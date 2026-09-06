Alemania prepara un escudo antidrones y nuevas herramientas de vigilancia tras el ataque híbrido atribuido a Rusia

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.

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El Gobierno alemán prepara un escudo antidrones y nuevas herramientas de vigilancia para responder a ataques híbridos que, según Berlín, incluyen el uso de drones con explosivos, sabotajes y ciberataques. El plan surge tras el ataque de agosto contra el aeropuerto de Leipzig, del que Alemania responsabiliza a Rusia.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó a Bild am Sonntag que “los ataques híbridos de Rusia con drones cargados de explosivos contra aeropuertos, agentes en nuestras ciudades, ciberataques contra nuestras redes (eléctricas) y sabotajes contra nuestras infraestructuras forman parte de la realidad cotidiana”.

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El plan alemán contempla ampliar la unidad móvil de defensa contra drones de la Policía Federal y desplegar equipos de respuesta rápida en ciudades consideradas estratégicas. La medida apunta a reforzar la protección aérea sobre aeropuertos, estaciones de tren, nudos de transporte, infraestructuras críticas y el distrito gubernamental de Berlín.

Alemania ampliará la unidad móvil de defensa contra drones de la Policía Federal para proteger aeropuertos, estaciones, nudos de transporte e infraestructuras críticas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Las nuevas unidades contarían con helicópteros y vehículos de intervención en Fráncfort del Meno, Múnich, Hamburgo, Berlín, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Hannover y Colonia, según informó Bild am Sonntag. Su función incluirá la interceptación de aeronaves no tripuladas y la desactivación de drones bomba y otros artefactos explosivos.

Dobrindt sostuvo que esos ataques “aumentarán, pero podemos defendernos y protegernos”. El ministro vinculó la iniciativa con las amenazas contra aeropuertos, redes eléctricas e infraestructuras del país.

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La defensa contra drones dejaría de recaer solo en la Policía Federal y otras autoridades. El proyecto prevé que las empresas encargadas de infraestructuras críticas, como compañías de agua, eléctricas y firmas del sector de defensa, puedan detectar aeronaves no tripuladas y neutralizarlas activamente.

El plan de Alemania surgió tras el ataque de agosto contra el aeropuerto de Leipzig, del que Berlín responsabiliza a Rusia. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El plan de Interior también propone ampliar la búsqueda de autores de atentados y de presuntos espías que preparen ataques mediante tecnologías basadas en inteligencia artificial, reconocimiento facial biométrico y sistemas de videovigilancia, incluidos los instalados en estaciones de tren.

La inteligencia artificial tendría la tarea de identificar de manera automatizada armas o conductas consideradas sospechosas. Según el periódico alemán, estas herramientas formarían parte de la respuesta a las amenazas contra espacios públicos e infraestructuras.

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Ante los ciberataques diarios contra organismos públicos y empresas, el Gobierno alemán busca crear un escudo nacional de protección digital. El sistema, denominado “cyberdome”, estaría formado por una red de sensores digitales destinada a detectar e interceptar intentos de intrusión de jáqueres.

El proyecto contempla que esa red permita identificar ataques contra entidades estatales y compañías, dentro de una estrategia que reúne defensa aérea, vigilancia tecnológica y protección de redes digitales.

Lavrov acusó a Alemania de iniciar un conflicto abierto con Rusia

“Declaración de guerra”

En medio de las tensiones entre Berlín y Moscú, este domingo el canciller ruso Serguéi Lavrov acusó a Alemania de iniciar una “guerra de verdad” contra Rusia, a raíz de la reacción de Berlín frente a la supuesta implicación de Moscú en un incidente con un dron ocurrido en agosto pasado en el aeropuerto de Leipzig.

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“Leipzig, aeropuerto (...) Encontraron allí un dron. Dijeron que es ruso y nadie se molestó en investigar más. A grandes rasgos, esto es esencialmente el comienzo de una guerra de verdad”, dijo Lavrov, en declaraciones a la televisión rusa.

El canciller denunció que las autoridades alemanas decidieron cerrar el Consulado General ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín, y anunció en represalia la clausura de todas las filiales del Instituto Goethe en Rusia. “Recuerdo que antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, la Gran Guerra Patria, los alemanes cerraron las legaciones diplomáticas”, señaló, en una comparación histórica que sumó a la advertencia sobre los planes del canciller alemán, Friedrich Merz, de convertir a Alemania “de nuevo, en la primera potencia militar en Europa”.

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“En esencia, viene a declararnos la guerra. No se han aprendido en absoluto las lecciones de la historia. Resulta que estas metástasis del nazismo están empezando a surgir. Esto es un fenómeno peligroso. Me parece que los dirigentes rusos sacarán sus propias conclusiones”, afirmó.