Mundo

Las tropas de Putin atacaron dos centros logísticos y un barco mercante en el puerto ucraniano de Odesa

Los bombardeos, reivindicados por el Ministerio de Defensa ruso, coincidieron con la visita de los enviados de Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, a Kiev, y con una tregua de 72 horas que solo protege a las capitales de ambos países

Rusia atacó el principal puerto ucraniano en el mar Negro
Guardar

El ejército ruso atacó este domingo dos centros logísticos y un barco mercante en la región de Odesa, el principal puerto ucraniano en el mar Negro, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra de la tarde. Según Moscú, los centros golpeados por drones Geran-4 servían para fabricar aparatos no tripulados y almacenar tanto esos equipos como sus piezas de repuesto.

Las fuerzas rusas también alcanzaron con drones de asalto un buque mercante que, según la versión oficial rusa, transportaba equipos militares para el ejército ucraniano. El ataque se enmarca en una ofensiva más amplia contra la infraestructura portuaria de Odesa que Moscú ha intensificado en los últimos meses, con el objetivo declarado de cortar el flujo de suministros occidentales que llegan a Ucrania por vía marítima.

PUBLICIDAD

Rusia atacó el principal puerto ucraniano en el mar Negro
Rusia atacó dos centros logísticos de Ucrania en Odesa (Captura de video)

En la región de Zaporizhzhia, bajo control ruso desde 2022, las autoridades leales a Moscú acusaron a Ucrania de atacar un mercado en la ciudad de Energodar, sede de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa. El alcalde impuesto por Rusia informó de seis heridos, uno de ellos en estado crítico y sometido a una operación de urgencia, y otras cinco personas con heridas de metralla de gravedad moderada.

El bombardeo a Odesa se produce en el marco de una campaña rusa contra los puertos ucranianos del mar Negro que se ha intensificado desde el verano. La autoridad portuaria de Ucrania informó de que los ataques rusos contra las instalaciones de la región de Odesa casi se triplicaron en 2025 respecto al año anterior, hasta alcanzar 96 incidentes, una escalada que Moscú presenta como represalia por los ataques ucranianos contra refinerías e infraestructura energética rusas.

PUBLICIDAD

Los ataques de este domingo coincidieron con la primera visita a Kiev de los enviados especiales de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, que un día antes se habían reunido con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú. Los emisarios estadounidenses mantuvieron consultas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con asesores de seguridad nacional de Alemania, Francia y Reino Unido, sobre un plan para poner fin a la guerra.

Tuvimos una discusión muy significativa, sustanciosa e importante, y estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta”, declaró Witkoff al término del encuentro. Kushner, por su parte, trasladó a la delegación ucraniana lo que Putin había planteado la víspera en el Kremlin, sin precisar el contenido de la propuesta rusa.

Zelensky recibió en Kiev a Witkoff y Kushner, los enviados de Trump para los negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Zelensky recibió en Kiev a Witkoff y Kushner, los enviados de Trump para los negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Como gesto vinculado a esta ronda de contactos, Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días —sábado, domingo y lunes—, mientras que Zelensky anunció una suspensión equivalente de los ataques ucranianos contra Moscú en el mismo periodo. La tregua, sin embargo, no alcanza al resto del territorio de ambos países, lo que ha permitido que continúen los combates y los bombardeos en zonas como Odesa y Zaporiyia mientras avanzan las conversaciones diplomáticas.

La central nuclear de Zaporiyia, ocupada por tropas rusas desde marzo de 2022, ha sido escenario recurrente de acusaciones cruzadas entre Kiev y Moscú por ataques en sus inmediaciones, sin que sea posible verificar de forma independiente el origen de cada incidente. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dirigido por Rafael Grossi, mantiene una misión permanente en la planta ante el riesgo de un accidente nuclear derivado de los combates.

