La película biográfica de Snoop Dogg definió su elenco principal antes del estreno en 2027

La película biográfica de Snoop Dogg recorrerá su historia desde Calvin Broadus Jr. en Long Beach hasta su vínculo con Death Row Records y se estrenará el 6 de agosto de 2027 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

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La película biográfica Snoop, centrada en el ascenso de Calvin Broadus Jr. desde su juventud en Long Beach hasta su consolidación en la industria musical, completó la selección de su elenco principal. El largometraje llegará a las salas de cine el 6 de agosto de 2027 como el primer fruto de la alianza estratégica entre Universal Pictures y Death Row Pictures.

La producción, dirigida por Craig Brewer (Hustle & Flow) con un guion desarrollado por Joe Robert Cole (Black Panther), adoptará un enfoque realista con clasificación R para retratar sin concesiones la escena del gangsta rap de la Costa Oeste durante la década de 1990.

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La elección del protagonista y el núcleo familiar

Jonathan Daviss interpretará a Snoop Dogg tras un proceso de audiciones de varios meses y fue elegido por el propio rapero para llevar su historia al cine (Composición Fotográfica)

El actor Jonathan Daviss, conocido por su participación en la serie Outer Banks, fue seleccionado para interpretar a Snoop Dogg tras un proceso de audiciones de varios meses. Durante la etapa de pruebas, el propio músico compartió jornadas de convivencia con el intérprete para afinar los detalles de su caracterización.

El entorno personal del artista estará representado por Lauren London en el papel de su madre, Beverly Tate, figura clave en la formación religiosa del músico y responsable del apodo inspirado en la historieta Peanuts. En tanto, Laya DeLeon Hayes asumirá el rol de Shante Broadus, esposa del cantante, a quien conoció durante su etapa de estudiantes en Long Beach.

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Lauren London dará vida a Beverly Tate, madre de Snoop Dogg, cuyo apodo “Snoopy” surgió en la infancia de Calvin Broadus Jr. por su parecido con el personaje de Peanuts (Composición Fotográfica)

La reconstrucción del círculo creativo de Death Row Records

La trama dedicará un espacio central a la irrupción del rapero en el sello Death Row Records y a sus alianzas artísticas más influyentes. Myles Bullock encarnará al productor Dr. Dre, quien convocó a Snoop Dogg para su álbum The Chronic (1992) y posteriormente produjo su debut solista Doggystyle (1993).

Myles Bullock encarnará a Dr. Dre, el productor que incluyó a Snoop Dogg en The Chronic y produjo Doggystyle en la etapa inicial de Death Row Records (Composición Fotográfica)

Por su parte, el actor Camron Jones dará vida a Tupac Shakur, compañero de discográfica y colaborador en el apogeo comercial de la compañía. La compleja relación con el cofundador del sello, Suge Knight, recaerá sobre el actor Tre Hale, en un arco narrativo que abarcará desde las tensiones financieras hasta la reconciliación y la posterior compra de la marca Death Row por parte de Snoop Dogg en 2022.

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Camron Jones asumirá el papel de Tupac Shakur, amigo cercano, colaborador musical y compañero de sello de Snoop Dogg en Death Row Records (Composición Fotográfica)

La etapa formativa del trío musical 213, precursor del éxito de los artistas en California, completará su representación en pantalla con Algee Smith en el rol de Warren G y Corey Champagne interpretando al fallecido Nate Dogg.

Algee Smith interpretará a Warren G, quien formó el grupo 213 con Snoop Dogg y Nate Dogg en su adolescencia en Long Beach (Composición Fotográfica)