Entretenimiento

La película biográfica de Snoop Dogg definió su elenco principal antes del estreno en 2027

El proyecto dirigido por Craig Brewer para Universal Pictures completó el reparto que encarnará a figuras históricas del hip-hop como Dr. Dre, Tupac Shakur y Suge Knight en los años noventa

La película biográfica de Snoop Dogg recorrerá su historia desde Calvin Broadus Jr. en Long Beach hasta su vínculo con Death Row Records y se estrenará el 6 de agosto de 2027 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
La película biográfica de Snoop Dogg recorrerá su historia desde Calvin Broadus Jr. en Long Beach hasta su vínculo con Death Row Records y se estrenará el 6 de agosto de 2027 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Guardar

La película biográfica Snoop, centrada en el ascenso de Calvin Broadus Jr. desde su juventud en Long Beach hasta su consolidación en la industria musical, completó la selección de su elenco principal. El largometraje llegará a las salas de cine el 6 de agosto de 2027 como el primer fruto de la alianza estratégica entre Universal Pictures y Death Row Pictures.

La producción, dirigida por Craig Brewer (Hustle & Flow) con un guion desarrollado por Joe Robert Cole (Black Panther), adoptará un enfoque realista con clasificación R para retratar sin concesiones la escena del gangsta rap de la Costa Oeste durante la década de 1990.

PUBLICIDAD

La elección del protagonista y el núcleo familiar

Composición de dos fotos con un hombre sonriente a la izquierda y Snoop Dogg con gafas de sol y micrófono a la derecha
Jonathan Daviss interpretará a Snoop Dogg tras un proceso de audiciones de varios meses y fue elegido por el propio rapero para llevar su historia al cine (Composición Fotográfica)

El actor Jonathan Daviss, conocido por su participación en la serie Outer Banks, fue seleccionado para interpretar a Snoop Dogg tras un proceso de audiciones de varios meses. Durante la etapa de pruebas, el propio músico compartió jornadas de convivencia con el intérprete para afinar los detalles de su caracterización.

El entorno personal del artista estará representado por Lauren London en el papel de su madre, Beverly Tate, figura clave en la formación religiosa del músico y responsable del apodo inspirado en la historieta Peanuts. En tanto, Laya DeLeon Hayes asumirá el rol de Shante Broadus, esposa del cantante, a quien conoció durante su etapa de estudiantes en Long Beach.

PUBLICIDAD

Lauren London con bata blanca a la izquierda y Snoop Dogg con gorro negro junto a Beverly Tate a la derecha
Lauren London dará vida a Beverly Tate, madre de Snoop Dogg, cuyo apodo “Snoopy” surgió en la infancia de Calvin Broadus Jr. por su parecido con el personaje de Peanuts (Composición Fotográfica)

La reconstrucción del círculo creativo de Death Row Records

La trama dedicará un espacio central a la irrupción del rapero en el sello Death Row Records y a sus alianzas artísticas más influyentes. Myles Bullock encarnará al productor Dr. Dre, quien convocó a Snoop Dogg para su álbum The Chronic (1992) y posteriormente produjo su debut solista Doggystyle (1993).

Dos fotografías juntas: un hombre con gorro negro a la izquierda y Dr. Dre cantando con un micrófono a la derecha
Myles Bullock encarnará a Dr. Dre, el productor que incluyó a Snoop Dogg en The Chronic y produjo Doggystyle en la etapa inicial de Death Row Records (Composición Fotográfica)

Por su parte, el actor Camron Jones dará vida a Tupac Shakur, compañero de discográfica y colaborador en el apogeo comercial de la compañía. La compleja relación con el cofundador del sello, Suge Knight, recaerá sobre el actor Tre Hale, en un arco narrativo que abarcará desde las tensiones financieras hasta la reconciliación y la posterior compra de la marca Death Row por parte de Snoop Dogg en 2022.

Dos retratos divididos: un hombre sonriente con camiseta clara a la izquierda y Tupac Shakur con pañuelo en la cabeza a la derecha
Camron Jones asumirá el papel de Tupac Shakur, amigo cercano, colaborador musical y compañero de sello de Snoop Dogg en Death Row Records (Composición Fotográfica)

La etapa formativa del trío musical 213, precursor del éxito de los artistas en California, completará su representación en pantalla con Algee Smith en el rol de Warren G y Corey Champagne interpretando al fallecido Nate Dogg.

