Mundo

Alemania prepara un escudo antidrones y nuevas herramientas de vigilancia tras el ataque híbrido atribuido a Rusia

La iniciativa surge tras el incidente de agosto en el aeródromo de Leipzig y suma equipos móviles, helicópteros y vehículos de intervención para reforzar la cobertura sobre infraestructuras críticas y nudos de transporte

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.
El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.
Guardar

El Gobierno alemán prepara un escudo antidrones y nuevas herramientas de vigilancia para responder a ataques híbridos que, según Berlín, incluyen el uso de drones con explosivos, sabotajes y ciberataques. El plan surge tras el ataque de agosto contra el aeropuerto de Leipzig, del que Alemania responsabiliza a Rusia.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó a Bild am Sonntag que “los ataques híbridos de Rusia con drones cargados de explosivos contra aeropuertos, agentes en nuestras ciudades, ciberataques contra nuestras redes (eléctricas) y sabotajes contra nuestras infraestructuras forman parte de la realidad cotidiana”.

PUBLICIDAD

El plan alemán contempla ampliar la unidad móvil de defensa contra drones de la Policía Federal y desplegar equipos de respuesta rápida en ciudades consideradas estratégicas. La medida apunta a reforzar la protección aérea sobre aeropuertos, estaciones de tren, nudos de transporte, infraestructuras críticas y el distrito gubernamental de Berlín.

Alemania ampliará la unidad móvil de defensa contra drones de la Policía Federal para proteger aeropuertos, estaciones, nudos de transporte e infraestructuras críticas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Alemania ampliará la unidad móvil de defensa contra drones de la Policía Federal para proteger aeropuertos, estaciones, nudos de transporte e infraestructuras críticas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Las nuevas unidades contarían con helicópteros y vehículos de intervención en Fráncfort del Meno, Múnich, Hamburgo, Berlín, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Hannover y Colonia, según informó Bild am Sonntag. Su función incluirá la interceptación de aeronaves no tripuladas y la desactivación de drones bomba y otros artefactos explosivos.

Dobrindt sostuvo que esos ataques “aumentarán, pero podemos defendernos y protegernos”. El ministro vinculó la iniciativa con las amenazas contra aeropuertos, redes eléctricas e infraestructuras del país.

PUBLICIDAD

La defensa contra drones dejaría de recaer solo en la Policía Federal y otras autoridades. El proyecto prevé que las empresas encargadas de infraestructuras críticas, como compañías de agua, eléctricas y firmas del sector de defensa, puedan detectar aeronaves no tripuladas y neutralizarlas activamente.

El plan de Alemania surgió tras el ataque de agosto contra el aeropuerto de Leipzig, del que Berlín responsabiliza a Rusia. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El plan de Alemania surgió tras el ataque de agosto contra el aeropuerto de Leipzig, del que Berlín responsabiliza a Rusia. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El plan de Interior también propone ampliar la búsqueda de autores de atentados y de presuntos espías que preparen ataques mediante tecnologías basadas en inteligencia artificial, reconocimiento facial biométrico y sistemas de videovigilancia, incluidos los instalados en estaciones de tren.

La inteligencia artificial tendría la tarea de identificar de manera automatizada armas o conductas consideradas sospechosas. Según el periódico alemán, estas herramientas formarían parte de la respuesta a las amenazas contra espacios públicos e infraestructuras.

Ante los ciberataques diarios contra organismos públicos y empresas, el Gobierno alemán busca crear un escudo nacional de protección digital. El sistema, denominado “cyberdome”, estaría formado por una red de sensores digitales destinada a detectar e interceptar intentos de intrusión de jáqueres.

El proyecto contempla que esa red permita identificar ataques contra entidades estatales y compañías, dentro de una estrategia que reúne defensa aérea, vigilancia tecnológica y protección de redes digitales.

Lavrov acusó a Alemania de iniciar un conflicto abierto con Rusia
Lavrov acusó a Alemania de iniciar un conflicto abierto con Rusia

“Declaración de guerra”

En medio de las tensiones entre Berlín y Moscú, este domingo el canciller ruso Serguéi Lavrov acusó a Alemania de iniciar una “guerra de verdad” contra Rusia, a raíz de la reacción de Berlín frente a la supuesta implicación de Moscú en un incidente con un dron ocurrido en agosto pasado en el aeropuerto de Leipzig.

“Leipzig, aeropuerto (...) Encontraron allí un dron. Dijeron que es ruso y nadie se molestó en investigar más. A grandes rasgos, esto es esencialmente el comienzo de una guerra de verdad”, dijo Lavrov, en declaraciones a la televisión rusa.

El canciller denunció que las autoridades alemanas decidieron cerrar el Consulado General ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín, y anunció en represalia la clausura de todas las filiales del Instituto Goethe en Rusia. “Recuerdo que antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, la Gran Guerra Patria, los alemanes cerraron las legaciones diplomáticas”, señaló, en una comparación histórica que sumó a la advertencia sobre los planes del canciller alemán, Friedrich Merz, de convertir a Alemania “de nuevo, en la primera potencia militar en Europa”.

