una recompensa de hasta el 10% del valor estimado, lo que en este caso representaría unos USD 33.000 si se confirma la tasación actual. El museo prevé incorporar las piezas a su colección permanente y organizar una exposición breve una vez concluidos los análisis.

Temas Relacionados

República ChecaMonedasHallazgo arqueológicoMuseosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras la visita de los enviados de EEUU, Rusia no descarta reanudar el diálogo trilateral con Ucrania para poner fin a la guerra

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que aún no existen definiciones sobre una nueva ronda, pero valoró las reuniones con Steve Witkoff y Jared Kushner en Moscú y Kiev durante el fin de semana

Tras la visita de los enviados de EEUU, Rusia no descarta reanudar el diálogo trilateral con Ucrania para poner fin a la guerra

Cómo los drones ucranianos golpean sector por sector a la economía rusa

Refinerías paralizadas, bancos nerviosos y exportaciones de trigo por el piso: una investigación reconstruye el costo económico que ya reconoce el propio Vladimir Putin

Cómo los drones ucranianos golpean sector por sector a la economía rusa

Mojtaba Khamenei cumple seis meses como líder supremo de Irán sin aparecer en público

La máxima autoridad del régimen de no ha difundido imágenes ni mensajes de voz desde su designación del 8 de marzo, en pleno conflicto con Israel y Estados Unidos y con una crisis económica interna

Mojtaba Khamenei cumple seis meses como líder supremo de Irán sin aparecer en público

El régimen de Irán amenazó a Corea del Sur con “graves consecuencias” si despliega tropas en el estrecho de Ormuz

Teherán advirtió que cualquier participación militar extranjera en la zona equivale a un apoyo directo a Estados Unidos, en medio de una nueva escalada que incluyó el ataque a un buque no tripulado del país norteamericano

El régimen de Irán amenazó a Corea del Sur con “graves consecuencias” si despliega tropas en el estrecho de Ormuz

Uluru deja atrás la escalada y apuesta por un turismo que incorpora la voz Anangu

National Geographic incluyó al parque entre sus destinos sugeridos y destacó caminatas, arte y relatos vinculados con sus propietarios tradicionales

Uluru deja atrás la escalada y apuesta por un turismo que incorpora la voz Anangu
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: después de un tenso cruce con la defensa del músico, el tribunal rechazó otro pedido para suspender el debate

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: después de un tenso cruce con la defensa del músico, el tribunal rechazó otro pedido para suspender el debate

“Dijeron que ande con mucho cuidado”: el crudo testimonio de una niña víctima de violencia sexual en Condorcanqui

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre: lobo mexicano y Trump, abucheo en Colima, Greenpeace vs planta de amoníaco

Por hacer una corrida de toros sin permisos, la Procuraduría investigará al alcalde de Barbosa, Santander

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

DEPORTES

El dispositivo con una luz verde que lució una figura del Flamengo y causó furor: para qué sirve

El dispositivo con una luz verde que lució una figura del Flamengo y causó furor: para qué sirve

Un club de la Premier League denunció ataques racistas contra uno de sus nuevos fichajes

Federico Gil, campeón mundial de tiro, se prepara para Los Ángeles 2028: “Siempre me movilizó la excelencia”

La presencia de influencers y las tradiciones del tenis generan debate en el US Open

"Voy a matarlo": revelaron cómo fue la pelea previa al crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

ENTRETENIMIENTO

Nicolas Cage se pronuncia sobre la cancelación de ‘Spider-Noir’: “Dije lo que quería decir”

Nicolas Cage se pronuncia sobre la cancelación de ‘Spider-Noir’: “Dije lo que quería decir”

La periodista de la BBC que se volvió viral por un gesto obsceno en vivo, reveló que padece un cáncer incurable

Gary Oldman asegura que el nuevo James Bond ya fue elegido: “Lo vamos a saber pronto”

Pamela Anderson habló sobre la enfermedad que marcó su vida durante años: “No soy una víctima, soy una vencedora”

“Hay mucho más talento entre los actores actuales que en mi época”: Harrison Ford habló sobre las nuevas generaciones del cine