Dos retratos: a la izquierda, un hombre con gafas de sol y camiseta blanca; a la derecha, un hombre calvo con chaqueta negra
Algee Smith interpretará a Warren G, quien formó el grupo 213 con Snoop Dogg y Nate Dogg en su adolescencia en Long Beach (Composición Fotográfica)

Temas Relacionados

Snoop DoggUniversal PicturesPelículasRapDr. DreTupac ShakurNate DoggNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El director de Resident Evil pidió a los fans que vean la película antes de juzgarla: “Creo que fui ingenuo”

Zach Cregger defendió su decisión de construir una trama inédita dentro del universo de Raccoon City y pidió a los detractores que esperen al estreno, fijado para el 18 de septiembre

El director de Resident Evil pidió a los fans que vean la película antes de juzgarla: “Creo que fui ingenuo”

El youtuber Jack Doherty fue detenido en Florida tras ser acusado de violencia doméstica

El creador de contenido quedó detenido por una pelea física con una mujer en el interior de una residencia

El youtuber Jack Doherty fue detenido en Florida tras ser acusado de violencia doméstica

Mariska Hargitay ganó dos premios Emmy por el documental sobre la vida de su madre, Jayne Mansfield

La estrella de “La ley y el orden: UVE” fue premiada por el retrato íntimo de la fallecida actriz

Mariska Hargitay ganó dos premios Emmy por el documental sobre la vida de su madre, Jayne Mansfield

HBO Max prepara la nueva serie de Harry Potter con fidelidad absoluta a los libros de la saga

La superproducción televisiva adaptará una temporada por novela para recuperar las escenas cotidianas de Hogwarts y los personajes omitidos durante la histórica franquicia cinematográfica de Warner Bros

HBO Max prepara la nueva serie de Harry Potter con fidelidad absoluta a los libros de la saga

Ryan Reynolds se ofreció a realizar una participación especial en la nueva serie de “Green Lantern”, 15 años después de protagonizar la película

Durante la presentación de su nuevo filme en Nueva York, el actor aseguró que estaría dispuesto a sumarse a “Lanterns”, la producción de HBO

Ryan Reynolds se ofreció a realizar una participación especial en la nueva serie de “Green Lantern”, 15 años después de protagonizar la película

DEPORTES

Rosario Central y Newell’s animan una nueva edición del clásico por el Torneo Clausura: formaciones confirmadas

Rosario Central y Newell’s animan una nueva edición del clásico por el Torneo Clausura: formaciones confirmadas

River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Así quedaron las tablas de posiciones tras el GP de Italia de Fórmula 1: Alpine achicó la diferencia con Racing Bulls y Antonelli sacó más distancia

Estalló la interna en la barra de Chacarita tras la derrota en el clásico: facas, dos heridos de bala y 17 detenidos por un enfrentamiento

Histórica carrera de Kimi Antonelli en la Fórmula 1: largó 19°, llegó primero y quebró una racha de 60 años en Monza

TELESHOW

El tierno posteo de Mica Lapegüe por el cumpleaños de su padre Sergio: “Orgullosa y agradecida”

El tierno posteo de Mica Lapegüe por el cumpleaños de su padre Sergio: “Orgullosa y agradecida”

Thiago Medina sorprendió con su nuevo trabajo en la calle: “La situación de ser influencer está para atrás”

El Turco Naim contó cómo vivió la soltería tras separarse de Emilia Attias: “No sabía ni vestirme”

Karina Mazzocco apostó por un radical cambio de look y causó sensación con el resultado final: el video

El gesto de la madre de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras que podría enfurecer a Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

Honduras refuerza apoyo a ganaderos ante los efectos de la sequía

Honduras refuerza apoyo a ganaderos ante los efectos de la sequía

Al menos 20 expresos políticos nicaragüenses siguen en Guatemala sin reasentamiento dos años después de su expulsión

Choque frontal en la ruta deja un niño 6 años y un adulto fallecidos en Costa Rica

La agroindustria aportó 7 de cada 10 dólares exportados por República Dominicana en 2026

Qué factores rodean los cuatro asesinatos de personas en condición de calle ocurridos en San José, Costa Rica