“En esencia, viene a declararnos la guerra. No se han aprendido en absoluto las lecciones de la historia. Resulta que estas metástasis del nazismo están empezando a surgir. Esto es un fenómeno peligroso. Me parece que los dirigentes rusos sacarán sus propias conclusiones”, afirmó.

Temas Relacionados

AlemaniaLeipzigDronesCiberataquesÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV pidió que la mediación de EEUU entre Rusia y Ucrania de “frutos concretos” para terminar la guerra

En la plaza de San Pedro, el pontífice dijo que siguió con “ánimo dolorido” la nueva escalada entre Moscú y Kiev, y reclamó que los contactos para reanudar negociaciones abran una vía diplomática

El papa León XIV pidió que la mediación de EEUU entre Rusia y Ucrania de “frutos concretos” para terminar la guerra

Arabia Saudita activó contactos con Irán y Pakistán para contener la escalada de tensiones entre Teherán y Washington

El canciller Faisal bin Farhan mantuvo conversaciones con sus pares Abbas Araqchi e Ishaq Dar para revisar la crisis regional tras los ataques cruzados entre la República Islámica y Estados Unidos

Arabia Saudita activó contactos con Irán y Pakistán para contener la escalada de tensiones entre Teherán y Washington

Arrestan a un policía por cerrar casos de desaparecidos sin investigarlos en Corea del Sur

El agente, detenido en la isla de Jeju, confesó que falsificó expedientes para evitar trabajo adicional. La revisión de sus 298 casos abrió un debate sobre el control interno de la policía surcoreana

Arrestan a un policía por cerrar casos de desaparecidos sin investigarlos en Corea del Sur

Irán advirtió que sus respuestas a EEUU serán “más rápidas e intensas” tras el intercambio de ataques en Ormuz

El principal negociador iraní aseguró que “la era de las respuestas proporcionadas terminó” tras los ataques de Washington contra petroleros iraníes. Además pidió gestionar mejor las importaciones, en un reconocimiento de la crisis energética que atraviesa el país

Irán advirtió que sus respuestas a EEUU serán “más rápidas e intensas” tras el intercambio de ataques en Ormuz

Rusia lanzó 108 drones contra Ucrania y volvió a atacar Zaporizhzhia en medio de la visita de EEUU a Moscú y Kiev

Las autoridades ucranianas informaron que un hombre de 74 años murió y otras tres personas resultaron lesionadas tras impactos en zonas residenciales, con incendios en viviendas, evacuaciones y daños en una oficina pública

Rusia lanzó 108 drones contra Ucrania y volvió a atacar Zaporizhzhia en medio de la visita de EEUU a Moscú y Kiev
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Defensora del Pueblo cuestionó a De la Espriella tras presentar a terroristas muertos en bombardeo: “No es una competencia por quien puede ser más cruel”

Defensora del Pueblo cuestionó a De la Espriella tras presentar a terroristas muertos en bombardeo: “No es una competencia por quien puede ser más cruel”

Florece en poco espacio, no ocupa demasiado sol y su perfume llena toda la casa: la planta que se puede tener en un rincón y aún así oler delicioso

Gustavo Petro defendió al gobernador de Nariño tras polémica con Abelardo de la Espriella, propuso un paro cívico: “Quiere la paz”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

James Heckman, Nobel de Economía: “Milei tiene una mente muy activa, fue muy estimulante hablar con él”

DEPORTES

Gran carrera de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1: se recuperó tras un despiste, ganó siete lugares y terminó en el 9° lugar

Gran carrera de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1: se recuperó tras un despiste, ganó siete lugares y terminó en el 9° lugar

El despiste de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia de la F1: marchaba en el 4° lugar y perdió 12 posiciones

El fuerte accidente de Charles Leclerc que generó una bandera roja en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

La más “extraña” pelea de boxeo: lo golpearon en la nunca, cayó fuera del ring y el árbitro declaró nulo el resultado

El estremecedor accidente en una de las curvas más peligrosas del mundo que terminó con un auto partido a la mitad

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay ganó dos premios Emmy por el documental sobre la vida de su madre, Jayne Mansfield

Mariska Hargitay ganó dos premios Emmy por el documental sobre la vida de su madre, Jayne Mansfield

HBO Max prepara la nueva serie de Harry Potter con fidelidad absoluta a los libros de la saga

Ryan Reynolds se ofreció a realizar una participación especial en la nueva serie de “Green Lantern”, 15 años después de protagonizar la película

Luke Newton, actor de “Bridgerton”, alzó la voz contra el odio hacia su pareja tras denuncia por acoso de fans

Natalie Portman se convirtió en madre por tercera vez