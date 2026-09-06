Las tropas de Putin atacaron dos centros logísticos y un barco mercante en el puerto ucraniano de Odesa

Rusia atacó el principal puerto ucraniano en el mar Negro

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El ejército ruso atacó este domingo dos centros logísticos y un barco mercante en la región de Odesa, el principal puerto ucraniano en el mar Negro, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra de la tarde. Según Moscú, los centros golpeados por drones Geran-4 servían para fabricar aparatos no tripulados y almacenar tanto esos equipos como sus piezas de repuesto.

Las fuerzas rusas también alcanzaron con drones de asalto un buque mercante que, según la versión oficial rusa, transportaba equipos militares para el ejército ucraniano. El ataque se enmarca en una ofensiva más amplia contra la infraestructura portuaria de Odesa que Moscú ha intensificado en los últimos meses, con el objetivo declarado de cortar el flujo de suministros occidentales que llegan a Ucrania por vía marítima.

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Rusia atacó dos centros logísticos de Ucrania en Odesa (Captura de video)

En la región de Zaporizhzhia, bajo control ruso desde 2022, las autoridades leales a Moscú acusaron a Ucrania de atacar un mercado en la ciudad de Energodar, sede de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa. El alcalde impuesto por Rusia informó de seis heridos, uno de ellos en estado crítico y sometido a una operación de urgencia, y otras cinco personas con heridas de metralla de gravedad moderada.

El bombardeo a Odesa se produce en el marco de una campaña rusa contra los puertos ucranianos del mar Negro que se ha intensificado desde el verano. La autoridad portuaria de Ucrania informó de que los ataques rusos contra las instalaciones de la región de Odesa casi se triplicaron en 2025 respecto al año anterior, hasta alcanzar 96 incidentes, una escalada que Moscú presenta como represalia por los ataques ucranianos contra refinerías e infraestructura energética rusas.

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Los ataques de este domingo coincidieron con la primera visita a Kiev de los enviados especiales de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, que un día antes se habían reunido con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú. Los emisarios estadounidenses mantuvieron consultas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con asesores de seguridad nacional de Alemania, Francia y Reino Unido, sobre un plan para poner fin a la guerra.

“Tuvimos una discusión muy significativa, sustanciosa e importante, y estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta”, declaró Witkoff al término del encuentro. Kushner, por su parte, trasladó a la delegación ucraniana lo que Putin había planteado la víspera en el Kremlin, sin precisar el contenido de la propuesta rusa.

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Zelensky recibió en Kiev a Witkoff y Kushner, los enviados de Trump para los negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Como gesto vinculado a esta ronda de contactos, Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días —sábado, domingo y lunes—, mientras que Zelensky anunció una suspensión equivalente de los ataques ucranianos contra Moscú en el mismo periodo. La tregua, sin embargo, no alcanza al resto del territorio de ambos países, lo que ha permitido que continúen los combates y los bombardeos en zonas como Odesa y Zaporiyia mientras avanzan las conversaciones diplomáticas.

La central nuclear de Zaporiyia, ocupada por tropas rusas desde marzo de 2022, ha sido escenario recurrente de acusaciones cruzadas entre Kiev y Moscú por ataques en sus inmediaciones, sin que sea posible verificar de forma independiente el origen de cada incidente. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dirigido por Rafael Grossi, mantiene una misión permanente en la planta ante el riesgo de un accidente nuclear derivado de los combates.

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Zelenski confirmó, al término de las reuniones en Kiev, que Ucrania, las principales capitales europeas y Estados Unidos volverán a reunirse “en las próximas semanas” para buscar nuevas fórmulas que permitan avanzar en el proceso de paz, según anunció en una rueda de prensa conjunta con Kushner y Witkoff.