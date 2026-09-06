Mundo

El calentamiento de los océanos podría reducir el tamaño de la mayoría de los moluscos marinos hacia 2100

Los científicos estimaron que cerca de dos tercios de los grupos y regiones evaluados registrarían descensos, y advirtieron que reducciones moderadas en la longitud podrían traducirse en pérdidas mayores de biomasa

Un pulpo de color morado y rojizo con ventosas visibles en sus tentáculos se encuentra junto a rocas sumergidas bajo haces de luz
El estudio sobre moluscos marinos evaluó cómo la temperatura, el oxígeno y la productividad del océano influyen en almejas, ostras, caracoles, calamares, pulpos y quitones (Magnific)
Guardar

El calentamiento de los océanos podría provocar que la mayoría de los moluscos marinos reduzcan su tamaño corporal hacia 2100, según un estudio que analizó más de 23.000 especies en distintas cuencas oceánicas y proyectó esos cambios bajo escenarios de altas y bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

La investigación dirigida por Isaac Trindade-Santos y Craig McClain, y publicada en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias plantea que el impacto no sería igual en todas las regiones ni en todos los grupos.

PUBLICIDAD

El estudio cuestiona una idea extendida

Nudibranquio blanco con puntos anaranjados sobre rocas cubiertas de algas rojas y verdes en el fondo marino
El calentamiento de los océanos podría reducir el tamaño corporal de la mayoría de los moluscos marinos hacia 2100, según un estudio sobre más de 23.000 especies (Universidad de Helsinki)

El equipo examinó especies del grupo de los moluscos marinos, que incluye almejas, ostras, caracoles, calamares, pulpos y quitones, para medir cómo influyen la temperatura, el oxígeno y la productividad del océano en su tamaño.

“Durante años, la idea de que el calentamiento de los océanos simplemente reduciría la vida marina se ha tratado casi como una regla general”, afirmó McClain, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas del Ray P. Authement College of Sciences.

“Nuestros resultados demuestran que esa explicación es demasiado simplista. En todo un filo y a escala global, descubrimos que algunos de los animales más básicos del océano van a responder al cambio climático de maneras sorprendentemente diferentes, y algunos incluso aumentarán de tamaño”, añadió.

PUBLICIDAD

Un impacto desigual

Conchas marinas, mejillones y navajas organizadas en líneas sobre la arena de la playa
La investigación publicada en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias analizó escenarios de altas y bajas emisiones de gases de efecto invernadero (Universidad de Helsinki)

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores combinaron más de 2,79 millones de registros de presencia de especies con mediciones de tamaño corporal. Con esa base, evaluaron cinco grandes grupos de moluscos y extendieron las relaciones observadas hasta el año 2100 en 10 cuencas oceánicas principales.

El estudio utilizó datos de historia natural reunidos durante siglos, entre ellos registros abiertos de biodiversidad y una base sobre tamaños corporales de organismos marinos en la que participó Trindade-Santos. Con esa información, el equipo comparó escenarios climáticos de altas y bajas emisiones.

En el escenario de mayores emisiones, los científicos proyectaron una reducción significativa del tamaño corporal promedio en cerca de 2/3 de los grupos y regiones oceánicas analizados. En algunos casos, la longitud media podría caer hasta 16% de aquí a fin de siglo.

Filas de conchas marinas de distintos tamaños organizadas sobre la arena húmeda
Los cambios en el tamaño de los moluscos marinos podrían afectar la pesca, la seguridad alimentaria y funciones ecológicas como el filtrado de agua, el reciclaje de nutrientes y el almacenamiento de carbono (Universidad de Helsinki)

Los autores señalaron que una reducción de 16,2% en la longitud promedio de las almejas en el Mar Báltico equivaldría a una caída estimada de 41% en la masa corporal promedio, un dato que muestra que variaciones relativamente moderadas en tamaño pueden traducirse en pérdidas mayores de biomasa.

Los cambios no serían uniformes

Pese a la tendencia general, la investigación indica que no todos los moluscos responderían de la misma manera. Algunos grupos podrían achicarse con fuerza, mientras otros tendrían aumentos de tamaño en determinadas zonas.

Entre los casos que se apartan de la tendencia, el estudio prevé que los cefalópodos, como calamares y pulpos, y los colmillos aumenten su longitud promedio en el Océano Ártico bajo un escenario de altas emisiones. Las proyecciones señalan subas de 2,9% y 3,3%, respectivamente.

Un nudibranquio translúcido de color blanco con pequeñas protuberancias anaranjadas sobre un fondo oscuro
Los investigadores combinaron 2,79 millones de registros de presencia de especies con mediciones de tamaño corporal en 10 cuencas oceánicas principales (Universidad de Helsinki)

Según los investigadores, las diferencias responden a la biología de cada grupo y a las condiciones de cada región marina. Los cefalópodos tienen altas necesidades de oxígeno, pero sus sistemas circulatorios eficientes y ciclos de vida rápidos podrían permitirles mantener o aumentar su tamaño con el calentamiento.

En cambio, los grupos que desarrollan una gran cantidad de concha, como bivalvos y gasterópodos, aparecen como más propensos a registrar reducciones. En el caso de los moluscos tropicales de aguas poco profundas, enfrentan trayectorias de calentamiento particularmente pronunciadas.

El mapa del impacto futuro

Lo que más me sorprendió fue la importancia de la geografía”, destacó Trindade-Santos. “Se puede prever que un mismo grupo de animales disminuya en una cuenca oceánica y aumente en otra, porque el océano no se está calentando, desoxigenando ni cambiando su productividad de manera uniforme en todas partes”, afirmó.

