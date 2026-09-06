Dos atletas fueron remitidos de urgencia a centros médicos tras correr la Maratón Medellín: una sufrió un paro cardiaco

La Maratón Medellín registró dos casos de atletas con complicaciones de salud durante la jornada del domingo 6 de septiembre - crédito Maratón Medellín

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En medio del evento deportivo celebrado en la capital de Antioquia, las autoridades reportaron dos casos de atletas que sufrieron complicaciones de salud mientras corrían la Maratón Medellín celebrada durante la mañana del domingo 6 de septiembre.

Según informó la entidad organizadora en un comunicado, ambos corredores recibieron atención inmediata en el lugar de la competencia antes de ser trasladados a centros asistenciales.

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Una de las afectadas es una mujer de 20 años, inscrita en la categoría 21K, que presentó un paro cardíaco. Su pronóstico permanece reservado, según la información oficial de la organización.

El comunicado precisó que una profesional de la salud que participaba en la prueba también intervino para auxiliar a la corredora antes de su traslado al hospital

Una corredora de 20 años de la categoría 21K sufrió un paro cardíaco y mantiene pronóstico reservado, según el comunicado oficial - crédito imagen Ilustrativa Infobae

“Fue atendida oportunamente por el personal médico y asistencial dispuesto para la competencia, así como por una profesional de la salud que se encontraba participando en la carrera. Posteriormente, fue trasladada a un centro hospitalario”, señalaron los organizadores.

El otro participante es un hombre de 39 años que competía en la prueba de 42K. El corredor convulsionó y tenía antecedentes de epilepsia, aunque su condición de salud es estable. Los organizadores señalaron que la respuesta médica fue oportuna y su traslado se dio de manera inmediata.

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“En ambos casos se activaron los protocolos de atención establecidos y se brindó la asistencia médica correspondiente. En este momento, acompañamos a sus familias y seres queridos, respetando su privacidad y la información que, de acuerdo con su evolución y criterio médico, pueda ser comunicada”, concluyó el comunicado.

Entretanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también informó en su cuenta de X que, pese a la gravedad de los hechos, ambos participantes contaron con una ruta de atención adecuada y efectiva.

Federico Gutiérrez afirmó que los dos participantes de la Maratón Medellín tuvieron una ruta de atención adecuada y efectiva - crédito X

Además, el mandatario paisa extendió un mensaje de solidaridad a los dos afectados y sus familias, deseando una pronta recuperación y ofreciendo un acompañamiento permanente de las autoridades.

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“Mis oraciones por Juliana de 20 años que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín. Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia. Un abrazo para su familia y amigos. Orando por su recuperación (sic)”, comentó Federico Gutiérrez.

Los ganadores de la Maratón Medellín 2026

El keniata Erik Kiptanau ganó los 42 kilómetros de la Maratón Medellín 2026, una jornada que reunió a 26.000 atletas de 51 países en las calles de la ciudad. La peruana Deisy Castro se impuso en la rama femenina.

La competencia tuvo a los antioqueños Jeisson Suárez y Mildrey Johana Echavarría como los colombianos mejor ubicados en la prueba principal. Ambos corrieron ante el público de su departamento y vincularon esta carrera con su preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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La Maratón Medellín 2026 convocó a corredores de todas las edades en las distancias de 10, 21 y 42 kilómetros, después de que el sábado se realizara la prueba recreativa de cinco kilómetros. El programa cerró con las carreras de mayor exigencia, en las que participaron atletas nacionales e internacionales.

La carrera dejó a corredores de Kenia, Ecuador, Perú y Colombia como grandes ganadores - crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona

El corredor de Kenia cruzó la meta con un registro de 2:17:35. Su triunfo representó la quinta victoria masculina para su país en la historia de la competencia.

Kenia suma ahora 11 títulos en la Maratón Medellín: cinco en la rama masculina y seis en la femenina. El segundo puesto correspondió a Joseph Kiptum, también keniata, quien registró 2:18:08.

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El podio masculino se completó con el colombiano Carlos Mario Patiño Barco, que terminó en 2:19:13. Jeisson Suárez fue el antioqueño destacado entre los corredores del país.

El atleta regresó a la carrera luego de atravesar problemas de salud que le impidieron competir el año anterior. Su objetivo durante el recorrido fue administrar el esfuerzo para completar la distancia.

En ámbito femenino, la peruana Castro ganó la carrera de 42 kilómetros con una marca de 2:38:09. La colombiana Mildrey Echavarría llegó detrás de ella con 2:40:01 y alcanzó el segundo lugar de la clasificación general.

Lina Pantoja ocupó la tercera posición entre las mujeres tras detener el reloj en 2:42:41. Así, las atletas colombianas ocuparon dos de los tres lugares del podio femenino.

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Entretanto, el peruano Jhonatan Molina Centeno venció en los 21 kilómetros masculinos con un tiempo de 1:04:47. El colombiano Iván Darío González fue segundo con 1:05:41.

Javier Peñaloza García completó el podio de esa distancia con una marca de 1:06:10. Los dos últimos puestos de la clasificación fueron para representantes colombianos.

En los 21 kilómetros femeninos, la ecuatoriana Carmen Toaquiza Iza se quedó con el primer puesto tras registrar 1:13:27. La peruana Dina Velásquez Rojas fue segunda con 1:13:36.

La también peruana Zaida Ramos Acevedo terminó tercera con 1:14:53. Las pruebas de media maratón cerraron una jornada que reunió a competidores de distintas nacionalidades.

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