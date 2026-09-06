Marbelle lanzó polémico comentario contra Amaranta Hank tras críticas al atentado en Los Patios: “La cogían entre 5 y no lloraba”

La polémica surgió tras el atentado contra una estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander, que dejó un muerto y cinco heridos - crédito archivo particular/Instagram de Alejandra Omaña

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La cantante colombiana Marbelle volvió a ser centro de polémicas en las redes sociales, a raíz de su posición ante la coyuntura política en el país.

En esta oportunidad, la artista emitió un corto pero polémico comentario contra Deicy Alejandra Omaña Ortiz, conocida popularmente como Amaranta Hank.

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La polémica surgió cuando la congresista de oposición se pronunció por el atentado con carro bomba que se registró en la noche del 31 de agosto en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, que dejó un muerto y 15 heridos, así como daños en viviendas y automotores.

La senadora del Pacto Histórico afirmó que el Estado debe proteger a la población civil y a la Fuerza Pública después del ataque que dejó un muerto y varios heridos - crédito X

Inicialmente, la senadora cucuteña cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno y advirtió sobre el riesgo de que hechos de este tipo se vuelvan una constante en la región

“El Gobierno debe protegernos, no matar a nuestros niños ni poner a los policías de carne de cañón”, expresó la senadora del Pacto Histórico con voz entrecortada.

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A su vez, condenó el ataque por parte de los grupos armados y exigió al presidente Abelardo de la Espriella que se garanticen medidas de protección para civiles y para la Fuerza Pública.

“La gente colombiana se tiene que levantar con un duelo constante y con lo peor de todo, con la maldita certeza de que esta va a ser la cotidianidad en estos cuatro años, porque hasta la gente de derecha que apoyó este gobierno nefasto, sabe que esta va a ser la realidad de nosotros”, mencionó.

Marbelle fue cuestionada porque aludió al pasado profesional de Alejandra Omaña en lugar de centrarse en el atentado y sus consecuencias - crédito @marbelle.oficial / IG

No obstante, a la cantante Marbelle, cuyo nombre de pila es Maureen Belky Ramírez Gómez, no le cayeron bien las críticas de Omaña Ortiz. En siete palabras, la artista colombiana dirigió su crítica hacia la senadora en referencia hacia su pasado como actriz de cine para adultos.

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“La cogían entre 5 y no lloraba!”, fue el comentario emitido por Marbelle en la red social X. La publicación generó todo tipo de reacciones entre los internautas. Mientras que algunos respaldaron en la burla de la cantante de música popular colombiana, otros la cuestionaron porque le restó atención a un problema que afecta de forma directa a la ciudadanía.

El mensaje atribuido a Marbelle desvió la discusión del atentado en Los Patios hacia un ataque personal contra la senadora Omaña - crédito @Marbelle30/X

Respuesta de Amaranta Hank

Tras el comentario de Marbelle, la congresista del Pacto Histórico se refirió al respecto.

Aunque no lo hizo de forma directa en sus cuentas de redes sociales, Alejandra Omaña replicó un video de la influencer Kamelia Zuluaga donde no solo cuestionó la frase de la cantante, sino que hizo referencia a una polémica que tendría a ella como protagonista.

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La congresista replicó un video de una influencer que criticó el pasado de Marbelle - crédito Captura de Pantalla Instagram

En el video publicado en Instagram, la joven creadora de contenido cuestionó la incongruencia entre la actitud de Marbelle con el pasado judicial de su esposo, Royne Chávez, que fue condenado por enriquecimiento ilícito.

“Antes de estar opinando de política desde la ignorancia, Marbelle tenía una carrera estable como cantante, y un marido condenado también. Pues Royne Chávez, quien era el jefe de seguridad de Andrés Pastrana, fue condenado en 2005 por enriquecimiento ilícito, por lo que tuvo que pagar 42 meses de prisión (...), posteriormente, condenado por falsedad documental y falso testimonio por intentar justificar la plata que se robó. Tuvo una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría ante inconsistencias patrimoniales estimadas por 1.500 millones de pesos”, recopiló.

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Influencer critica a Marbelle por comentario contra Amaranta Hank - crédito @kamelia.zuluagan/Instagram

Del mismo modo, la influencer además sostuvo que la cantante habría mantenido una relación amorosa con el hijo del expolicia, mientras que se encontraba cumpliendo su pena de prisión.

“Seguramente estaba muy entretenida cuidando al hijo de su marido, con el cual mantuvo una relación amorosa mientras él estaba en la cárcel. Era menor de edad, por cierto”, denunció.

Por último, lanzó fuertes cuestionamientos contra aquellos que defienden las opiniones de Marbelle en las plataformas digitales.

La senadora agradeció a la influencer por su cuestionamiento a Marbelle - crédito Captura de Pantalla Instagram

“A la cantante le escandaliza una mujer que decidió entrar a la industria para adultos, pero no le escandaliza las condenas contra su marido y las relaciones incestuosas con menores de edad. Estos son los que apoyaron la extrema coherencia. Va a tocar regalarles un diccionario para ver si saben qué es eso”, concluyó.

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Por el momento, la cantante colombiana no ha respondido al respecto, mientras que la congresista agradeció a Zuluaga por dar a conocer parte de la vida privada de Marbelle. “Gracias por tu apoyo”, mencionó Omaña a la joven influencer.