Colombia

Karol G sorprendió al interpretar por primera vez el tema ‘Mi ex tenía razón’ durante su gira: Dio malas noticias a sus seguidores

Una seguidora levantó un cartel en el Sun Bowl de El Paso que decía: “Mi ex no tenía razón en nada, pero, por favor, cántamela”. La colombiana cedió, advirtió que probablemente sería la última vez en toda la gira y desató una de las noches más inesperadas

Fue el cartel de una fanática en El Paso lo que la llevó a hacer algo que no había hecho en ninguna parada anterior de la gira - crédito @rastreandofamosos/IG

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Una seguidora levantó un cartel en el Sun Bowl de El Paso, Texas, durante el concierto del 5 de septiembre de Karol G: “Mi ex no tenía razón en nada, pero, por favor, cántamela”.

La colombiana no dudó: “Ok mami, te la voy a cantar”, y ejecutó una canción que, según ella misma admitió ante el público, era la primera vez en todo el Viajando por el Mundo Tropitour que interpretaba junto a su equipo. Luego vino la advertencia: “Probablemente también sea la última”, antes de invitar a los miles de asistentes a cantarla a grito herido.

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El gesto ocurrió a minutos de cerrar un espectáculo en el que el público también pedía a gritos Matadora y otras canciones del álbum más reciente de la artista.

Karol G aseguró que no volverá a cantar el tema en vivo durante la gira - crédito Mario Anzuoni/Reuters
Karol G aseguró que no volverá a cantar el tema en vivo durante la gira - crédito Mario Anzuoni/Reuters

La noche del 5 de septiembre fue la primera de dos funciones que la cantante antioqueña ofreció en el estadio Sun Bowl de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), recinto que fue sede de los dos conciertos programados para ese fin de semana.

La gira arrancó en Chicago y ya acumula récords

El Viajando por el Mundo Tropitour inició el 24 de julio en Chicago y tiene previsto extenderse hasta julio de 2027, con paradas en ciudades de Estados Unidos y Europa. Las fechas en El Paso representaron las paradas 10 y 11 de la travesía.

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La gira ya dejó una marca histórica antes de llegar a Texas: el 2 de septiembre, casi 50.000 personas llenaron el Alamodome de San Antonio, lo que convirtió esa noche en el récord de asistencia para una solista femenina en ese recinto, de acuerdo con lo que el propio estadio publicó en sus redes sociales.

Una seguidora pidió a la artista que cantara el tema - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
Una seguidora pidió a la artista que cantara el tema - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

“San Antonio, acaban de hacer historia”, escribió el Alamodome. Los próximos destinos del tour incluyen Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas.

El repertorio se amplió con el lanzamiento del nuevo disco

El 7 de agosto, en plena gira, Karol G publicó No me arrepiento de sentir tanto, su sexto álbum de estudio bajo el sello Bichota Records en colaboración con Interscope Records.

El proyecto de 14 canciones y 42 minutos de duración reúne colaboraciones con Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex.

La artista lo anunció el 29 de julio desde el Rogers Stadium de Toronto: “Llevo un par de meses encerrada haciendo música nueva… Quiero anunciarles que este próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco”, según recogió La Higuera. El álbum debutó en el número 8 del Billboard 200 y en el número 3 de la lista Top 100 Álbumes de España.

Karol G y Bruno Mars despertaron rumores de romance antes del estreno del video de 'Still' - crédito @karolg / Instagram
Karol G y Bruno Mars despertaron rumores de romance antes del estreno del video de 'Still' - crédito @karolg / Instagram

El disco mezcla reguetón, pop latino, R&B y baladas, y marca un giro respecto a Tropicoqueta, el trabajo anterior. Entre sus temas se incluyen Matadora —producida por Tainy y Cashmere Cat, estrenada la primera noche de la gira en Chicago— y Still, la primera colaboración de Karol G íntegramente en inglés, grabada junto a Bruno Mars.

El setlist del tour incorporó canciones del álbum de forma gradual

El repertorio del Tropitour arranca con Latina Foreva y recorre éxitos como Tusa, BICHOTA, Provenza, MAMIII y Si antes te hubiera conocido. Con el lanzamiento del nuevo álbum, la artista fue incorporando temas como Te llevas to, Alguien que te amaba y Si lo ven, según el seguimiento que realizó Los40.

Matadora, en cambio, tuvo una historia distinta. Fue el cierre sorpresa de la primera noche en Chicago, en cumplimiento de una promesa a sus seguidores, pero no se consolidó como parte fija del setlist. Lo que ocurrió en El Paso el 5 de septiembre confirma ese carácter esporádico: la canción volvió al escenario por primera vez en el tour, impulsada por un cartel y una fanática que, según sus propias palabras, solo necesitaba que su ex hubiera estado equivocado en algo.

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