Zelenski confirmó, al término de las reuniones en Kiev, que Ucrania, las principales capitales europeas y Estados Unidos volverán a reunirse “en las próximas semanas” para buscar nuevas fórmulas que permitan avanzar en el proceso de paz, según anunció en una rueda de prensa conjunta con Kushner y Witkoff.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaOdesaVladimir PutinVolodimir Zelensky

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alemania prepara un escudo antidrones y nuevas herramientas de vigilancia tras el ataque híbrido atribuido a Rusia

La iniciativa surge tras el incidente de agosto en el aeródromo de Leipzig y suma equipos móviles, helicópteros y vehículos de intervención para reforzar la cobertura sobre infraestructuras críticas y nudos de transporte

Alemania prepara un escudo antidrones y nuevas herramientas de vigilancia tras el ataque híbrido atribuido a Rusia

La ofensiva hutí en Yemen ya dejó más de 300 muertos y abre un nuevo frente en la guerra de Medio Oriente

Los rebeldes respaldados por Irán buscan cortar el acceso al puerto de Moca y avanzar hacia el Bab el Mandeb, mientras el gobierno yemení asegura haber recuperado terreno clave en Al Hudeida y Al Jawf

La ofensiva hutí en Yemen ya dejó más de 300 muertos y abre un nuevo frente en la guerra de Medio Oriente

Los enviados de EEUU advirtieron que debe haber “concesiones” de Rusia y Ucrania para terminar la guerra

Witkoff y Kushner indicaron que el diálogo que mantuvieron este domingo con Zelensky fue “muy sustantivo”, pero aclararon que Moscú y Kiev deben “reducir sus diferencias” para alcanzar la paz

Los enviados de EEUU advirtieron que debe haber “concesiones” de Rusia y Ucrania para terminar la guerra

Identifican zonas críticas de reproducción de rayas diablo en el Caribe a través de fotos de turistas y datos pesqueros

La investigación reunió casi 1.000 reportes de tres especies poco estudiadas y advirtió que más de una quinta parte de los casos analizados estuvo vinculada con actividades pesqueras

Identifican zonas críticas de reproducción de rayas diablo en el Caribe a través de fotos de turistas y datos pesqueros

Lavrov acusó a Alemania de iniciar un conflicto abierto con Rusia: “En esencia, viene a declararnos la guerra”

El canciller ruso denunció el cierre del consulado en Bonn y comparó la medida con el cierre de legaciones diplomáticas previo a la Segunda Guerra Mundial, en medio de la disputa por un incidente con drones en el aeropuerto de Leipzig

Lavrov acusó a Alemania de iniciar un conflicto abierto con Rusia: “En esencia, viene a declararnos la guerra”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Detienen a hombre por asaltar a una mujer en Miguel Hidalgo: tiene cinco ingresos a prisión por robo agravado

Suman 10 muertos y 64 heridos tras explosión de pirotecnia en Temascalcingo: dos de los lesionados son sacerdotes

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

Delfina Gómez expresa condolencias a los familiares de las personas fallecidas en la explosión pirotécnica en Temascalcingo

DEPORTES

Rosario Central se impone sobre Newell’s en una nueva edición del clásico por la fecha 8 del Torneo Clausura

Rosario Central se impone sobre Newell’s en una nueva edición del clásico por la fecha 8 del Torneo Clausura

Facundo Mena se consagró campeón en Porto y el tenis argentino llegó a los 459 títulos Challenger en la historia

La reacción de los hinchas de Rosario Central durante el homenaje a Messi en el clásico ante Newell’s: el gesto de Di María

El concluyente respaldo del ingeniero de Alpine a Colapinto tras el GP de Italia: “Manejaste increíble, estamos orgullosos”

Se metió entre las llamas, apagó el fuego y salvó a un corredor de la muerte: el heroico gesto de un piloto que recorre el mundo

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne habló del dolor que le impidió reconocer su propia delgadez: “Solo veía a una persona destrozada”

Kelly Osbourne habló del dolor que le impidió reconocer su propia delgadez: “Solo veía a una persona destrozada”

La anécdota “horrible” que llevó a Tim Curry a dejar la cocaína en el trabajo

Kim Kardashian y Kanye West se reúnen para apoyar el primer concierto en solitario de su hija North West

La película biográfica de Snoop Dogg definió su elenco principal antes del estreno en 2027

El director de Resident Evil pidió a los fans que vean la película antes de juzgarla: “Creo que fui ingenuo”