Primer plano de almejas y mejillones anclados en el fondo marino, rodeados de corales de diversas formas y colores, erizos de mar y pequeños peces nadando.
La investigación incorporó registros abiertos de biodiversidad para el análisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador agregó que “hay que considerar el panorama completo” para entender lo que podría suceder entre la biología de cada animal y la trayectoria ambiental de la zona donde habita. Esa combinación ayuda a explicar por qué una misma categoría de moluscos puede mostrar respuestas opuestas según el mar analizado.

La magnitud de los cambios también varía de manera clara según el volumen de emisiones futuras. En un escenario de menor impacto climático, solo 14 de las 50 combinaciones entre grupos y cuencas oceánicas presentaron descensos significativos, una cifra inferior a la observada en el escenario más contaminante.

Al mismo tiempo, el número de aumentos proyectados se mantuvo casi sin cambios entre ambos escenarios. “La magnitud de la disminución de la vida marina sigue siendo, en gran medida, una decisión que tomamos hoy”, señaló Trindade-Santos.

Los autores advirtieron que estas transformaciones afectarían más que el tamaño de los animales. Los moluscos filtran agua, reciclan nutrientes, generan hábitats, almacenan carbono y se vinculan con la pesca y la seguridad alimentaria. Por eso, los cambios proyectados podrían alterar procesos ecológicos en varias regiones.

Temas Relacionados

OcéanosCalentamiento globalCambio climáticoÁrticoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los enviados de EEUU advirtieron que debe haber “concesiones” de Rusia y Ucrania para terminar la guerra

Witkoff y Kushner indicaron que el diálogo que mantuvieron este domingo con Zelensky fue “muy sustantivo”, pero aclararon que Moscú y Kiev deben “reducir sus diferencias” para alcanzar la paz

Los enviados de EEUU advirtieron que debe haber “concesiones” de Rusia y Ucrania para terminar la guerra

Identifican zonas críticas de reproducción de rayas diablo en el Caribe a través de fotos de turistas y datos pesqueros

La investigación reunió casi 1.000 reportes de tres especies poco estudiadas y advirtió que más de una quinta parte de los casos analizados estuvo vinculada con actividades pesqueras

Identifican zonas críticas de reproducción de rayas diablo en el Caribe a través de fotos de turistas y datos pesqueros

Lavrov acusó a Alemania de iniciar un conflicto abierto con Rusia: “En esencia, viene a declararnos la guerra”

El canciller ruso denunció el cierre del consulado en Bonn y comparó la medida con el cierre de legaciones diplomáticas previo a la Segunda Guerra Mundial, en medio de la disputa por un incidente con drones en el aeropuerto de Leipzig

Lavrov acusó a Alemania de iniciar un conflicto abierto con Rusia: “En esencia, viene a declararnos la guerra”

El crucero más largo del mundo zarpa de Roma con 371 días, 220 puertos y 62 países en su ruta

La travesía contempla 220 escalas en cinco continentes y se presenta como el itinerario continuo más extenso disponible, con un destino distinto cada semana a bordo

El crucero más largo del mundo zarpa de Roma con 371 días, 220 puertos y 62 países en su ruta

El papa León XIV pidió que la mediación de EEUU entre Rusia y Ucrania de “frutos concretos” para terminar la guerra

En la plaza de San Pedro, el pontífice dijo que siguió con “ánimo dolorido” la nueva escalada entre Moscú y Kiev, y reclamó que los contactos para reanudar negociaciones abran una vía diplomática

El papa León XIV pidió que la mediación de EEUU entre Rusia y Ucrania de “frutos concretos” para terminar la guerra
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presidente Abelardo de la Espriella habló con familiares de los militares asesinados en Norte de Santander: “Sus muertes no quedarán impunes”

Presidente Abelardo de la Espriella habló con familiares de los militares asesinados en Norte de Santander: “Sus muertes no quedarán impunes”

Cursaba el último ciclo de su carrera universitaria, buscó defender a su madre, pero fue asesinado por su propio padre

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes México

Chontico Día resultados de hoy domingo 6 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Farmacias del Bienestar llegarán a 24 estados: dónde estarán y qué medicamentos ofrecerán

DEPORTES

Rosario Central y Newell’s animan una nueva edición del clásico por la fecha 8 del Torneo Clausura

Rosario Central y Newell’s animan una nueva edición del clásico por la fecha 8 del Torneo Clausura

El concluyente respaldo del ingeniero de Alpine a Colapinto tras el GP de Italia: “Manejaste increíble, estamos orgullosos”

Se metió entre las llamas, apagó el fuego y salvó a un corredor de la muerte: el heroico gesto de un piloto que recorre el mundo

Kawhi Leonard, el gran beneficiado del escándalo de los Clippers: por qué la NBA solo lo multó y no lo suspendió

River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

ENTRETENIMIENTO

La anécdota “horrible” que llevó a Tim Curry a dejar la cocaína en el trabajo

La anécdota “horrible” que llevó a Tim Curry a dejar la cocaína en el trabajo

Kim Kardashian y Kanye West se reúnen para apoyar el primer concierto en solitario de su hija North West

La película biográfica de Snoop Dogg definió su elenco principal antes del estreno en 2027

El director de Resident Evil pidió a los fans que vean la película antes de juzgarla: “Creo que fui ingenuo”

El youtuber Jack Doherty fue detenido en Florida tras ser acusado de violencia doméstica